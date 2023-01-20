Perinçek: AK Parti, ABD emperyalizmi ile insanlık arasında tarafsız kalıp, mevzilenmekten kaçınıyor

"AK Parti yönetimi, denge adına ABD emperyalizmi ile insanlık arasındaki cepheleşmede tarafsız kalarak tehdide karşı mevzilenmekten kaçınıyor. Buna askerlikte ve siyasette “yığınakta hata” adı verilir. Yığınakta hata, stratejide yapılan hatadır ve taktik plandaki uygulamalarla düzeltilemez. AK Parti Hükümetini dostça duygularla ve Türkiye adına ciddî kaygılarla uyarıyoruz: Stratejik hatanın getirdiği sorunlar, taktik oyunlarla aşılamaz. Bu nedenle çıkışta son sapağa yaklaşmış bulunuyoruz. Yığınakta hatanın adını koyalım: AK Parti Hükümeti, Suriye’de çözüm için ABD ile işbirliğine odaklanmaktadır. Dışişleri Bakanının ağzından dün yapılan açıklama aynen böyle. Oysa daha 23 gün önce, 28 Aralık 2022 günü, Türkiye, Rusya ve Suriye Savunma Bakanları, Moskova’da toplanarak, Suriye’de terör örgütlerine birlikte son vereceklerini ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü birlikte sağlayacaklarını ilan etmişlerdi. Türkiye, Suriye ve Rusya’nın Suriye’de birlikte hareket etmesi, doğru stratejiydi. ABD tehdidi, üç ülke adına doğru saptanmıştı. Çözüm de doğru saptanmıştı: Üç ülke hedefe ulaşmak için askerî işbirliği yapacaktı. Son günlerdeki gelişmelere bakıyoruz: Türkiye yönetimi, Rusya Dışişleri Bakanı’nın 14 Ocak 2023 günü Moskova’ya yaptığı daveti reddediyor ve ABD’ye koşuyor. Türkiye yönetimi, üç ülke dışişleri bakanlarının Moskova’da buluşmasını Şubat ayına sallıyor. Sallıyor diyoruz, çünkü burada bir erteleme söz konusu değildir. Üçlü Çözüm meçhule sallanıyor, hatta aslında reddediliyor ve arkasından ABD Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşmeden sonra, ABD ile çözüm stratejisi yeğleniyor. Bölgenin terörden temizlenmesini ve mültecilerin ülkelerine dönmelerini sağlayacak doğru stratejiden 20 gün içinde tamamen karşıt stratejiye geçişe AK Parti kamuoyunda “denge siyaseti” adı veriliyor. Burada denge adı altında yapılan marifet, yığınakta hatadır."