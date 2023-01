https://sputniknews.com.tr/20230120/muzisyen-crosby-hayatini-kaybetti--1065964236.html

Müzisyen Crosby hayatını kaybetti

Müzisyen Crosby hayatını kaybetti

ABD'li müzisyen David Crosby 81 yaşında hayatını kaybetti. 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T10:02+0300

2023-01-20T10:02+0300

2023-01-20T10:06+0300

yaşam

müzisyen

rock

david crosby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/14/1065964456_0:0:2334:1313_1920x0_80_0_0_e03d7dfdd06509523c49f295a4bce483.jpg

'Byrds ve Crosby', 'Stills and Nash' gibi grupların kurucuları arasında yer alan rock şarkıcısı David Crosby 81 yaşında hayatını kaybetti. Crosby'nin ölüm haberi temsilcisi tarafından doğrulandı. Duvar'ın aktardığına göre müzisyenin eşi Jan Dance, Crosby'nin ölümüyle ilgili "Artık yanımızda olmasa da onun insancıllığı ve kibar ruhu bize ilham vermeye devam edecek. Onun mirası, efsanevi müziğiyle yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı. 1941'de Oscar ödüllü Hollywood görüntü yönetmeni Floyd Crosby'nin oğlu olarak Kaliforniya'da dünyaya gelen Crosby, 1964 yılında Mr. Tambourine Man ve Turn! Turn! Turn! isimli şarkılarıyla hatırlanan 'The Byrds'a katılmıştı. Crosby daha sonra 'süper grup' olarak da adlandırılan Crosby, Stills and Nash’i kurmuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

müzisyen, rock, david crosby