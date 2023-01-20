https://sputniknews.com.tr/20230120/yeni-konut-finansman-programina-iliskin-kanun-teklifi-tbmm-baskanligina-sunuldu-1065984059.html
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T17:31+0300
2023-01-20T17:31+0300
2023-01-20T17:42+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065840831_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1f47704482ea33cb98c476ecaf223c70.jpg
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065840831_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f08e62e2ad55b2d549c24f5719d6f140.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tbmm
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
17:31 20.01.2023 (güncellendi: 17:42 20.01.2023) Abone ol
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.