https://sputniknews.com.tr/20230120/sanatci-goran-bregovic-turkiye-yuzyili-sarkisina-eslik-etti-1065993942.html

Sanatçı Goran Bregovic, 'Türkiye Yüzyılı' şarkısına eşlik etti

Sanatçı Goran Bregovic, 'Türkiye Yüzyılı' şarkısına eşlik etti

Ünlü sanatçı Goran Bregovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı '2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz' programında sahne aldı... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T22:51+0300

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türkiye

goran bregovic

recep tayyip erdoğan

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Goran Bregovic, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Yücel Arzen ve Orkestrası'nın seslendirdiği 'Türkiye Yüzyılı' şarkısına eşlik etti. Orkestrayı Orhan Şallıer'in yönettiği konserde, Sezen Kiremit solist olarak sahne aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinliğin ardından Bregovic'e plak hediye etti.

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