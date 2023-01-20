https://sputniknews.com.tr/20230120/rus-birlikleri-zaporojye-bolgesindeki-lobkove-yerlesimini-kurtardi-1065974873.html

Rus birlikleri, Zaporojye bölgesindeki Lobkove yerleşimini kurtardı

Rus birlikleri, Zaporojye bölgesindeki Lobkove yerleşimini kurtardı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Zaporojye bölgesindeki Lobkove yerleşimini kurtardığını duyurdu. 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T14:42+0300

2023-01-20T14:42+0300

2023-01-20T14:42+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

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Rus ordusunun Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporojye bölgesindeki Lobkove yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Doğu Askeri Bölge birimlerinin başarılı saldırı eylemleri sonucunda Zaporojye bölgesindeki Lobkove yerleşimi kurtarıldı” ifadeleri kullanıldı.Rus birliklerinin ayrıca, Kamenskiy bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir silah ve mühimmat deposunu imha ettiği, Zaporojye yönündeki düşman kayıplarının 90'a yakın ölü ve yaralı,, 4 zırhlı muharebe aracı, 3 otomobil, 1 adet kundağı motorlu Akatsiya obüsü, 1 adet D-20 ve 1 adet D-30 obüsü olarak gerçekleştiği kaydedildi.

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