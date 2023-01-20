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Taksicilik yapan eşi vefat edince direksiyonun başına geçti
Taksicilik yapan eşi vefat edince direksiyonun başına geçti
Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Hamide Ayşe Koparan, taksici olan eşinin vefatının ardından direksiyonun başına geçip şoförlük yapmaya başladı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T09:45+0300
2023-01-20T09:51+0300
türkiye
taksici
taksiciler
kadın
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fotoğraf
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Yaklaşık 3 yıl önce tır şoförlüğünden emekli olan Hakan Koparan, Bafra ilçesinde taksi şoförü olarak işe girdi. Hakan Koparan`ın 8 ay önce kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesi üzerine eşi Hamide Ayşe Koparan, eşinin mesleğini sürdürmeye karar verdi.
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türkiye, taksici, taksiciler, kadın, fotoğraf, фото
türkiye, taksici, taksiciler, kadın, fotoğraf, фото

Taksicilik yapan eşi vefat edince direksiyonun başına geçti

09:45 20.01.2023 (güncellendi: 09:51 20.01.2023)
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Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Hamide Ayşe Koparan, taksici olan eşinin vefatının ardından direksiyonun başına geçip şoförlük yapmaya başladı.
Yaklaşık 3 yıl önce tır şoförlüğünden emekli olan Hakan Koparan, Bafra ilçesinde taksi şoförü olarak işe girdi. Hakan Koparan`ın 8 ay önce kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesi üzerine eşi Hamide Ayşe Koparan, eşinin mesleğini sürdürmeye karar verdi.
© AA

İlkokul mezunu, iki çocuk annesi Koparan, 5 ay önce direksiyonun başına geçerek şoförlük yapmaya başladı. Eşinin çalıştığı durağa hatıralarının bulunması nedeniyle gidemeyen Koparan, evinin önüne çektiği taksisiyle kendisine telefonla ulaşan müşterilerine hizmet veriyor.

İlkokul mezunu, iki çocuk annesi Koparan, 5 ay önce direksiyonun başına geçerek şoförlük yapmaya başladı. Eşinin çalıştığı durağa hatıralarının bulunması nedeniyle gidemeyen Koparan, evinin önüne çektiği taksisiyle kendisine telefonla ulaşan müşterilerine hizmet veriyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

İlkokul mezunu, iki çocuk annesi Koparan, 5 ay önce direksiyonun başına geçerek şoförlük yapmaya başladı. Eşinin çalıştığı durağa hatıralarının bulunması nedeniyle gidemeyen Koparan, evinin önüne çektiği taksisiyle kendisine telefonla ulaşan müşterilerine hizmet veriyor.

© AA

Taksiyi eşinden kalan bir yadigar olarak gören Koparan, her gün aracına binmeden önce lastikleri ve aracını kontrol ederek yola çıkıyor. Hamide Ayşe Koparan, eşiyle 22 yıl evli kaldıklarını, taksi şoförlüğüne başlamadan önce ev hanımı olduğunu söyledi.

Bu mesleğe eşinin yaşamını yitirmesinin ardından başladığını anlatan Koparan, 15 yıldır ehliyetinin bulunduğunu, taksi şoförlüğü için de gerekli belgeleri aldığını aktardı.

Taksiyi eşinden kalan bir yadigar olarak gören Koparan, her gün aracına binmeden önce lastikleri ve aracını kontrol ederek yola çıkıyor. Hamide Ayşe Koparan, eşiyle 22 yıl evli kaldıklarını, taksi şoförlüğüne başlamadan önce ev hanımı olduğunu söyledi.Bu mesleğe eşinin yaşamını yitirmesinin ardından başladığını anlatan Koparan, 15 yıldır ehliyetinin bulunduğunu, taksi şoförlüğü için de gerekli belgeleri aldığını aktardı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Taksiyi eşinden kalan bir yadigar olarak gören Koparan, her gün aracına binmeden önce lastikleri ve aracını kontrol ederek yola çıkıyor. Hamide Ayşe Koparan, eşiyle 22 yıl evli kaldıklarını, taksi şoförlüğüne başlamadan önce ev hanımı olduğunu söyledi.

Bu mesleğe eşinin yaşamını yitirmesinin ardından başladığını anlatan Koparan, 15 yıldır ehliyetinin bulunduğunu, taksi şoförlüğü için de gerekli belgeleri aldığını aktardı.

© AA

Kardeşleri, yakınları ve arkadaşlarından çok destek aldığını vurgulayan Koparan, "Çevremden beni tebrik eden çok oldu, taksici meslektaşlarım da tebrik etti. `Yap bu işi, sen yaparsın` dediler. Biraz zorlandım ama yapacağımı da biliyordum. Götürdüğüm müşteriler ilk önce şaşırsa da sonrasında hemen kartımı istiyor. Bazen heves eden müşterilerime diyorum; belgelerinizi alın, açalım bir durak beraber olalım." ifadelerini kullandı.

Eşinin vefatının ardından üzüntülü bir süreç geçirdiğine dikkati çeken Koparan, gönlünün bir türlü eşinin çalıştığı taksi durağına gitmeye elvermediğini dile getirdi.

Kardeşleri, yakınları ve arkadaşlarından çok destek aldığını vurgulayan Koparan, &quot;Çevremden beni tebrik eden çok oldu, taksici meslektaşlarım da tebrik etti. &#x60;Yap bu işi, sen yaparsın&#x60; dediler. Biraz zorlandım ama yapacağımı da biliyordum. Götürdüğüm müşteriler ilk önce şaşırsa da sonrasında hemen kartımı istiyor. Bazen heves eden müşterilerime diyorum; belgelerinizi alın, açalım bir durak beraber olalım.&quot; ifadelerini kullandı.Eşinin vefatının ardından üzüntülü bir süreç geçirdiğine dikkati çeken Koparan, gönlünün bir türlü eşinin çalıştığı taksi durağına gitmeye elvermediğini dile getirdi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Kardeşleri, yakınları ve arkadaşlarından çok destek aldığını vurgulayan Koparan, "Çevremden beni tebrik eden çok oldu, taksici meslektaşlarım da tebrik etti. `Yap bu işi, sen yaparsın` dediler. Biraz zorlandım ama yapacağımı da biliyordum. Götürdüğüm müşteriler ilk önce şaşırsa da sonrasında hemen kartımı istiyor. Bazen heves eden müşterilerime diyorum; belgelerinizi alın, açalım bir durak beraber olalım." ifadelerini kullandı.

Eşinin vefatının ardından üzüntülü bir süreç geçirdiğine dikkati çeken Koparan, gönlünün bir türlü eşinin çalıştığı taksi durağına gitmeye elvermediğini dile getirdi.

© AA

Müşterilerinin genellikle kadın olduğunun altını çizen Koparan, şöyle devam etti:

"Müşteriler beni evden arıyor. Benim için biraz zor olsa da her vakit eve girip çıkmam gerekiyor. Bir yandan ise evimdeki işlerimi yapmam için bana kolaylığı oluyor. Rızkı veren Allah, ne kadar yolcu olacağını bilmiyorum. Arayan oldu mu hemen gidiyorum. Gece 12`ye kadar çalışırım diyordum ama bazen hastane işleri çıkıyor. Candan tanıdığım, akrabalarım, dostlarım oluyor. Merhum eşimin taşıdığı yolcular olduğunda güvenle gidiyorum."

Müşterilerinin genellikle kadın olduğunun altını çizen Koparan, şöyle devam etti:&quot;Müşteriler beni evden arıyor. Benim için biraz zor olsa da her vakit eve girip çıkmam gerekiyor. Bir yandan ise evimdeki işlerimi yapmam için bana kolaylığı oluyor. Rızkı veren Allah, ne kadar yolcu olacağını bilmiyorum. Arayan oldu mu hemen gidiyorum. Gece 12&#x60;ye kadar çalışırım diyordum ama bazen hastane işleri çıkıyor. Candan tanıdığım, akrabalarım, dostlarım oluyor. Merhum eşimin taşıdığı yolcular olduğunda güvenle gidiyorum.&quot; - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Müşterilerinin genellikle kadın olduğunun altını çizen Koparan, şöyle devam etti:

"Müşteriler beni evden arıyor. Benim için biraz zor olsa da her vakit eve girip çıkmam gerekiyor. Bir yandan ise evimdeki işlerimi yapmam için bana kolaylığı oluyor. Rızkı veren Allah, ne kadar yolcu olacağını bilmiyorum. Arayan oldu mu hemen gidiyorum. Gece 12`ye kadar çalışırım diyordum ama bazen hastane işleri çıkıyor. Candan tanıdığım, akrabalarım, dostlarım oluyor. Merhum eşimin taşıdığı yolcular olduğunda güvenle gidiyorum."

© AA

Koparan, taksiciliğin zor bir meslek olduğunu belirterek, "Eşimi görüyordum, zorluklarına şahidim. Yollarda kurallara uyulmadığında trafikte zorlandığım oluyor." dedi.

Koparan, taksiciliğin zor bir meslek olduğunu belirterek, &quot;Eşimi görüyordum, zorluklarına şahidim. Yollarda kurallara uyulmadığında trafikte zorlandığım oluyor.&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

Koparan, taksiciliğin zor bir meslek olduğunu belirterek, "Eşimi görüyordum, zorluklarına şahidim. Yollarda kurallara uyulmadığında trafikte zorlandığım oluyor." dedi.

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