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Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu'ya tazminat ödeyecek
Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu'ya tazminat ödeyecek
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu'ya yönelik FETÖ ile ilgili iddialarından dolayı 20 bin TL tazminat ödeyecek. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T20:32+0300
2023-01-20T20:32+0300
politika
ümit özdağ
buğra kavuncu
satuk buğra kavuncu
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
tazminat
manevi tazminat
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu'ya yönelik FETÖ ile ilgili iddiaları nedeniyle 20 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.Ümit Özdağ, 3 yıl önce katıldığı bir televizyon programında, dönemin İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu, örgütle bağlantılı Kazakistan Türk İş Adamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yaptığını, derneğin de FETÖ'cü iş adamlarının kurduğu bir dernek olduğunu iddia etti. Özdağ'ın açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kavuncu hakkında FETÖ üyeliğinden soruşturma başlattı. Derneğin FETÖ ile bir bağlantısının olup olmadığının tespiti için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne müzekkere yazılması istendi ancak mahkeme talebi reddetti. Savcılık, Kavuncu hakkında soyut beyan ve iddiaların dışında somut deliller bulunmadığı sonucuna vararak, 31 Mayıs 2021'de kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve eski İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da Ümit Özdağ hakkında manevi tazminat davası açtı.Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında Özdağ'ın avukatı Paşa Büyükkayaer, müvekkilinin Kavuncu'ya 'FETÖ'cü' değil, FETÖ ile iltisaklı dediğini, ikisinin ayrı kavramlar olduğunu savundu. Kavuncu'nun ve sosyal çevresinin FETÖ ile bağlantılı, bir kısmının ise iltisaklı olduğunu öne süren Büyükkayaer, dosyanın 2 yıl bekletildiğini, Özdağ'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı tartışmadan 2 hafta sonra fezlekenin düzenlendiğini ifade ederek, "Bütün yargı ve yürütme, Soylu ile kavga ettikten sonra müvekkilin üstüne yürümeye başlamıştır" dedi.Mahkeme, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Buğra Kavuncu'ya 20 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.
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ümit özdağ, buğra kavuncu, satuk buğra kavuncu, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), tazminat, manevi tazminat
ümit özdağ, buğra kavuncu, satuk buğra kavuncu, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), tazminat, manevi tazminat

Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu'ya tazminat ödeyecek

20:32 20.01.2023
© AAÜmit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AA
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu'ya yönelik FETÖ ile ilgili iddialarından dolayı 20 bin TL tazminat ödeyecek.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu'ya yönelik FETÖ ile ilgili iddiaları nedeniyle 20 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.
Ümit Özdağ, 3 yıl önce katıldığı bir televizyon programında, dönemin İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu, örgütle bağlantılı Kazakistan Türk İş Adamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yaptığını, derneğin de FETÖ'cü iş adamlarının kurduğu bir dernek olduğunu iddia etti. Özdağ'ın açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kavuncu hakkında FETÖ üyeliğinden soruşturma başlattı. Derneğin FETÖ ile bir bağlantısının olup olmadığının tespiti için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne müzekkere yazılması istendi ancak mahkeme talebi reddetti. Savcılık, Kavuncu hakkında soyut beyan ve iddiaların dışında somut deliller bulunmadığı sonucuna vararak, 31 Mayıs 2021'de kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve eski İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da Ümit Özdağ hakkında manevi tazminat davası açtı.
Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında Özdağ'ın avukatı Paşa Büyükkayaer, müvekkilinin Kavuncu'ya 'FETÖ'cü' değil, FETÖ ile iltisaklı dediğini, ikisinin ayrı kavramlar olduğunu savundu. Kavuncu'nun ve sosyal çevresinin FETÖ ile bağlantılı, bir kısmının ise iltisaklı olduğunu öne süren Büyükkayaer, dosyanın 2 yıl bekletildiğini, Özdağ'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı tartışmadan 2 hafta sonra fezlekenin düzenlendiğini ifade ederek, "Bütün yargı ve yürütme, Soylu ile kavga ettikten sonra müvekkilin üstüne yürümeye başlamıştır" dedi.
Mahkeme, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Buğra Kavuncu'ya 20 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.
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