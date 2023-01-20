https://sputniknews.com.tr/20230120/sevgilisini-olduren-sarkici-secil-ciftcinin-ifadesi-ortaya-cikti-1065966202.html

Sevgilisini öldüren şarkıcı Seçil Çiftçi'nin ifadesi ortaya çıktı

Sevgilisini öldüren şarkıcı Seçil Çiftçi'nin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul’da eski sevgilisi Semih Sevim’i öldüren şarkıcı ve model Seçil Çiftçi, kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği Semih Sevim’i, önce kafasına sopayla... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T11:25+0300

2023-01-20T11:25+0300

2023-01-20T11:25+0300

yaşam

cinayet

istanbul

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İstanbul Sancaktepe’de, mantar toplayan bir vatandaşın, ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış bir erkeğe ait cansız bedeni bulmasının ardından izler, soruşturma başlatıldı.Soruşturmanın ardından gözaltına alınan ve cinayeti itiraf eden şarkıcı Seçil Çiftçi, babası C.Ç. ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu, Seçil Çiftçi ile babasının ifadesine ulaştı.İstanbul İl Alay Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından film gibi bir operasyonla çözülen olayda gözaltına alınan Seçil Çiftçi ve babası C.Ç.'nin hem Jandarma karakolunda hem de savcılıkta ifadeleri alındı. Çiftçi verdiği ifadesinde, "Ben Semih’i 2018 yılından beri tanıyorum. Bir arkadaş aracılığı ile tanıştım. Sonra aramız bozuldu ve kendisinden ayrıldım. Beni rahatsız etmeye başladı” dedi.Semih Sevim ile mahkemelik olduğunu anlatan Çiftçi, "Daha önce kapıma dayandığı zamanlar oldu. Semih, ilk geldiğinde elinde çiçek vardı. İçeri girmek istedi. Kabul etmedim. Korktum. Beni rahatsız etmemesini söyledim. O anları da cep telefonu ile çektim. Kendisine git yoksa polisi arayacağım dedim. Gitti. Daha önce ondan şikayetçi olmuştum. Hatta bir keresinde uzaklaştırma kararı alınmıştı" diye konuştu.Birkaç gün sonra bir miktar alkol aldığını daha sonra sosyal medya hesabından canlı yayın açtığını söyleyen Çiftçi, canlı yayında Semih Sevim’in yazdığını ve onunla da tartıştığını ifade etti. Çiftçi, "28 Aralık günüydü. Kendisi o tartışmanın ardından benimle konuşmak istedi. Ben de çağırdım 'gel konuşalım' dedim. Alkollüydüm. Olayın gerçekleştiği Şişli’deki evime geldi" dedi.İçeri giren Semih Sevim’in kendisini tehdit ettiğini iddia eden Çiftçi, boğuştuklarını belirterek, "Tekmeyle üzerimden attım. Elime geçen bir sopayla kafasına vurdum" dedi. Çiftçi, eline geçen sandalyenin demir ayakları ile de Sevim’e defalarca vurduğunu söyledi. Çiftçi, bu boğuşma sırasında Sevim’in kendisine bıçak çektiğini iddia etti.Çiftçi ifadesinde, yere düşen Sevim’i öldürmek için külotlu çorap aldığını belirterek, “Külotlu çorabı boğazına sardım ve sıkıca çektim. Boğarak öldürdüm. Yere yığıldı hareketsiz kaldı” dedi.Semih Sevim’in üzerindeki montunu çıkartıktan sonra cep telefon ve kimliğini aldığını söyleyen Çiftçi, "Delil bırakmamak için cep telefonunu kırdım ve kimlik kartını parça parça ettim. Onları attım. Oraları temizledim. Ceset mutfağın girişindeydi. O şokla bunları yaptım. Babamı aradım gelmesini istedim” dedi.Çağırdığı babası C.Ç.’nin bir süre sonra geldiğini söyleyen Çiftçi, “Babam içeri girdi. Cesedi görünce ‘Sen ne yaptın kızım, kim bu?’ dedi. Ben de anlattım kendisine.Cesedi battaniyeye sardık. Gece 01.30 civarıydı. Asansörle aşağı indirip babamın arabasının bagajına koyduk. Daha önce gittiğim Şile tarafına gittik. Ormanlık alana geldiğimizden onu sardığımız battaniyeden çıkartıp attık.”Şişli’deki evde 2 yıldır oturduğunu anlatan Çiftçi, olaydan sonra babasıyla Tekirdağ’a gittiğini söyledi. Çiftçi ifadesinde çok pişman olduğunu ifade etti.Soruşturma kapsamında tutuklanan Seçil Çiftçi’nin babası C.Ç. de verdiği ifadesinde, kızının bir yıl önce Beylikdüzü’nde oturduğunu, Şişli’deki evine gittiğinde cesedin salonda olduğunu belirterek, “Salonda cesedi görünce kızım ne yaptın kim bu ne oldu diye sordum. Olanları anlattı. Ben de babalık duygularıyla hareket ettim. Cesedi battaniyeye sarıp, götürüp ormanlık alana attık. Sonra da o eve gitmedik. Tekirdağ’a gittik. Battaniyeyi de Tekirdağ’da bir yere attık. İzi bulunmasın diye” dedi.Jandarmanın yaptığı soruşturmada, Semih Sevim 23 Aralık günü İstanbul’a geldi. Çiftçi’yle barışmak için çiçekle evine gitti; ancak eve alınmadı. 27 Aralık’ta Çiftçi ve Sevim’in davası görüldü. İddialara göre karşılıklı şikayet davaları bulunan Çiftçi ve Sevim’in duruşması, nisan ayına ertelendi. Sevim’in duruşmadan bir gün sonra da öldürüldüğü belirlendi.Semih Sevim cinayeti Sancaktape’de mantar toplayan bir vatandaşın cesedi bulmasıyla ortaya çıktı. Kimliği belirsiz bulunan cesedin parmak izinden Tokat’tan kayıp başvurusunda bulunulan Semih Sevim olduğu belirlenmişti. Cesedin bulunduğu yerde yapılan incelemede bir boş bira kutusu, tek bir sigara ve iki izmarit bulundu. Bu materyaller incelenmek üzere alındı.Jandarma tarafından yapılan soruşturmada, Seçil Çiftçi’nin sosyal medyada Sevim için yazdığı tehdit yorumlarına da ulaştı. Yazdığı yorumlarda kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği Sevim’i öldürmek istediğini söyleyen Çiftçi’nin cep telefonundan da mesajlaştığı Sevim’e tehdit mesajı attığı iddia edildi.Sevim’in ailesi tarafından Jandarma’ya verilen mesajda Çiftçi Sevim’e küfür ederek, “50 yılı göze aldım. Seni öldüreceğim. Paşa paşa da cezasını çekerim” diyor. Sevim’de, “Tamam geliyorum 2-3 güne yanına” diyor. Sevim’in ailesi tarafından Semih Sevim ile Seçil Çiftçi arasında yaşanan birçok mesaj, savcılığa verildi. Olayla ilgili geniş çaplı sürdürülüyor.

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cinayet, istanbul