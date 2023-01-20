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https://sputniknews.com.tr/20230120/meteorolojiden-istanbul-dahil-20-il-icin-kuvvetli-saganak-ve-firtina-uyarisi-1065959927.html
Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji 20 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul dahil 20 il için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T06:51+0300
2023-01-20T06:51+0300
türkiye
hava durumu
istanbul hava durumu
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, önümüzdeki 24 saat Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ege kıyılarında beklenen yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması, bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedirMarmaraParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) Trakya, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE 13°C, 15°CÖğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL 10°C, 16°CÖğle saatlerinden sonra Avrupa kesmi yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ 10°C, 15°CÖğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ 11°C, 20°CParçalı bulutluEgeParçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda beklenen yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.DENİZLİ 7°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR 12°C, 17°CSabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MANİSA 13°C, 18°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıMUĞLA 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AkdenizSağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 10°C, 19°CAz bulutluANTALYA 10°C, 18°CSağanak yağışlıISPARTA 2°C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluMERSİN 12°C, 20°CAz bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA 1°C, 14°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 2°C, 13°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ -3°C, 16°CParçalı ve az bulutluKONYA 3°C, 15°CParçalı ve az bulutluBatı KaradenizParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 3°C, 15°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU -2°C, 13°CParçalı ve az bulutluSİNOP 11°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK 9°C, 16°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA 1°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluSAMSUN 11°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluTOKAT 2°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutluTRABZON 10°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluDoğu AnadoluParçalı, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AĞRI -6°C, 9°CParçalı ve az bulutluERZURUM -5°C, 9°CParçalı, yer yer çok bulutluMALATYA 2°C, 6°CParçalı, yer yer çok bulutluVAN -5°C, 7°CParçalı ve az bulutluGüneydoğu AnadoluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR 0°C, 15°CAz bulutluGAZİANTEP 4°C, 12°CAz bulutluSİİRT 6°C, 14°CAz bulutluŞANLIURFA 5°C, 16°CAz bulutlu
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hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü

Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

06:51 20.01.2023
© ALİ FURKAN ÇETİNER-AW695728Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına şimşekler çaktı.
Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına şimşekler çaktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© ALİ FURKAN ÇETİNER-AW695728
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Meteoroloji 20 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul dahil 20 il için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, önümüzdeki 24 saat Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ege kıyılarında beklenen yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması, bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

Marmara

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) Trakya, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 13°C, 15°C
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 10°C, 16°C
Öğle saatlerinden sonra Avrupa kesmi yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 10°C, 15°C
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 20°C
Parçalı bulutlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda beklenen yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 7°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 12°C, 17°C
Sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA 13°C, 18°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz

Sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA 10°C, 18°C
Sağanak yağışlı
ISPARTA 2°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN 12°C, 20°C
Az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 11°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 1°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 11°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT 2°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 10°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI -6°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM -5°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA 2°C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN -5°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 15°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 12°C
Az bulutlu
SİİRT 6°C, 14°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 16°C
Az bulutlu
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