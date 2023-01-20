https://sputniknews.com.tr/20230120/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi-muzakereci-kireyev-rus-ajani-degildi-1065984724.html

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Müzakereci Kireyev, Rus ajanı değildi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Müzakereci Kireyev, Rus ajanı değildi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Ukraynalı müzakereci Denis Kireyev’in Rus ajanı olmadığını, ölümünün kolluk kuvvetleri arasındaki... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T18:12+0300

2023-01-20T18:12+0300

2023-01-20T18:12+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

mihail podolyak

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Letonyalı Delfi portalına demecinde, Ukrayna adına Rusya’yla müzakerelere katılan ve geçen yılın şubat ayında başkent Kiev’in merkezinde öldürülen Denis Kireyev’in Rus ajanı olmadığını ve ölümünün, kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyon eksikliğiyle açıklanabileceğini söyledi.Kireyev’in Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) ile bağlantılı olduğunu belirten Podolyak, "Bir yandan kendisine karşı birtakım iddialar vardı, diğer yandan bu iddiaları diyalog formatında çözmeye zaman olmadı. Bunun delegasyon çalışmalarıyla, müzakere süreciyle bir ilgisi yoktu. O Rusya Federasyonu’nun bir ajanı değildi” dedi.Daha önce Wall Street Journal (WSJ) gazetesi , Ukrayna’nın Rusya’yla görüşmelerdeki heyetinin üyesi Kireyev’in ölümüyle ilgili ayrıntılara yer vermişti. Haberde, Kireyev’in 'Moskova için casusluk yaptığı' iddiasıyla geçen yılın şubat ayında Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) mensupları tarafından vurulduğu ifade edilmişti.

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