https://sputniknews.com.tr/20230120/rus-birlikleri-zaporojye-bolgesindeki-lobkove-yerlesimini-kurtardi-1065974873.html
Rus birlikleri, Zaporojye bölgesindeki Lobkove yerleşimini kurtardı
Rus birlikleri, Zaporojye bölgesindeki Lobkove yerleşimini kurtardı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Zaporojye bölgesindeki Lobkove yerleşimini kurtardığını duyurdu. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T14:42+0300
2023-01-20T14:42+0300
2023-01-20T14:42+0300
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Rus ordusunun Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporojye bölgesindeki Lobkove yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Doğu Askeri Bölge birimlerinin başarılı saldırı eylemleri sonucunda Zaporojye bölgesindeki Lobkove yerleşimi kurtarıldı” ifadeleri kullanıldı.Rus birliklerinin ayrıca, Kamenskiy bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir silah ve mühimmat deposunu imha ettiği, Zaporojye yönündeki düşman kayıplarının 90'a yakın ölü ve yaralı,, 4 zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil, 1 adet kundağı motorlu Akatsiya obüsü, 1 adet D-20 ve 1 adet D-30 obüsü olarak gerçekleştiği kaydedildi.
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rusya, ukrayna
Rus birlikleri, Zaporojye bölgesindeki Lobkove yerleşimini kurtardı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Zaporojye bölgesindeki Lobkove yerleşimini kurtardığını duyurdu.
Rus ordusunun Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporojye bölgesindeki Lobkove yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Doğu Askeri Bölge birimlerinin başarılı saldırı eylemleri sonucunda Zaporojye bölgesindeki Lobkove yerleşimi kurtarıldı” ifadeleri kullanıldı.
Rus birliklerinin ayrıca, Kamenskiy bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir silah ve mühimmat deposunu imha ettiği, Zaporojye yönündeki düşman kayıplarının 90'a yakın ölü ve yaralı,, 4 zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil, 1 adet kundağı motorlu Akatsiya obüsü, 1 adet D-20 ve 1 adet D-30 obüsü olarak gerçekleştiği kaydedildi.