https://sputniknews.com.tr/20230120/putin-rusya-guvenlik-konseyi-uyeleriyle-ukrayna-harekatini-istisare-etti-1065977843.html

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle Ukrayna harekatını istişare etti

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle Ukrayna harekatını istişare etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir toplantı yaparak Ukrayna'da devam eden özel askeri harekatta gelinen noktayı ele... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T15:53+0300

2023-01-20T15:53+0300

2023-01-20T15:53+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

şoygu

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Güvenlik Konseyi üyeleri, video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.Üyeler özel askeri harekatın gidişatı hakkında görüş alışverişi yaparken Savunma Bakanı Sergey Şoygu, hafta başında harekat bölgesine yaptığı ziyaret hakkında bilgi verdi.Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri, sosyo-ekonomik gündemdeki güncel konuları da masaya yatırdı.

https://sputniknews.com.tr/20230118/putin-rusyanin-zaferi-kacinilmaz-1065881729.html

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vladimir putin, şoygu