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https://sputniknews.com.tr/20230120/spkden-halka-arzlarla-ilgili-yeni-kararlar-1065950199.html
SPK'den halka arzlarla ilgili yeni kararlar
SPK'den halka arzlarla ilgili yeni kararlar
SPK, halka arzlarla ilgili yeni kararlara imza attı. Kuruldan yapılan açıklamada, söz konusu kararların, bireysel yatırımcıların ilk halka arzlardan... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T00:02+0300
2023-01-20T00:02+0300
ekonomi
sermaye piyasası kurulu (spk)
halk
arz
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), halka arzlarda bireysel yatırımcılara yönelik kararlar aldı.SPK haftalık bülteninde, kurulun halka arzlarla ilgili "Kurul Karar Organı'nın i-SPK 5.2 (19/01/2023 tarihli ve 3/96 s.k.) sayılı İlke Kararı" yayımlandı.Açıklamada, son dönemde gerçekleştirilen ilk halka arzlarda, özellikle bireysel yatırımcıların talep ettikleri tutarın düşük bir kısmının karşılandığının görüldüğü belirtildi."Kurul, bireysel yatırımcıların ilk halka arzlardan taleplerinin daha fazla karşılanmasını, sınırlı sayıda yatırımcısı bulunan ya da fonun önemli bir kısmına sahip az sayıda yatırımcının olduğu serbest ve/veya özel fonların, payların ilk halka arzından bireysel yatırımcı aleyhine olabilecek şekilde fazla pay almamalarını teminen kararlar aldı" ifadesi yer alan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:Kurumsal yatırımcı şartlarında değişiklikAçıklamada, portföy yönetim şirketleri tarafından bireysel portföy yöneticiliği sözleşmesi imzaladığı müşterileri adına iletilen taleplerin kurumsal yatırımcı grubu kapsamında değerlendirilmeyeceği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20220610/spkdan-halka-arzlarla-ilgili-aciklama-1057214818.html
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sermaye piyasası kurulu (spk), halk, arz
sermaye piyasası kurulu (spk), halk, arz

SPK'den halka arzlarla ilgili yeni kararlar

00:02 20.01.2023
© AASermaye Piyasası Kurulu - SPK
Sermaye Piyasası Kurulu - SPK - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AA
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SPK, halka arzlarla ilgili yeni kararlara imza attı. Kuruldan yapılan açıklamada, söz konusu kararların, bireysel yatırımcıların ilk halka arzlardan taleplerinin daha fazla karşılanmasını sağlayacağı belirtildi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), halka arzlarda bireysel yatırımcılara yönelik kararlar aldı.
SPK haftalık bülteninde, kurulun halka arzlarla ilgili "Kurul Karar Organı'nın i-SPK 5.2 (19/01/2023 tarihli ve 3/96 s.k.) sayılı İlke Kararı" yayımlandı.
Açıklamada, son dönemde gerçekleştirilen ilk halka arzlarda, özellikle bireysel yatırımcıların talep ettikleri tutarın düşük bir kısmının karşılandığının görüldüğü belirtildi.
"Kurul, bireysel yatırımcıların ilk halka arzlardan taleplerinin daha fazla karşılanmasını, sınırlı sayıda yatırımcısı bulunan ya da fonun önemli bir kısmına sahip az sayıda yatırımcının olduğu serbest ve/veya özel fonların, payların ilk halka arzından bireysel yatırımcı aleyhine olabilecek şekilde fazla pay almamalarını teminen kararlar aldı" ifadesi yer alan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Buna göre; halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemleri kapsamında; serbest ve/veya unvanında 'özel' ibaresi yer alan yatırım fonlarının kurumsal yatırımcı kapsamında sayılabilmesi için 'yatırımcı sayısının 50'den az olmaması' ve 'herhangi bir yatırımcının toplam fon katılma payı sayısının yüzde 20'sinden fazlasına sahip olmaması' koşullarının bir arada sağlanması gerekecek. Bu şartları sağlamayan serbest ve/veya özel fonlar bireysel yatırımcı olarak değerlendirilecek."

Kurumsal yatırımcı şartlarında değişiklik

Açıklamada, portföy yönetim şirketleri tarafından bireysel portföy yöneticiliği sözleşmesi imzaladığı müşterileri adına iletilen taleplerin kurumsal yatırımcı grubu kapsamında değerlendirilmeyeceği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Daha önce kurumsal yatırımcı kapsamından sayılan, aktif toplamının 50 milyon TL, yıllık net hasılatının 90 milyon TL, özsermayesinin 5 milyon TL'nin üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar artık kurumsal yatırımcı olarak değerlendirilmeyecek. Daha önce halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde, halka arz edilen payların piyasa değerinin 100 milyon TL ve altında olması durumunda 'Borsa'da Satış' yönteminin uygulanmasına ilişkin hükümdeki tutar 250 milyon TL olarak uygulanacak."
Sermaye Piyasası Kurulu - SPK - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
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Sermaye Piyasası Kurulu, ihraçlarda tahsil edilen ücretlerde indirime gidildiğini açıkladı
10 Haziran 2022, 00:07
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