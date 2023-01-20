https://sputniknews.com.tr/20230120/sanatci-goran-bregovic-turkiye-yuzyili-sarkisina-eslik-etti-1065993942.html
Sanatçı Goran Bregovic, 'Türkiye Yüzyılı' şarkısına eşlik etti
Sanatçı Goran Bregovic, 'Türkiye Yüzyılı' şarkısına eşlik etti
Ünlü sanatçı Goran Bregovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı '2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz' programında sahne aldı... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T22:51+0300
2023-01-20T22:51+0300
2023-01-20T22:51+0300
türkiye
goran bregovic
recep tayyip erdoğan
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Goran Bregovic, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Yücel Arzen ve Orkestrası'nın seslendirdiği 'Türkiye Yüzyılı' şarkısına eşlik etti. Orkestrayı Orhan Şallıer'in yönettiği konserde, Sezen Kiremit solist olarak sahne aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinliğin ardından Bregovic'e plak hediye etti.
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goran bregovic, recep tayyip erdoğan
goran bregovic, recep tayyip erdoğan
Sanatçı Goran Bregovic, 'Türkiye Yüzyılı' şarkısına eşlik etti
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Ünlü sanatçı Goran Bregovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı '2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz' programında sahne aldı ve 'Türkiye Yüzyılı' şarkısına eşlik etti.
Goran Bregovic, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Yücel Arzen ve Orkestrası'nın seslendirdiği 'Türkiye Yüzyılı' şarkısına eşlik etti. Orkestrayı Orhan Şallıer'in yönettiği konserde, Sezen Kiremit solist olarak sahne aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinliğin ardından Bregovic'e plak hediye etti.