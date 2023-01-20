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Müzisyen Crosby hayatını kaybetti
Müzisyen Crosby hayatını kaybetti
ABD'li müzisyen David Crosby 81 yaşında hayatını kaybetti. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T10:02+0300
2023-01-20T10:02+0300
2023-01-20T10:06+0300
yaşam
müzisyen
rock
david crosby
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'Byrds ve Crosby', 'Stills and Nash' gibi grupların kurucuları arasında yer alan rock şarkıcısı David Crosby 81 yaşında hayatını kaybetti. Crosby'nin ölüm haberi temsilcisi tarafından doğrulandı. Duvar'ın aktardığına göre müzisyenin eşi Jan Dance, Crosby'nin ölümüyle ilgili "Artık yanımızda olmasa da onun insancıllığı ve kibar ruhu bize ilham vermeye devam edecek. Onun mirası, efsanevi müziğiyle yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı. 1941'de Oscar ödüllü Hollywood görüntü yönetmeni Floyd Crosby'nin oğlu olarak Kaliforniya'da dünyaya gelen Crosby, 1964 yılında Mr. Tambourine Man ve Turn! Turn! Turn! isimli şarkılarıyla hatırlanan 'The Byrds'a katılmıştı. Crosby daha sonra 'süper grup' olarak da adlandırılan Crosby, Stills and Nash’i kurmuştu.
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müzisyen, rock, david crosby
müzisyen, rock, david crosby
Müzisyen Crosby hayatını kaybetti
10:02 20.01.2023 (güncellendi: 10:06 20.01.2023) Abone ol
ABD'li müzisyen David Crosby 81 yaşında hayatını kaybetti.
'Byrds ve Crosby', 'Stills and Nash' gibi grupların kurucuları arasında yer alan rock şarkıcısı David Crosby 81 yaşında hayatını kaybetti. Crosby'nin ölüm haberi temsilcisi tarafından doğrulandı.
Duvar'ın aktardığına göre müzisyenin eşi Jan Dance, Crosby'nin ölümüyle ilgili "Artık yanımızda olmasa da onun insancıllığı ve kibar ruhu bize ilham vermeye devam edecek. Onun mirası, efsanevi müziğiyle yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
1941'de Oscar ödüllü Hollywood görüntü yönetmeni Floyd Crosby'nin oğlu olarak Kaliforniya'da dünyaya gelen Crosby, 1964 yılında Mr. Tambourine Man ve Turn! Turn! Turn! isimli şarkılarıyla hatırlanan 'The Byrds'a katılmıştı. Crosby daha sonra 'süper grup' olarak da adlandırılan Crosby, Stills and Nash’i kurmuştu.