https://sputniknews.com.tr/20230120/norvecli-casper-ruuddan-avustralya-acika-erken-veda-1065953486.html

Norveçli Casper Ruud'dan Avustralya Açık'a erken veda

Norveçli Casper Ruud'dan Avustralya Açık'a erken veda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde iki numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, turnuvaya veda etti. 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T00:39+0300

2023-01-20T00:39+0300

2023-01-20T00:39+0300

spor

avustralya açık

casper ruud

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Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya, dördüncü gün sabah seansı maçlarıyla devam edildi.Tek erkeklerde 22 grand slam zaferi bulunan turnuvanın son şampiyonu İspanyol Rafael Nadal'ın dün elenmesinin ardından favori tenisçilerden Ruud'dan da erken veda geldi.Turnuvanın 2. turunda dünya 39 numarası ABD'li Jenson Brooksby, geçen yıl Fransa Açık ile ABD Açık'ta final oynayan 24 yaşındaki Ruud'u 6-3, 7-5, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 3-1 mağlup etti.5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev, Finlandiyalı Emil Ruusuvuori'yi 6-2, 6-4, 6-7 ve 6-3'lük setlerin ardından 3-1'le geçti ve Fransız Jeremy Chardy'yi 3-0 yenen 25 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Daniel Evans ile üçüncü turda eşleşti.Seribaşı tenisçilerden Taylor Fritz, Alexander Zverev ve Diego Schwartzman da üçüncü tura adlarını yazdırmayı başaramadı.Turnuvaya özel davetiye (wildcard) ile katılan dünya 113 numarası Avustralyalı Alexei Popyrin, 8 numaralı seribaşı ABD'li Fritz'i 6-7, 7-6, 6-4, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 3-2 mağlup etti.Dünya sıralamasının 107. basamağında yer alan ABD'li Michael Mmoh, 2020 ABD Açık finalisti 12 numaralı seribaşı Alman Zverev'i 3-1 (6-7, 6-4, 6-3, 6-2); dünya 67 numarası ABD'li J.J. Wolf ise 2020 Fransa Açık yarı finalisti 23 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman'ı 3-0 (6-1, 6-4 ve 6-4) yenerek sürprize imza attı.Tek kadınlarda iki seribaşı tenisçi elendiTek kadınlarda ise 4 numaralı seribaşı Fransız Caroline Garcia, 2021 ABD Açık finalisti Kanadalı Leylah Fernandez'i 7-6 ve 7-5'lik setlerin ardından 2-0 yendi.5 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ise dünya 51 numarası ABD'li Shelby Rogers'ı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.Seribaşı tenisçilerden Veronika Kudermetova ile Anett Kontaveit ise turnuvaya ikinci turda veda etmek zorunda kaldı.9 numaralı seribaşı Rus Kudermetova, elemelerden gelen ABD'li Katie Volynets'e; 16 numaralı seribaşı Estonyalı Kontaveit ise Polonyalı Magda Linette'e 2-1 yenilerek elendi.19 numaralı seribaşı Rus Ekaterina Alexandrova ile 26 numaralı seribaşı Elise Mertens ise rakiplerini mağlup ederek üçüncü tura adlarını yazdırdı.

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