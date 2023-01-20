https://sputniknews.com.tr/20230120/nesin-vakfi-hesaplarina-el-konulma-kararinin-gerisinde-isimsiz-mektup-varmis-1065994331.html
Nesin Vakfı hesaplarına el konulma kararının gerisinde isimsiz mektup varmış
Nesin Vakfı hesaplarına el konulma kararının gerisinde isimsiz mektup varmış
Nesin Vakfı Yöneticisi Cihangiroğlu, "İsimsiz şikayet dilekçesi gelmiş. ‘Ali Nesin bu parayı topluyor ama ne yaptığı belli değil’ diye Vakıflar Genel... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T23:00+0300
2023-01-20T23:00+0300
2023-01-20T23:00+0300
akşam postasi
nesin vakfı
süleyman cihangiroğlu
aziz nesin
bağış
radyo
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Nesin Vakfı’nın el konulan hesapları tartışmasını vakıf yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.Cihangiroğlu, "2017 yılında yanımızdaki bir araziyi satın almak için bir proje başlattık. Destekçilerimiz bağış yaparken ‘ben bu projeye bağış yapmak istiyorum’ diyerek seçmiş oldular. Yani şartlı bağıştır bu. Aziz Nesin bu araziyi alabilmek için 80’lerden bu yana defalarca girişimde bulunmuş" ifadelerini kulandı.Cihangiroğlu, "İsimsiz bir şikayet dilekçesi gelmiş. 'Ali Nesin bu parayı topluyor ama ne yaptığı belli değil' diye Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiş. Müfettişler denetimlerini yaptılar ve sonucunda açıkladıkları rapor çok temiz. Soruşturmaya gerek yoktur denildi. Ama Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ndeki müfettiş arkadaşlar buna rağmen parayı toplarken izin almadığımızı söylediler. Biz kamuya açık alanda gidip para toplamış değiliz, cami avlusuna kutu koymuş değiliz, stant açmış değiliz" diye konuştu.Bitişikteki arsayı aldıklarını ve Neslin Lisesi'nin hayata geçirilmesi için bu bağışları kullanmayı planladıklarını kaydeden Cihangiroğlu, şöyle devam etti:"Biz bitişikteki arsayı aldık ve Nesin Lisesi’nin hayata geçirilmesi için bu bağışlar kullanılacaktı. Araziyi aldıktan sonra geriye kalan miktar 2 milyon lira. ‘Biz hem bu paraya el koyuyoruz hem de araziyi istiyoruz’ dediler. Valilik iyi niyet gösterdi, 2 milyon küsur liralık bir meblağın iadesi yapıldı bankadaki bloke de kaldırıldı. Umarız Valilik arazi konusunda da olumlu bir yaklaşım gösterip lehimize bir tasarrufta bulunur."
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Atilla Güner
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
nesin vakfı, süleyman cihangiroğlu, aziz nesin, bağış, radyo
nesin vakfı, süleyman cihangiroğlu, aziz nesin, bağış, radyo
Nesin Vakfı hesaplarına el konulma kararının gerisinde isimsiz mektup varmış
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Nesin Vakfı Yöneticisi Cihangiroğlu, "İsimsiz şikayet dilekçesi gelmiş. ‘Ali Nesin bu parayı topluyor ama ne yaptığı belli değil’ diye Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiş. İnceleme yapıldı temiz raporu verildi. Ama Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ndeki müfettiş arkadaşlar buna rağmen parayı toplarken izin almadığımızı söylediler" dedi.
Nesin Vakfı’nın el konulan hesapları tartışmasını vakıf yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.
Cihangiroğlu, "2017 yılında yanımızdaki bir araziyi satın almak için bir proje başlattık. Destekçilerimiz bağış yaparken ‘ben bu projeye bağış yapmak istiyorum’ diyerek seçmiş oldular. Yani şartlı bağıştır bu. Aziz Nesin bu araziyi alabilmek için 80’lerden bu yana defalarca girişimde bulunmuş" ifadelerini kulandı.
Cihangiroğlu, "İsimsiz bir şikayet dilekçesi gelmiş. 'Ali Nesin bu parayı topluyor ama ne yaptığı belli değil' diye Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiş. Müfettişler denetimlerini yaptılar ve sonucunda açıkladıkları rapor çok temiz. Soruşturmaya gerek yoktur denildi. Ama Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ndeki müfettiş arkadaşlar buna rağmen parayı toplarken izin almadığımızı söylediler. Biz kamuya açık alanda gidip para toplamış değiliz, cami avlusuna kutu koymuş değiliz, stant açmış değiliz" diye konuştu.
Bitişikteki arsayı aldıklarını ve Neslin Lisesi'nin hayata geçirilmesi için bu bağışları kullanmayı planladıklarını kaydeden Cihangiroğlu, şöyle devam etti:
"Biz bitişikteki arsayı aldık ve Nesin Lisesi’nin hayata geçirilmesi için bu bağışlar kullanılacaktı. Araziyi aldıktan sonra geriye kalan miktar 2 milyon lira. ‘Biz hem bu paraya el koyuyoruz hem de araziyi istiyoruz’ dediler. Valilik iyi niyet gösterdi, 2 milyon küsur liralık bir meblağın iadesi yapıldı bankadaki bloke de kaldırıldı. Umarız Valilik arazi konusunda da olumlu bir yaklaşım gösterip lehimize bir tasarrufta bulunur."