https://sputniknews.com.tr/20230120/prof-dr-cem-ersoy-bogazici-universitesindeki-gorevinden-alindi-1065992966.html

Prof. Dr. Cem Ersoy, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevinden alındı

Prof. Dr. Cem Ersoy, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevinden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cem Ersoy görevden alındı. Karara gerekçe olarak “dekanla uyumlu çalışmama”... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T22:25+0300

2023-01-20T22:25+0300

2023-01-20T22:25+0300

türkiye

boğaziçi üniversitesi

görevden alınma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/08/1043758850_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_84e38fecdd1e399bc0d3a751199e63ea.jpg

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Ersoy, 'dekanla uyumlu çalışmama' gerekçesiyle görevinden alındı. Karar, Mühendislik Fakültesi dekanlığını vekaleten yürüten Rektör yardımcısı ve Makine Mühendisliği bölümü öğretim üyesi ve Öğrenci İşleri Dekanı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez tarafından verildi.Diken'in haberine göre, alınan kararda Prof. Dr. Ersoy’un yerine Prof. Dr. Alagöz’ün bölüm başkanlığına vekaleten atandığı belirtildi. Bilgisayar bölümündeki anabilim dalı başkanlarına ise yeni bir bölüm başkanı seçmek için 15 gün süre verildi.29 bölüm bulunan Boğaziçi Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önce Melih Bulu’yu daha sonra da Naci İnci’yi rektör olarak atamasından sonra pek çok bölüm başkanı haklarında disiplin soruşturması açılarak görevden alınmıştı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

boğaziçi üniversitesi, görevden alınma