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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230120/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi-muzakereci-kireyev-rus-ajani-degildi-1065984724.html
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Müzakereci Kireyev, Rus ajanı değildi
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Müzakereci Kireyev, Rus ajanı değildi
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Ukraynalı müzakereci Denis Kireyev’in Rus ajanı olmadığını, ölümünün kolluk kuvvetleri arasındaki... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T18:12+0300
2023-01-20T18:12+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
mihail podolyak
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Letonyalı Delfi portalına demecinde, Ukrayna adına Rusya’yla müzakerelere katılan ve geçen yılın şubat ayında başkent Kiev’in merkezinde öldürülen Denis Kireyev’in Rus ajanı olmadığını ve ölümünün, kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyon eksikliğiyle açıklanabileceğini söyledi.Kireyev’in Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) ile bağlantılı olduğunu belirten Podolyak, "Bir yandan kendisine karşı birtakım iddialar vardı, diğer yandan bu iddiaları diyalog formatında çözmeye zaman olmadı. Bunun delegasyon çalışmalarıyla, müzakere süreciyle bir ilgisi yoktu. O Rusya Federasyonu’nun bir ajanı değildi” dedi.Daha önce Wall Street Journal (WSJ) gazetesi , Ukrayna’nın Rusya’yla görüşmelerdeki heyetinin üyesi Kireyev’in ölümüyle ilgili ayrıntılara yer vermişti. Haberde, Kireyev’in 'Moskova için casusluk yaptığı' iddiasıyla geçen yılın şubat ayında Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) mensupları tarafından vurulduğu ifade edilmişti.
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rusya, ukrayna, mihail podolyak
rusya, ukrayna, mihail podolyak

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Müzakereci Kireyev, Rus ajanı değildi

18:12 20.01.2023
© AFP 2023Ukrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Ukraynalı müzakereci Denis Kireyev’in Rus ajanı olmadığını, ölümünün kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyon eksikliğiyle açıklanabileceğini ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Letonyalı Delfi portalına demecinde, Ukrayna adına Rusya’yla müzakerelere katılan ve geçen yılın şubat ayında başkent Kiev’in merkezinde öldürülen Denis Kireyev’in Rus ajanı olmadığını ve ölümünün, kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyon eksikliğiyle açıklanabileceğini söyledi.
Kireyev’in Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) ile bağlantılı olduğunu belirten Podolyak, "Bir yandan kendisine karşı birtakım iddialar vardı, diğer yandan bu iddiaları diyalog formatında çözmeye zaman olmadı. Bunun delegasyon çalışmalarıyla, müzakere süreciyle bir ilgisi yoktu. O Rusya Federasyonu’nun bir ajanı değildi” dedi.
Daha önce Wall Street Journal (WSJ) gazetesi , Ukrayna’nın Rusya’yla görüşmelerdeki heyetinin üyesi Kireyev’in ölümüyle ilgili ayrıntılara yer vermişti. Haberde, Kireyev’in 'Moskova için casusluk yaptığı' iddiasıyla geçen yılın şubat ayında Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) mensupları tarafından vurulduğu ifade edilmişti.
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