Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
© ALİ FURKAN ÇETİNER-AW695728Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına şimşekler çaktı.
© ALİ FURKAN ÇETİNER-AW695728
Meteoroloji 20 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul dahil 20 il için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, önümüzdeki 24 saat Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ege kıyılarında beklenen yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması, bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
Marmara
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) Trakya, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 13°C, 15°C
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 10°C, 16°C
Öğle saatlerinden sonra Avrupa kesmi yağmur ve sağanak yağışlı
Öğle saatlerinden sonra Avrupa kesmi yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 10°C, 15°C
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 20°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda beklenen yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 7°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 12°C, 17°C
Sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA 13°C, 18°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Akdeniz
Sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 19°C
Az bulutlu
Az bulutlu
ANTALYA 10°C, 18°C
Sağanak yağışlı
Sağanak yağışlı
ISPARTA 2°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN 12°C, 20°C
Az bulutlu
Az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 11°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 1°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 11°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT 2°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 10°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI -6°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM -5°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA 2°C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN -5°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 15°C
Az bulutlu
Az bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 12°C
Az bulutlu
Az bulutlu
SİİRT 6°C, 14°C
Az bulutlu
Az bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 16°C
Az bulutlu
Az bulutlu