https://sputniknews.com.tr/20230120/rusya-bati-cevre-alanindaki-isbirligi-mekanizmalarini-manipule-ediyor----1065991948.html
Rusya: Batı, çevre alanındaki işbirliği mekanizmalarını manipüle ediyor
Rusya: Batı, çevre alanındaki işbirliği mekanizmalarını manipüle ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı’nın çevre koruma alanında uluslararası işbirliği mekanizmalarını aktif olarak manipüle ettiğini ve... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T21:00+0300
2023-01-20T21:00+0300
2023-01-20T21:01+0300
dünya
mariya zaharova
rusya
çevre
anlaşma
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Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, BM Çevre Programı İcra Direktörlüğü görevine, üzerinde düşünce birliği sağlanmayan bir adayı gösterme kararı bizi hayal kırıklığına uğrattı” ifadelerine yer verdi.Zaharova, “Bir dizi ülkenin açık itirazlarına rağmen BM Genel Sekreteri, bu tür durumlarda standart olan başvuru sürecini ilan etme çağrılarını reddetti” dedi.“Batı, çevre koruma alanında uluslararası işbirliği mekanizmalarını aktif olarak manipüle ediyor” diyen Zaharova, şöyle devam etti: “Batı ülkeleri, ‘iddialı’ çevre koruma girişimlerinin arkasına saklanarak uygulamada, kalkınmakta olan ülkelere, başta fakirlik ve açlıkla mücadele, enerjiye, kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine ortak erişim sağlama gibi acil sosyoekonomik sorunlarını çözme konusunda yardım etme yükümlüğünü yerine getirmiyor.”
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mariya zaharova, rusya, çevre, anlaşma
mariya zaharova, rusya, çevre, anlaşma
Rusya: Batı, çevre alanındaki işbirliği mekanizmalarını manipüle ediyor
21:00 20.01.2023 (güncellendi: 21:01 20.01.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı’nın çevre koruma alanında uluslararası işbirliği mekanizmalarını aktif olarak manipüle ettiğini ve kalkınmakta olan ülkelere, acil sosyoekonomik sorunları çözme konusunda yardım etme yükümlülüğünü yerine getirmediğini söyledi.
Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, BM Çevre Programı İcra Direktörlüğü görevine, üzerinde düşünce birliği sağlanmayan bir adayı gösterme kararı bizi hayal kırıklığına uğrattı” ifadelerine yer verdi.
Zaharova, “Bir dizi ülkenin açık itirazlarına rağmen BM Genel Sekreteri, bu tür durumlarda standart olan başvuru sürecini ilan etme çağrılarını reddetti” dedi.
“Batı, çevre koruma alanında uluslararası işbirliği mekanizmalarını aktif olarak manipüle ediyor” diyen Zaharova, şöyle devam etti: “Batı ülkeleri, ‘iddialı’ çevre koruma girişimlerinin arkasına saklanarak uygulamada, kalkınmakta olan ülkelere, başta fakirlik ve açlıkla mücadele, enerjiye, kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine ortak erişim sağlama gibi acil sosyoekonomik sorunlarını çözme konusunda yardım etme yükümlüğünü yerine getirmiyor.”