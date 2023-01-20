https://sputniknews.com.tr/20230120/msb-11-pkkypgli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1065992827.html

MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, "PKK/YPG'li teröristlerin Öncüpınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasına saldırısının ardından terör hedefleri güçlü şekilde... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T22:23+0300

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Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye tarafından atılan 8 roket mermisi, boş araziye düştü.Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "YPG/PKK terör örgütünce Suriye tarafından ülkemize atılan toplam 8 çok namlulu roketatar (ÇNRA), Kilis'te Öncüpınar bölgemize düşmüştür. Herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından saldırıya ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde karşılık verildiğini duyurdu.Açıklamada, "PKK/YPG’li teröristler Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına çok namlulu roketatar saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar/zayiat meydana gelmezken belirlenen terör hedefleri meşru müdafaa kapsamında güçlü şekilde vuruldu" ifadelerine yer verildi. Ayrıca "Terör hedeflerine yönelik ateş destek vasıtalarımızla atışlar devam ederken ilk belirlemelere göre 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Hiçbir terör saldırısını karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!" denildi.

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