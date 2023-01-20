https://sputniknews.com.tr/20230120/perincek-ak-parti-abd-emperyalizmi-ile-insanlik-arasinda-tarafsiz-kalip-mevzilenmekten-kaciniyor-1065978453.html
Perinçek: AK Parti, ABD emperyalizmi ile insanlık arasında tarafsız kalıp, mevzilenmekten kaçınıyor
Perinçek: AK Parti, ABD emperyalizmi ile insanlık arasında tarafsız kalıp, mevzilenmekten kaçınıyor
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek partisinin İstanbul İl Başkanlığında, AK Parti Hükümetinin ABD’yi Suriye’nin kuzeyinde işbirliğine davet etmesine... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T16:13+0300
2023-01-20T16:13+0300
2023-01-20T16:13+0300
türkiye
doğu perinçek
vatan partisi
abd
rusya
nato
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Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın açıklamasında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.Perinçek, 'AK Parti Hükümetinin ABD'yi Suriye'nin kuzeyinde işbirliğine davet etmesine' tepki göstererek bu davetin Türkiye için ciddi tehditler oluşturduğunu dile getirdi. Doğu Perinçek, partisinin başlattığı "NATO'dan çıkalım" kampanyasının da yeni bir atağa geçtiğini açıkladı.Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek "Açıkça belirtelim: AK Parti yönetiminin “Denge politikası” dediği strateji, Türkiye için çok ağır bedelleri olan bir aşamaya girmiştir. Bir kez “Denge” diye bir strateji olamaz. Strateji, belli tarihsel koşullarda, baş tehdidin, baş tehdide karşı öz gücün ve müttefik güçlerin saptanmasıdır. Tehdidin etkisiz hale getirilmesi için doğru mevzilenmenin belirlenmesi öncelikli koşuldur." dedi.'Doğada denge yok hareket var'Perinçek, "Askerliğin ve siyasetin temel bir ilkesi vardır: Yığınakta yapılan hata düzeltilemez" dedi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:'Çözüm Suriye ve Rusya ile işbirliği'"Türkiye’nin Rusya ve Suriye ile birlikte Üçlü Çözüm fırsatını tepmesi ve denge adı altında düşmanla dans etmesi, çok ağır sonuçlar doğurur." diyen Perinçek şunları da ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230120/genelkurmay-eski-istihbarat-baskani-pekin-suriye-sorununun-cozumu-f-16-sorunundan-cok-daha-onemli-1065975633.html
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doğu perinçek, vatan partisi, abd, rusya, nato
doğu perinçek, vatan partisi, abd, rusya, nato
Perinçek: AK Parti, ABD emperyalizmi ile insanlık arasında tarafsız kalıp, mevzilenmekten kaçınıyor
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek partisinin İstanbul İl Başkanlığında, AK Parti Hükümetinin ABD’yi Suriye’nin kuzeyinde işbirliğine davet etmesine yönelik basın açıklaması düzenledi.
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın açıklamasında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Perinçek, 'AK Parti Hükümetinin ABD'yi Suriye'nin kuzeyinde işbirliğine davet etmesine' tepki göstererek bu davetin Türkiye için ciddi tehditler oluşturduğunu dile getirdi. Doğu Perinçek, partisinin başlattığı "NATO'dan çıkalım" kampanyasının da yeni bir atağa geçtiğini açıkladı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek "Açıkça belirtelim: AK Parti yönetiminin “Denge politikası” dediği strateji, Türkiye için çok ağır bedelleri olan bir aşamaya girmiştir. Bir kez “Denge” diye bir strateji olamaz. Strateji, belli tarihsel koşullarda, baş tehdidin, baş tehdide karşı öz gücün ve müttefik güçlerin saptanmasıdır. Tehdidin etkisiz hale getirilmesi için doğru mevzilenmenin belirlenmesi öncelikli koşuldur." dedi.
'Doğada denge yok hareket var'
Perinçek, "Askerliğin ve siyasetin temel bir ilkesi vardır: Yığınakta yapılan hata düzeltilemez" dedi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"AK Parti yönetimi, denge adına ABD emperyalizmi ile insanlık arasındaki cepheleşmede tarafsız kalarak tehdide karşı mevzilenmekten kaçınıyor. Buna askerlikte ve siyasette “yığınakta hata” adı verilir. Yığınakta hata, stratejide yapılan hatadır ve taktik plandaki uygulamalarla düzeltilemez. AK Parti Hükümetini dostça duygularla ve Türkiye adına ciddî kaygılarla uyarıyoruz: Stratejik hatanın getirdiği sorunlar, taktik oyunlarla aşılamaz. Bu nedenle çıkışta son sapağa yaklaşmış bulunuyoruz. Yığınakta hatanın adını koyalım: AK Parti Hükümeti, Suriye’de çözüm için ABD ile işbirliğine odaklanmaktadır. Dışişleri Bakanının ağzından dün yapılan açıklama aynen böyle. Oysa daha 23 gün önce, 28 Aralık 2022 günü, Türkiye, Rusya ve Suriye Savunma Bakanları, Moskova’da toplanarak, Suriye’de terör örgütlerine birlikte son vereceklerini ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü birlikte sağlayacaklarını ilan etmişlerdi. Türkiye, Suriye ve Rusya’nın Suriye’de birlikte hareket etmesi, doğru stratejiydi. ABD tehdidi, üç ülke adına doğru saptanmıştı. Çözüm de doğru saptanmıştı: Üç ülke hedefe ulaşmak için askerî işbirliği yapacaktı. Son günlerdeki gelişmelere bakıyoruz: Türkiye yönetimi, Rusya Dışişleri Bakanı’nın 14 Ocak 2023 günü Moskova’ya yaptığı daveti reddediyor ve ABD’ye koşuyor. Türkiye yönetimi, üç ülke dışişleri bakanlarının Moskova’da buluşmasını Şubat ayına sallıyor. Sallıyor diyoruz, çünkü burada bir erteleme söz konusu değildir. Üçlü Çözüm meçhule sallanıyor, hatta aslında reddediliyor ve arkasından ABD Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşmeden sonra, ABD ile çözüm stratejisi yeğleniyor. Bölgenin terörden temizlenmesini ve mültecilerin ülkelerine dönmelerini sağlayacak doğru stratejiden 20 gün içinde tamamen karşıt stratejiye geçişe AK Parti kamuoyunda “denge siyaseti” adı veriliyor. Burada denge adı altında yapılan marifet, yığınakta hatadır."
'Çözüm Suriye ve Rusya ile işbirliği'
"Türkiye’nin Rusya ve Suriye ile birlikte Üçlü Çözüm fırsatını tepmesi ve denge adı altında düşmanla dans etmesi, çok ağır sonuçlar doğurur." diyen Perinçek şunları da ekledi:
"Burada özellikle vurgulamak gerekir: Suriye’de ABD ile birlikte çözüm hayâline kapılmak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun omuzlarına yüklenecek bir yöneliş değildir. Dışişleri Bakanı, başında Sayın Cumhurbaşkanımızın bulunduğu kabinenin stratejisini açıklamaktadır. Bu stratejinin siyasetleri de belirlenmiştir. ABD, Suriye’ye sözüm ona anayasa yapacak siyasal sürece davet ediliyor. ABD’den Suriye Özel Temsilcisi ataması talep ediliyor. Suriye muhalefeti ile “rejimi” uzlaştırma siyaseti yeniden pişirilip sofraya getiriliyor. Dahası ABD’den Türkiye’nin 30 km derinliğindeki Güvenlik Koridorunu desteklemesi isteniyor. ABD’nin Ege’de silah dengesini Yunanistan yararına bozan siyasetlerden ve PKK’ya silah desteğinden vazgeçmesi, Türkiye’ye F-16 uçaklarını vermesi de, AK Parti yönetiminin beklentileri arasında. "