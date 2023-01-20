https://sputniknews.com.tr/20230120/metrobuste-direklere-tutunup-akrobatik-hareketler-yapti-1065972665.html

Metrobüste direklere tutunup akrobatik hareketler yaptı

Metrobüste direklere tutunup akrobatik hareketler yaptı

Avcılar-Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs seyir halindeyken yolculardan biri akrobatik hareketler yaptı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T13:58+0300

2023-01-20T13:58+0300

2023-01-20T13:58+0300

yaşam

metrobüs

akrobasi

istanbul

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İstanbul'da bir kişi, metrobüste akrobatik hareketler yaptı.Avcılar-Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüste yolculuk eden bir kişi, metrobüs içerisindeki direklere tutunarak akrobatik hareketler yaptı. Araçtaki diğer yolcular, o anları şaşkınlık içerisinde izlerken, yaşanan o sıra dışı yolculuk, bir başka yolcunun cep telefonunu kamerasına yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230119/metrobus-yoluna-giren-genc-kazaya-neden-oldu-4-yarali-1065904880.html

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metrobüs, akrobasi, istanbul