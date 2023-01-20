https://sputniknews.com.tr/20230120/natonun-deniz-kuvvetleri-komutasi-bir-yil-sureyle-turkiyeye-gecti-1065957698.html
NATO'nun Deniz Kuvvetleri komutası 1 yıl süreyle Türkiye'ye geçti
NATO'nun Deniz Kuvvetleri komutası 1 yıl süreyle Türkiye'ye geçti
NATO’nun Deniz Kuvvetleri komutası 1 yıl süreyle İngiltere'den Türkiye'ye geçti. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T03:14+0300
2023-01-20T03:14+0300
2023-01-20T03:26+0300
savunma
nato
deniz kuvvetleri
türkiye
ingiltere
asker
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NATO'da Deniz Kuvvetleri komuta görevi, Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Görev Kuvveti (TURMARFOR) tarafından 31 Ocak 2023'e kadar icra edilecek.Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda TCG Sancaktar gemisinde gerçekleştirilen brifingte, sürdürülecek görev hakkında sunum yapıldı.Programda konuşan Harp Filosu ve TURMARFOR Komutanı Tuğamiral Hüseyin Tığlı, Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra NATO’da bu kabiliyette 5 karargah bulunduğunu ve TURMARFOR'un bu 5 karargahtan biri olduğunu söyledi.Bu kapsamda TURMARFOR'un büyük bir yetenek olduğunu vurgulayan Tığlı, "Böylesine kapsamlı bir harekatı planlayıp koordine edebilen, komuta koordinesini yapabilen geniş bir karargahla TURMARFOR, ülkesine, birikimine ve muhabere edebilme altyapısına sahip büyük bir kuvvet çarpanıdır" dedi.Bu görevle Türkiye’nin NATO’ya yapmış olduğu katkının da önemli olduğunu belirten Tığlı, "Türkiye’nin böylesine yetenekli bir karargah yapısını NATO’nun hizmet yapısına vermesi de Türkiye’nin NATO’ya verdiği önemi gösteriyor" diye konuştu.Brifinge katılanlar daha sonra Sancaktar gemisini gezerek yürütülecek çalışmalar hakkında bilgilendirildi.Türkiye bir yıl sonra görevi İtalya'ya devredecek.
https://sputniknews.com.tr/20230120/abd-turkiyenin-nato-ile-ortak-calisabilirligi-bu-yonetimin-onemli-onceliklerinden-biridir-1065954509.html
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nato, deniz kuvvetleri, türkiye, ingiltere, asker
NATO'nun Deniz Kuvvetleri komutası 1 yıl süreyle Türkiye'ye geçti
03:14 20.01.2023 (güncellendi: 03:26 20.01.2023) Abone ol
NATO’nun Deniz Kuvvetleri komutası 1 yıl süreyle İngiltere'den Türkiye'ye geçti.
NATO'da Deniz Kuvvetleri komuta görevi, Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Görev Kuvveti (TURMARFOR) tarafından 31 Ocak 2023'e kadar icra edilecek.
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda TCG Sancaktar gemisinde gerçekleştirilen brifingte, sürdürülecek görev hakkında sunum yapıldı.
Programda konuşan Harp Filosu ve TURMARFOR Komutanı Tuğamiral Hüseyin Tığlı, Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra NATO’da bu kabiliyette 5 karargah bulunduğunu ve TURMARFOR'un bu 5 karargahtan biri olduğunu söyledi.
Bu kapsamda TURMARFOR'un büyük bir yetenek olduğunu vurgulayan Tığlı, "Böylesine kapsamlı bir harekatı planlayıp koordine edebilen, komuta koordinesini yapabilen geniş bir karargahla TURMARFOR, ülkesine, birikimine ve muhabere edebilme altyapısına sahip büyük bir kuvvet çarpanıdır" dedi.
Bu görevle Türkiye’nin NATO’ya yapmış olduğu katkının da önemli olduğunu belirten Tığlı, "Türkiye’nin böylesine yetenekli bir karargah yapısını NATO’nun hizmet yapısına vermesi de Türkiye’nin NATO’ya verdiği önemi gösteriyor" diye konuştu.
Brifinge katılanlar daha sonra Sancaktar gemisini gezerek yürütülecek çalışmalar hakkında bilgilendirildi.
Türkiye bir yıl sonra görevi İtalya'ya devredecek.