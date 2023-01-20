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https://sputniknews.com.tr/20230120/metrobuste-direklere-tutunup-akrobatik-hareketler-yapti-1065972665.html
Metrobüste direklere tutunup akrobatik hareketler yaptı
Metrobüste direklere tutunup akrobatik hareketler yaptı
Avcılar-Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs seyir halindeyken yolculardan biri akrobatik hareketler yaptı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T13:58+0300
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yaşam
metrobüs
akrobasi
istanbul
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İstanbul'da bir kişi, metrobüste akrobatik hareketler yaptı.Avcılar-Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüste yolculuk eden bir kişi, metrobüs içerisindeki direklere tutunarak akrobatik hareketler yaptı. Araçtaki diğer yolcular, o anları şaşkınlık içerisinde izlerken, yaşanan o sıra dışı yolculuk, bir başka yolcunun cep telefonunu kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230119/metrobus-yoluna-giren-genc-kazaya-neden-oldu-4-yarali-1065904880.html
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metrobüs, akrobasi, istanbul
metrobüs, akrobasi, istanbul

Metrobüste direklere tutunup akrobatik hareketler yaptı

13:58 20.01.2023
© İHAMetrobüste direklere tutunup akrobatik hareketler yaptı
Metrobüste direklere tutunup akrobatik hareketler yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© İHA
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Avcılar-Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs seyir halindeyken yolculardan biri akrobatik hareketler yaptı.
İstanbul'da bir kişi, metrobüste akrobatik hareketler yaptı.
Avcılar-Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüste yolculuk eden bir kişi, metrobüs içerisindeki direklere tutunarak akrobatik hareketler yaptı.
Araçtaki diğer yolcular, o anları şaşkınlık içerisinde izlerken, yaşanan o sıra dışı yolculuk, bir başka yolcunun cep telefonunu kamerasına yansıdı.
Avcılar'da henüz bilinmeyen bir nedenle metrobüs yoluna giren gence metrobüs çarptı. Kazada metrobüsün çarptığı genç ile metrobüste bulunan 3 yolcu yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
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Metrobüs yoluna giren genç kazaya neden oldu: 4 yaralı
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