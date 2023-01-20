https://sputniknews.com.tr/20230120/toggda-on-siparis-sureci-icin-mobil-uygulama-yayina-alindi-1065976299.html

TOGG'da ön sipariş süreci için mobil uygulama yayına alındı

TOGG'da ön sipariş süreci için mobil uygulama yayına alındı

Şubat ayından itibaren ön sipariş sürecinin de gerçekleştirilebileceği Togg'un Trumore uygulaması 20 Şubat saat 15.00'da App Store, Google Play ve... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T15:18+0300

2023-01-20T15:18+0300

2023-01-20T15:18+0300

yaşam

togg

sipariş

yerli otomobil

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Türkiye'nin Otomobili merakla beklenen mobil uygulamasını 20 Ocak 2020 saat 15.00 itibarıyla yayına aldı. Togg'un şubat ayından itibaren ön sipariş araçlarından da bir tanesi olacak uygulamaya kullanıcılar App Store, Google Play ve AppGallery'den ulaşabiliyorlar.Habertürk'ten Cem Özenen'in haberine göre, arka bu yeni uygulamasını, "Kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi için Trumore" olarak tanımlıyor.Togg'un, mobil uygulaması ile fintech (finansal teknoloji), insurtech (sigorta teknolojileri), blokzinciri, IoT, yapay zekâ gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş ve kullanıcı odaklı bir deneyim sunmayı hedeflediği belirtilmişti.Kişiselleştirilmiş lokasyon bazlı akıllı hizmetler de Trumore hizmetlerinden biri olacak. Gündelik hayatı oyunlaştırma yoluyla daha kolay ve keyifli hale getiren akıllı yaşam hizmetleri Trumore'da yer alacak. İş birlikleriyle sürekli gelişen ekosistem, kesintisiz ve entegre kullanıcı deneyimi Togg Trumore'un sunduğu hizmetler arasında.Ön siparişler uygulama üzerinden alınacakLas Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te dünyaya yeni teknolojilerini tanıtan Togg ön sipariş yöntemlerini de duyurmuştu. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Testler tamamlandıktan, homologasyon ve tip onayı çıktıktan sonra artık trafiğe çıkmaya hazır araçlarımız olacak. Bunların ön siparişlerine de şubatın ikinci yarısından itibaren çıkmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımız Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle Togg akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına özel olarak üreteceğimiz ve açık artırma ile satışa sunacağımız NFT (Nitelikli Fikri Tapu) koleksiyonu ise 2023 adet akıllı cihazın ön siparişine katılma hakkı ve sıralama önceliği sunacak" değerlendirmesini yapmıştı.

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togg, sipariş, yerli otomobil