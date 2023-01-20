https://sputniknews.com.tr/20230120/putin-rusya-guvenlik-konseyi-uyeleriyle-ukrayna-harekatini-istisare-etti-1065977843.html
Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle Ukrayna harekatını istişare etti
Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle Ukrayna harekatını istişare etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir toplantı yaparak Ukrayna'da devam eden özel askeri harekatta gelinen noktayı ele... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T15:53+0300
2023-01-20T15:53+0300
2023-01-20T15:53+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
şoygu
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Güvenlik Konseyi üyeleri, video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.Üyeler özel askeri harekatın gidişatı hakkında görüş alışverişi yaparken Savunma Bakanı Sergey Şoygu, hafta başında harekat bölgesine yaptığı ziyaret hakkında bilgi verdi.Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri, sosyo-ekonomik gündemdeki güncel konuları da masaya yatırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230118/putin-rusyanin-zaferi-kacinilmaz-1065881729.html
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vladimir putin, şoygu
Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle Ukrayna harekatını istişare etti
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir toplantı yaparak Ukrayna'da devam eden özel askeri harekatta gelinen noktayı ele aldı.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Güvenlik Konseyi üyeleri, video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.
Üyeler özel askeri harekatın gidişatı hakkında görüş alışverişi yaparken Savunma Bakanı Sergey Şoygu, hafta başında harekat bölgesine yaptığı ziyaret hakkında bilgi verdi.
Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri, sosyo-ekonomik gündemdeki güncel konuları da masaya yatırdı.