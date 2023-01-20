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Real Madrid, Kral Kupası'nda Villarreal karşısında 2-0 geriden gelerek turladı
Real Madrid, Kral Kupası'nda Villarreal karşısında 2-0 geriden gelerek turladı
İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid, deplasmanda oynadığı Villarreal karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T01:19+0300
2023-01-20T01:19+0300
spor
real madrid
villareal futbol kulübü
ispanya kral kupası
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Ev sahibi takım ilk yarıyı Etienne Capoue (Dk. 4) ve Samuel Chukwueze'nin (Dk. 42) golleriyle 2-0 önde kapattı.İkinci yarı Vinicius (Dk. 57) ve ardından Eder Militao'nun (Dk. 70) golleriyle skora eşitliği getiren Real Madrid, Dani Ceballos'un 86. dakikada rakip ağları havalandırmasıyla kupanın çeyrek finaline adını yazdırdı.Ligde iki hafta önce Villarreal'e 2-1 yenilen Real Madrid, Kral Kupası'nda rövanşı almış oldu.Kupanın diğer maçları sonunda çeyrek finale kalan takımlar, Barcelona, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Athletic Bilbao, Atletico Madrid ve Osasuna oldu.Çeyrek final kuralları 20 Ocak Cuma günü çekilecek.
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real madrid, villareal futbol kulübü, ispanya kral kupası
real madrid, villareal futbol kulübü, ispanya kral kupası

Real Madrid, Kral Kupası'nda Villarreal karşısında 2-0 geriden gelerek turladı

01:19 20.01.2023
© AAReal Madrid - Villarreal
Real Madrid - Villarreal - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AA
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İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid, deplasmanda oynadığı Villarreal karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazanarak turladı.
Ev sahibi takım ilk yarıyı Etienne Capoue (Dk. 4) ve Samuel Chukwueze'nin (Dk. 42) golleriyle 2-0 önde kapattı.
İkinci yarı Vinicius (Dk. 57) ve ardından Eder Militao'nun (Dk. 70) golleriyle skora eşitliği getiren Real Madrid, Dani Ceballos'un 86. dakikada rakip ağları havalandırmasıyla kupanın çeyrek finaline adını yazdırdı.
Ligde iki hafta önce Villarreal'e 2-1 yenilen Real Madrid, Kral Kupası'nda rövanşı almış oldu.
Kupanın diğer maçları sonunda çeyrek finale kalan takımlar, Barcelona, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Athletic Bilbao, Atletico Madrid ve Osasuna oldu.
Çeyrek final kuralları 20 Ocak Cuma günü çekilecek.
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