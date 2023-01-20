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https://sputniknews.com.tr/20230120/tuik-en-kalabalik-ilceleri-acikladi-istanbulun-bir-ilcesinin-nufusu-57-sehri-geride-birakti-1065965691.html
TÜİK en kalabalık ilçeleri açıkladı: İstanbul'un bir ilçesinin nüfusu 57 şehri geride bıraktı
TÜİK en kalabalık ilçeleri açıkladı: İstanbul'un bir ilçesinin nüfusu 57 şehri geride bıraktı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunurken, özellikle İstanbul'daki bir ilçenin nüfusu 57 şehri geride... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
tüik
nüfus
istanbul
esenyurt
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak öne çıktı ve 57 ili nüfus bazında geride bıraktı.Ankara'nın Keçiören ilçesi ise 942 bin 884 kişilik nüfusuyla 3'üncü sırada yer alırken, Keçiören'i, 936 bin 351 kişiyle Gaziantep'in Şahinbey ilçesi takip etti.Bursa'nın Osmangazi ilçesi 884 bin 451, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 839 bin 553, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi 805 bin 930, Adana'nın Seyhan ilçesi 792 bin 536,İstanbul'un Bağcılar ilçesi 744 bin 351 ve Pendik ilçesi 741 bin 895 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık diğer ilçeleri olarak sıralandı.Böylelikle en kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in ikişer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi yer aldı.İstanbul Pendik 741.895İstanbul Bağcılar 744.351Adana Seyhan 792.536İstanbul Küçükçekmece 805.930Gaziantep Şehitkamil 839.553Bursa Osmangazi 884.451Gaziantep Şahinbey 936.351Ankara Keçiören 942.884Ankara Çankaya 949.265
https://sputniknews.com.tr/20221225/tuikten-bir-ilk-ic-gocun-nedenleri-aciklanacak-1065007282.html
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tüik, nüfus, istanbul, esenyurt, bağcılar
tüik, nüfus, istanbul, esenyurt, bağcılar

TÜİK en kalabalık ilçeleri açıkladı: İstanbul'un bir ilçesinin nüfusu 57 şehri geride bıraktı

11:03 20.01.2023
© AATaksim, İstiklal Caddesi, insanlar, nüfus
Taksim, İstiklal Caddesi, insanlar, nüfus - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AA
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunurken, özellikle İstanbul'daki bir ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak öne çıktı ve 57 ili nüfus bazında geride bıraktı.

Ankara'nın Keçiören ilçesi ise 942 bin 884 kişilik nüfusuyla 3'üncü sırada yer alırken, Keçiören'i, 936 bin 351 kişiyle Gaziantep'in Şahinbey ilçesi takip etti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi 884 bin 451, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 839 bin 553, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi 805 bin 930, Adana'nın Seyhan ilçesi 792 bin 536,

İstanbul'un Bağcılar ilçesi 744 bin 351 ve Pendik ilçesi 741 bin 895 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık diğer ilçeleri olarak sıralandı.

Böylelikle en kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in ikişer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi yer aldı.
İstanbul Pendik 741.895
İstanbul Bağcılar 744.351
Adana Seyhan 792.536
İstanbul Küçükçekmece 805.930
Gaziantep Şehitkamil 839.553
Bursa Osmangazi 884.451
Gaziantep Şahinbey 936.351
Ankara Keçiören 942.884
Ankara Çankaya 949.265
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