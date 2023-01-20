https://sputniknews.com.tr/20230120/oz-iplik-is-sendikasi-orgutlenme-uzmani-serkan-acici-kadin-iscilere-kufur-ettiriyorlar-1065986495.html

Öz İplik İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Serkan Açıcı: Kadın işçilere küfür ettiriyorlar

Öz İplik İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Serkan Açıcı: Kadın işçilere küfür ettiriyorlar

Öz İplik İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Serkan Açıcı, sendikal haklarını savundukları için işten çıkarılan 9 kadın işçinin yaşadıklarını anlattı. Serkan Açıcı... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T18:42+0300

2023-01-20T18:42+0300

2023-01-20T19:27+0300

seyir hali

iş

işçi

sendika

radyo

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Öz İplik İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Serkan Açıcı: Kadın işçilere küfür ettiriyorlar Öz İplik İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Serkan Açıcı: Kadın işçilere küfür ettiriyorlar

Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan Serkan Açıcı, yaklaşık 200 gün önce Barutçu Tekstil’de çalışma koşullarının ağırlaşmaya başladığını söyleyerek gizli bir şekilde örgütlenmeye gittiklerini belirtti.Serkan Açıcı, ‘Anayasal haklarımıza rağmen biz bu örgütlenmeyi gizlilikle yürütmek zorunda kaldık. Bundan 95 gün önce bunun farkına varan patronumuz 4 kadın arkadaşımızı işten çıkardı ve bizim direnişimiz başladı.’ dedi. Serkan Açıcı, Industriall gibi küresel sendikalar ile süreci yöneterek bir görüşme zemini oluşturduklarını ancak bu görüşmelerden sonra 5 işçi arkadaşlarının daha işten çıkarıldıklarını belirtti. Açıcı, ‘İşten çıkarılan 4 arkadaşımızın işe geri alınması için başlattığımız görüşmeler sonucunda işveren tarafı 5 arkadaşımızı daha mağdur bırakarak toplamda 9 arkadaşımızın iş akdine son verdi. Yaşanan bu olumsuzluklar olayların daha büyümesine sebep oldu.’ ifadelerini kullandı.‘İşçiyi işçiye küfür ettirdiler’Serkan Açıcı yaşanılan olumsuzlukların çözüme kavuşturulması için müzakere ve görüşme talebinde bulunurken aynı yaklaşımı karşı taraftan göremediklerini belirtti. Açıcı, ‘Herhangi bir uzlaşıcı yaklaşım göremiyoruz. Kendileri yandaş işçilerini çatılara çıkartarak kadın işçilerimize küfür ettirtiyor. Güzel bir kamuoyu yarattık ve bu emek hırsızlarını her yerde ifşa etmeye devam edeceğiz.’ dedi.‘Ortada bir sömürü düzeni var ve bunu değiştireceğiz’Serkan Açıcı ülkemizde toplumsal sendikalaşma bilincinin kuvvetli olmadığı ifadelerini kullanarak, ‘Maalesef ülkemizde özellikle tekstil işçileri çok korkutulmuş ve sindirilmiş vaziyetteler. Ortada bir sömürü düzeni olduğunu görüyorlar fakat bu düzenin değiştirilemeyeceğini söylüyorlar. Her şeye rağmen şu anda Turkuaz Tekstil’de de bir sendikalaşma çalışması var. Bu cesaretimizi gören diğer fabrikalar da sendikalaşarak bize destek veriyorlar. Bu direnişler ve arkadaşlarımızın mücadeleleriyle biz bu haksız düzeni yıkacağız.’ açıklamalarında bulundu.‘Daha önce başardık yine başaracağız’Serkan Açıcı geçmişte gerçekleştirilen ve başarıya ulaşan direniş hareketlerini örnek göstererek bu direnişten haklarını alana kadar vazgeçmeyeceklerini belirtti. Açıcı, ‘Emekçi arkadaşlarımız bu direnişi sürdürdüğü sürece biz mücadelemize devam edeceğiz. Biz bu direnişi diğer fabrikalarda da yaptık ve başarıya ulaştık. Bir Acarsoy örneği vardır ki 7 ay direnişin sonucunda toplu sözleşme sürecini başlattık. Biz geçmişte başardık şimdi de başaracağız.’ şeklinde konuştu.

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2023

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iş, işçi, sendika, radyo, аудио