https://sputniknews.com.tr/20230120/prof-dr-cem-ersoy-bogazici-universitesindeki-gorevinden-alindi-1065992966.html
Prof. Dr. Cem Ersoy, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevinden alındı
Prof. Dr. Cem Ersoy, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevinden alındı
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cem Ersoy görevden alındı. Karara gerekçe olarak “dekanla uyumlu çalışmama”... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T22:25+0300
2023-01-20T22:25+0300
2023-01-20T22:25+0300
türkiye
boğaziçi üniversitesi
görevden alınma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/08/1043758850_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_84e38fecdd1e399bc0d3a751199e63ea.jpg
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Ersoy, 'dekanla uyumlu çalışmama' gerekçesiyle görevinden alındı. Karar, Mühendislik Fakültesi dekanlığını vekaleten yürüten Rektör yardımcısı ve Makine Mühendisliği bölümü öğretim üyesi ve Öğrenci İşleri Dekanı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez tarafından verildi.Diken'in haberine göre, alınan kararda Prof. Dr. Ersoy’un yerine Prof. Dr. Alagöz’ün bölüm başkanlığına vekaleten atandığı belirtildi. Bilgisayar bölümündeki anabilim dalı başkanlarına ise yeni bir bölüm başkanı seçmek için 15 gün süre verildi.29 bölüm bulunan Boğaziçi Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önce Melih Bulu’yu daha sonra da Naci İnci’yi rektör olarak atamasından sonra pek çok bölüm başkanı haklarında disiplin soruşturması açılarak görevden alınmıştı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/08/1043758850_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_2efbecb15c1a59a02386d3982a901db9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
boğaziçi üniversitesi, görevden alınma
boğaziçi üniversitesi, görevden alınma
Prof. Dr. Cem Ersoy, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevinden alındı
Abone ol
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cem Ersoy görevden alındı. Karara gerekçe olarak “dekanla uyumlu çalışmama” gösterilirken, Ersoy'un yerine vekaleten Prof. Dr. Fatih Alagöz atandı.
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Ersoy, 'dekanla uyumlu çalışmama' gerekçesiyle görevinden alındı. Karar, Mühendislik Fakültesi dekanlığını vekaleten yürüten Rektör yardımcısı ve Makine Mühendisliği bölümü öğretim üyesi ve Öğrenci İşleri Dekanı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez tarafından verildi.
Diken'in haberine
göre, alınan kararda Prof. Dr. Ersoy’un yerine Prof. Dr. Alagöz’ün bölüm başkanlığına vekaleten atandığı
belirtildi. Bilgisayar bölümündeki anabilim dalı başkanlarına ise yeni bir bölüm başkanı seçmek için 15 gün süre verildi.
29 bölüm bulunan Boğaziçi Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önce Melih Bulu’yu daha sonra da Naci İnci’yi rektör olarak atamasından sonra pek çok bölüm başkanı haklarında disiplin soruşturması açılarak görevden alınmıştı.