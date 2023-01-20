https://sputniknews.com.tr/20230120/nesin-vakfi-hesaplarina-el-konulma-kararinin-gerisinde-isimsiz-mektup-varmis-1065994331.html

Nesin Vakfı hesaplarına el konulma kararının gerisinde isimsiz mektup varmış

Nesin Vakfı hesaplarına el konulma kararının gerisinde isimsiz mektup varmış

Nesin Vakfı Yöneticisi Cihangiroğlu, "İsimsiz şikayet dilekçesi gelmiş. ‘Ali Nesin bu parayı topluyor ama ne yaptığı belli değil’ diye Vakıflar Genel... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T23:00+0300

2023-01-20T23:00+0300

2023-01-20T23:00+0300

akşam postasi

nesin vakfı

süleyman cihangiroğlu

aziz nesin

bağış

radyo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605162_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d664d8247d9bbbf2900a2b69c345ceae.jpg

Nesin Vakfı’nın el konulan hesapları tartışmasını vakıf yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.Cihangiroğlu, "2017 yılında yanımızdaki bir araziyi satın almak için bir proje başlattık. Destekçilerimiz bağış yaparken ‘ben bu projeye bağış yapmak istiyorum’ diyerek seçmiş oldular. Yani şartlı bağıştır bu. Aziz Nesin bu araziyi alabilmek için 80’lerden bu yana defalarca girişimde bulunmuş" ifadelerini kulandı.Cihangiroğlu, "İsimsiz bir şikayet dilekçesi gelmiş. 'Ali Nesin bu parayı topluyor ama ne yaptığı belli değil' diye Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiş. Müfettişler denetimlerini yaptılar ve sonucunda açıkladıkları rapor çok temiz. Soruşturmaya gerek yoktur denildi. Ama Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ndeki müfettiş arkadaşlar buna rağmen parayı toplarken izin almadığımızı söylediler. Biz kamuya açık alanda gidip para toplamış değiliz, cami avlusuna kutu koymuş değiliz, stant açmış değiliz" diye konuştu.Bitişikteki arsayı aldıklarını ve Neslin Lisesi'nin hayata geçirilmesi için bu bağışları kullanmayı planladıklarını kaydeden Cihangiroğlu, şöyle devam etti:"Biz bitişikteki arsayı aldık ve Nesin Lisesi’nin hayata geçirilmesi için bu bağışlar kullanılacaktı. Araziyi aldıktan sonra geriye kalan miktar 2 milyon lira. ‘Biz hem bu paraya el koyuyoruz hem de araziyi istiyoruz’ dediler. Valilik iyi niyet gösterdi, 2 milyon küsur liralık bir meblağın iadesi yapıldı bankadaki bloke de kaldırıldı. Umarız Valilik arazi konusunda da olumlu bir yaklaşım gösterip lehimize bir tasarrufta bulunur."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

nesin vakfı, süleyman cihangiroğlu, aziz nesin, bağış, radyo