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https://sputniknews.com.tr/20230120/peruda-protestocular-ulkenin-en-buyuk-ikinci-havaalanina-zorla-girmeye-calisti-1065958632.html
Peru'da protestocular, ülkenin en büyük ikinci havaalanına zorla girmeye çalıştı
Peru'da protestocular, ülkenin en büyük ikinci havaalanına zorla girmeye çalıştı
Peru'da hükümet karşıtı protestolarda eylemciler, ülkenin en büyük ikinci kentindeki havaalanına zorla girmeye çalıştı. Polisin müdahalesi sonucu 3 kişi... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T05:21+0300
2023-01-20T05:21+0300
peru
dünya
pedro castillo
hükümet
protesto
protesto gösterisi
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Peru'nun en kalabalık ikinci şehri Arequipa'daki Alfredo Rodriguez Ballon Havalimanı'na zorla girmeye çalışan göstericiler polisle çatıştı.Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu 3 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, olaylar nedeniyle havalimanının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, protestocuların metal çitleri kırarak havaalanına girmeye çalıştığı yer alıyor.Öte yandan başkent Lima'da bir araya gelen öğrenciler, işçi sendikaları ve yerli temsilcileri Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını, erken seçimin ilan edilmesini ve gözaltında bulunan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılmasını istedi.Lima'yı al yürüyüşü"Lima'yı al" sloganıyla yürüyüşe geçen binlerce kişi kentin tarihi meydanına kadar yürüdü. 12 bin polis güvenlik önlemi aldı.Burada çıkan olaylarda ise 5 gazeteci bazı eylemcilerin taşlı saldırısı sonucu yaralandı.Başkente çeşitli kentlerden otobüslerle binlerce kişinin giriş yaptığı ve protestoların şiddetinin daha da artabileceği değerlendiriliyor.Hükümet karşıtı gösterilerde 11 Aralık 2022'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı biri polis olmak üzere 53'e çıktı, yaralı sayısı 750'yi geçti.Ülke genelinde 105 otoyol barikatlarla kapatılırken Ombudsman Ofisi, güvenlik güçlerine orantısız güç kullanmamaları çağrısında bulundu.Ombudsman Ofisi verilerine göre, eylemlerde ölen 53 kişiden en az 42'si doğrudan güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaşamını yitirmişti.Cumhurbaşkanı Boluarte, göstericilere 10 Ocak'ta bir kez daha diyalog çağrısında bulunmuş, eylemlerin son bulmasını istemişti.Castillo'nun görevden alınmasıPeru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevinden alınması üzerine başlamıştı.Eski Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki Genel Kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.Karara gerekçe olarak 'kamu görevlerini gasp etme, devlet yetkilerinin işleyişini engelleme ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışma' gösterilmişti.Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.Castillo'nun cezası onanmıştıPeru Yüksek Mahkemesi, Castillo'ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına yapılan itirazı reddederek 30 Aralık 2022'de cezanın devamına karar vermişti.Seçimler Nisan 2024'te yapılacakBoluarte'nin erken seçim talebi üzerine Kongre'de yapılan oylamada seçimin Nisan 2024'te yapılmasına karar verilmişti.Ölümler nedeniyle 17 Aralık 2022'de 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Ombudsman Ofisi savcılıktan 'acil soruşturma' başlatmasını talep etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230111/peruda-hukumet-karsiti-protestolarda-olu-sayisi-47ye-yukseldi-1065615711.html
https://sputniknews.com.tr/20230119/peruda-genel-isci-konfederasyonundan-hukumete-karsi-ulusal-grev-cagrisi-1065906136.html
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peru, pedro castillo, hükümet, protesto, protesto gösterisi
peru, pedro castillo, hükümet, protesto, protesto gösterisi

Peru'da protestocular, ülkenin en büyük ikinci havaalanına zorla girmeye çalıştı

05:21 20.01.2023
© AFP 2023 / DIEGO RAMOSPeru'da hükümet karşıtı protestolarda eylemciler, ülkenin en büyük ikinci kentindeki havaalanına zorla girmeye çalıştı. Polisin müdahalesi sonucu 3 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Peru'da hükümet karşıtı protestolarda eylemciler, ülkenin en büyük ikinci kentindeki havaalanına zorla girmeye çalıştı. Polisin müdahalesi sonucu 3 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023 / DIEGO RAMOS
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Peru'da hükümet karşıtı protestolarda eylemciler, ülkenin en büyük ikinci kentindeki havaalanına zorla girmeye çalıştı. Polisin müdahalesi sonucu 3 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Peru'nun en kalabalık ikinci şehri Arequipa'daki Alfredo Rodriguez Ballon Havalimanı'na zorla girmeye çalışan göstericiler polisle çatıştı.
Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu 3 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, olaylar nedeniyle havalimanının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, protestocuların metal çitleri kırarak havaalanına girmeye çalıştığı yer alıyor.
Öte yandan başkent Lima'da bir araya gelen öğrenciler, işçi sendikaları ve yerli temsilcileri Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını, erken seçimin ilan edilmesini ve gözaltında bulunan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılmasını istedi.

Lima'yı al yürüyüşü

"Lima'yı al" sloganıyla yürüyüşe geçen binlerce kişi kentin tarihi meydanına kadar yürüdü. 12 bin polis güvenlik önlemi aldı.
Burada çıkan olaylarda ise 5 gazeteci bazı eylemcilerin taşlı saldırısı sonucu yaralandı.
Başkente çeşitli kentlerden otobüslerle binlerce kişinin giriş yaptığı ve protestoların şiddetinin daha da artabileceği değerlendiriliyor.
Hükümet karşıtı gösterilerde 11 Aralık 2022'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı biri polis olmak üzere 53'e çıktı, yaralı sayısı 750'yi geçti.
Ülke genelinde 105 otoyol barikatlarla kapatılırken Ombudsman Ofisi, güvenlik güçlerine orantısız güç kullanmamaları çağrısında bulundu.
Ombudsman Ofisi verilerine göre, eylemlerde ölen 53 kişiden en az 42'si doğrudan güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaşamını yitirmişti.
Cumhurbaşkanı Boluarte, göstericilere 10 Ocak'ta bir kez daha diyalog çağrısında bulunmuş, eylemlerin son bulmasını istemişti.
Peru'da Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini talep eden protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda ölü sayısı 47'ye çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
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Peru'da hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 47'ye yükseldi
11 Ocak, 05:30

Castillo'nun görevden alınması

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevinden alınması üzerine başlamıştı.
Eski Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.
Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki Genel Kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.
Karara gerekçe olarak 'kamu görevlerini gasp etme, devlet yetkilerinin işleyişini engelleme ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışma' gösterilmişti.
Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

Castillo'nun cezası onanmıştı

Peru Yüksek Mahkemesi, Castillo'ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına yapılan itirazı reddederek 30 Aralık 2022'de cezanın devamına karar vermişti.

Seçimler Nisan 2024'te yapılacak

Boluarte'nin erken seçim talebi üzerine Kongre'de yapılan oylamada seçimin Nisan 2024'te yapılmasına karar verilmişti.
Ölümler nedeniyle 17 Aralık 2022'de 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Ombudsman Ofisi savcılıktan 'acil soruşturma' başlatmasını talep etmişti.
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