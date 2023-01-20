https://sputniknews.com.tr/20230120/tcmb-baskani-kavcioglu-merkez-bankasinin-herhangi-bir-kur-hedefi-yok-1065986203.html

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Merkez Bankası'nın herhangi bir kur hedefi yok

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Merkez Bankası'nın herhangi bir kur hedefi yok

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Rezervlerimizdeki artış kura olumlu yansıyor. Döviz kuru istikrarlı şekilde devam ediyor. Merkez Bankası’nın herhangi bir kur hedefi... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T18:25+0300

2023-01-20T18:25+0300

2023-01-20T18:25+0300

ekonomi

şahap kavcıoğlu

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

rezerv

döviz kurları

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Kavcıoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada Merkez Bankası rezervlerindeki artışın piyasalara olumlu yansıdığını ifade etti.‘Rezervlerimiz artıyor, piyasalara olumlu yansıyor’Kavcıoğlu, "Dönem dönem sektör temsilcileriyle bir araya geliyoruz. İstişare toplantısı yaptık. İhracatçılarımızın sorunlarını dinledik, üzerimize düşen noktalarda neler yapabileceğimizi istişare ettik. 2023 yılında Türkiye Ekonomi Modeli üzerinde yaptığımız çalışmaları paylaştık. 2023’te aynı ihracat başarılarının devam edeceğini temenni ediyoruz. Döviz kuru istikrarlı şekilde devam ediyor. Bu piyasalara ve kura olumlu yansıyor. Aldığımız tedbirler ve kararlar ile istikrarlı bir şekilde devam edecektir. Merkez Bankası rezervleri artarak devam ediyor. Piyasalara olumlu yansıyor. Merkez Bankası’nın herhangi bir kur politikası yok" diye konuştu.‘Yüzde 40 döviz bozdurma mecburiyeti yok’TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "2023 yılında yapmış olduğumuz ihracatlar ve hedeflerimiz için firmaların sektör temsilcilerinin yaşamış olduğu sorunları istişare ettik. Sorunlar dile getirildi. Sorunların giderilmesi için bir araya geldik. Bilgi kirliliği oluyor, ihracatçının yüzde 40 döviz bozdurma zorunluluğu yok. Eğer bozdurmak isterse yüzde 40’ını Merkez Bankası'na bozdurmak gibi bir mecburiyeti yok. Her şeyin istikrarı olmasından yanayız. Döviz kuru, enflasyon ve istikrarlı üretim olmalı" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230119/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1065918529.html

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şahap kavcıoğlu, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, döviz kurları