https://sputniknews.com.tr/20230120/real-madrid-kral-kupasinda-villarreal-karsisinda-2-0-geriden-gelerek-turladi-1065954600.html

Real Madrid, Kral Kupası'nda Villarreal karşısında 2-0 geriden gelerek turladı

Real Madrid, Kral Kupası'nda Villarreal karşısında 2-0 geriden gelerek turladı

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid, deplasmanda oynadığı Villarreal karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T01:19+0300

2023-01-20T01:19+0300

2023-01-20T01:19+0300

spor

real madrid

villareal futbol kulübü

ispanya kral kupası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/14/1065954354_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0940e44e5feffc1a730367da0e0f4982.jpg

Ev sahibi takım ilk yarıyı Etienne Capoue (Dk. 4) ve Samuel Chukwueze'nin (Dk. 42) golleriyle 2-0 önde kapattı.İkinci yarı Vinicius (Dk. 57) ve ardından Eder Militao'nun (Dk. 70) golleriyle skora eşitliği getiren Real Madrid, Dani Ceballos'un 86. dakikada rakip ağları havalandırmasıyla kupanın çeyrek finaline adını yazdırdı.Ligde iki hafta önce Villarreal'e 2-1 yenilen Real Madrid, Kral Kupası'nda rövanşı almış oldu.Kupanın diğer maçları sonunda çeyrek finale kalan takımlar, Barcelona, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Athletic Bilbao, Atletico Madrid ve Osasuna oldu.Çeyrek final kuralları 20 Ocak Cuma günü çekilecek.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

real madrid, villareal futbol kulübü, ispanya kral kupası