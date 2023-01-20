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NATO'nun Deniz Kuvvetleri komutası 1 yıl süreyle Türkiye'ye geçti
NATO'nun Deniz Kuvvetleri komutası 1 yıl süreyle Türkiye'ye geçti
NATO’nun Deniz Kuvvetleri komutası 1 yıl süreyle İngiltere'den Türkiye'ye geçti. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T03:14+0300
2023-01-20T03:26+0300
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nato
deniz kuvvetleri
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asker
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NATO'da Deniz Kuvvetleri komuta görevi, Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Görev Kuvveti (TURMARFOR) tarafından 31 Ocak 2023'e kadar icra edilecek.Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda TCG Sancaktar gemisinde gerçekleştirilen brifingte, sürdürülecek görev hakkında sunum yapıldı.Programda konuşan Harp Filosu ve TURMARFOR Komutanı Tuğamiral Hüseyin Tığlı, Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra NATO’da bu kabiliyette 5 karargah bulunduğunu ve TURMARFOR'un bu 5 karargahtan biri olduğunu söyledi.Bu kapsamda TURMARFOR'un büyük bir yetenek olduğunu vurgulayan Tığlı, "Böylesine kapsamlı bir harekatı planlayıp koordine edebilen, komuta koordinesini yapabilen geniş bir karargahla TURMARFOR, ülkesine, birikimine ve muhabere edebilme altyapısına sahip büyük bir kuvvet çarpanıdır" dedi.Bu görevle Türkiye’nin NATO’ya yapmış olduğu katkının da önemli olduğunu belirten Tığlı, "Türkiye’nin böylesine yetenekli bir karargah yapısını NATO’nun hizmet yapısına vermesi de Türkiye’nin NATO’ya verdiği önemi gösteriyor" diye konuştu.Brifinge katılanlar daha sonra Sancaktar gemisini gezerek yürütülecek çalışmalar hakkında bilgilendirildi.Türkiye bir yıl sonra görevi İtalya'ya devredecek.
https://sputniknews.com.tr/20230120/abd-turkiyenin-nato-ile-ortak-calisabilirligi-bu-yonetimin-onemli-onceliklerinden-biridir-1065954509.html
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nato, deniz kuvvetleri, türkiye, ingiltere, asker
nato, deniz kuvvetleri, türkiye, ingiltere, asker

NATO'nun Deniz Kuvvetleri komutası 1 yıl süreyle Türkiye'ye geçti

03:14 20.01.2023 (güncellendi: 03:26 20.01.2023)
© AANATO’nun Deniz Kuvvetleri komutası bir yıl süreyle İngiltere'den Türkiye'ye geçti.
NATO’nun Deniz Kuvvetleri komutası bir yıl süreyle İngiltere'den Türkiye'ye geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AA
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NATO’nun Deniz Kuvvetleri komutası 1 yıl süreyle İngiltere'den Türkiye'ye geçti.
NATO'da Deniz Kuvvetleri komuta görevi, Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Görev Kuvveti (TURMARFOR) tarafından 31 Ocak 2023'e kadar icra edilecek.
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda TCG Sancaktar gemisinde gerçekleştirilen brifingte, sürdürülecek görev hakkında sunum yapıldı.
Programda konuşan Harp Filosu ve TURMARFOR Komutanı Tuğamiral Hüseyin Tığlı, Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra NATO’da bu kabiliyette 5 karargah bulunduğunu ve TURMARFOR'un bu 5 karargahtan biri olduğunu söyledi.
Bu kapsamda TURMARFOR'un büyük bir yetenek olduğunu vurgulayan Tığlı, "Böylesine kapsamlı bir harekatı planlayıp koordine edebilen, komuta koordinesini yapabilen geniş bir karargahla TURMARFOR, ülkesine, birikimine ve muhabere edebilme altyapısına sahip büyük bir kuvvet çarpanıdır" dedi.
Bu görevle Türkiye’nin NATO’ya yapmış olduğu katkının da önemli olduğunu belirten Tığlı, "Türkiye’nin böylesine yetenekli bir karargah yapısını NATO’nun hizmet yapısına vermesi de Türkiye’nin NATO’ya verdiği önemi gösteriyor" diye konuştu.
Brifinge katılanlar daha sonra Sancaktar gemisini gezerek yürütülecek çalışmalar hakkında bilgilendirildi.
Türkiye bir yıl sonra görevi İtalya'ya devredecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
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