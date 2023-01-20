https://sputniknews.com.tr/20230120/rusya-bati-cevre-alanindaki-isbirligi-mekanizmalarini-manipule-ediyor----1065991948.html

Rusya: Batı, çevre alanındaki işbirliği mekanizmalarını manipüle ediyor

Rusya: Batı, çevre alanındaki işbirliği mekanizmalarını manipüle ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı’nın çevre koruma alanında uluslararası işbirliği mekanizmalarını aktif olarak manipüle ettiğini ve... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T21:00+0300

2023-01-20T21:00+0300

2023-01-20T21:01+0300

dünya

mariya zaharova

rusya

çevre

anlaşma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/08/1063189609_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3626e404aa907c170c8821bf8a4cf3b.jpg

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, BM Çevre Programı İcra Direktörlüğü görevine, üzerinde düşünce birliği sağlanmayan bir adayı gösterme kararı bizi hayal kırıklığına uğrattı” ifadelerine yer verdi.Zaharova, “Bir dizi ülkenin açık itirazlarına rağmen BM Genel Sekreteri, bu tür durumlarda standart olan başvuru sürecini ilan etme çağrılarını reddetti” dedi.“Batı, çevre koruma alanında uluslararası işbirliği mekanizmalarını aktif olarak manipüle ediyor” diyen Zaharova, şöyle devam etti: “Batı ülkeleri, ‘iddialı’ çevre koruma girişimlerinin arkasına saklanarak uygulamada, kalkınmakta olan ülkelere, başta fakirlik ve açlıkla mücadele, enerjiye, kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine ortak erişim sağlama gibi acil sosyoekonomik sorunlarını çözme konusunda yardım etme yükümlüğünü yerine getirmiyor.”

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mariya zaharova, rusya, çevre, anlaşma