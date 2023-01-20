Taksicilik yapan eşi vefat edince direksiyonun başına geçti

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Taksiyi eşinden kalan bir yadigar olarak gören Koparan, her gün aracına binmeden önce lastikleri ve aracını kontrol ederek yola çıkıyor. Hamide Ayşe Koparan, eşiyle 22 yıl evli kaldıklarını, taksi şoförlüğüne başlamadan önce ev hanımı olduğunu söyledi.

Bu mesleğe eşinin yaşamını yitirmesinin ardından başladığını anlatan Koparan, 15 yıldır ehliyetinin bulunduğunu, taksi şoförlüğü için de gerekli belgeleri aldığını aktardı.