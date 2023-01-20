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https://sputniknews.com.tr/20230120/messi-ve-ronaldonun-karsi-karsiya-geldigi-macta-9-gol-1065955492.html
Messi ve Ronaldo'nun karşı karşıya geldiği maçta 9 gol
Messi ve Ronaldo'nun karşı karşıya geldiği maçta 9 gol
Dünya futbolunun en büyük rekabetlerinden birine imza atan Arjantinli Lionel Messi ile Portekizli Cristiano Ronaldo'yu karşı karşıya getiren maçta gülen taraf... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T02:13+0300
2023-01-20T02:13+0300
spor
paris saint-germain (psg)
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Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal takımlarının karması, Riyad Sezon Kupası maçında Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda karşılaştı. PSG, sahadan 5-4 galip ayrıldı.2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu unvanıyla sahaya çıkan Arjantinli yıldız Messi, 3. dakikada attığı golle PSG'yi 1-0 öne geçirdi. Portekizli Cristiano Ronaldo, 34. dakikada penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi.Fransız ekibi, 43. dakikada Marquinhos ile bir kez daha öne geçerken, 45+3. dakikada Brezilyalı Neymar penaltı atışından yararlanamadı.2,5 sezon için 500 milyon avroluk sözleşme imzaladığı Al-Nassr için ilk kez sahaya çıkan Ronaldo, 45+6. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak ilk yarının skorunu 2-2 olarak belirledi.Sergio Ramos ve Hyun-Soo'nun karşılıklı golleriyle başlayan ikinci yarıda PSG, 60. dakikada Kylian Mbappe ve 78. dakikada Hugo Ekitike'nin golleriyle farkı ikiye çıkardı: 5-3.Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca'nın 90+4. dakikadaki golüyle fark bire inse de PSG kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 5-4 galip ayrıldı.Karşılaşmanın 61. dakikasında Ronaldo, 62. dakikasında ise Messi, Neymar ve Mbappe oyundan çıktı.PSG forması giyen Juan Bernat, 39. dakikada kırmızı kart gördü.
https://sputniknews.com.tr/20230103/al-nassr-cristiano-ronaldo-icin-imza-toreni-duzenledi-1065345416.html
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paris saint-germain (psg)
paris saint-germain (psg)

Messi ve Ronaldo'nun karşı karşıya geldiği maçta 9 gol

02:13 20.01.2023
Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi Paris Saint-Germain FC (PSG) ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal karma takımı ile başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda karşılaştı. Maçı 5-4 kazanan PSG takımı kupanın sahibi oldu.
Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi Paris Saint-Germain FC (PSG) ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal karma takımı ile başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda karşılaştı. Maçı 5-4 kazanan PSG takımı kupanın sahibi oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
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Dünya futbolunun en büyük rekabetlerinden birine imza atan Arjantinli Lionel Messi ile Portekizli Cristiano Ronaldo'yu karşı karşıya getiren maçta gülen taraf Messi oldu. Fransız ekibi PSG, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal takımlarından oluşan karmayı 5-4 mağlup etti.
Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal takımlarının karması, Riyad Sezon Kupası maçında Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda karşılaştı. PSG, sahadan 5-4 galip ayrıldı.
2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu unvanıyla sahaya çıkan Arjantinli yıldız Messi, 3. dakikada attığı golle PSG'yi 1-0 öne geçirdi. Portekizli Cristiano Ronaldo, 34. dakikada penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi.
Fransız ekibi, 43. dakikada Marquinhos ile bir kez daha öne geçerken, 45+3. dakikada Brezilyalı Neymar penaltı atışından yararlanamadı.
2,5 sezon için 500 milyon avroluk sözleşme imzaladığı Al-Nassr için ilk kez sahaya çıkan Ronaldo, 45+6. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak ilk yarının skorunu 2-2 olarak belirledi.
Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi Paris Saint-Germain FC (PSG) ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal karma takımı ile başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda karşılaştı. Maçı 5-4 kazanan PSG takımı kupanın sahibi oldu.
Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi Paris Saint-Germain FC (PSG) ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal karma takımı ile başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda karşılaştı. Maçı 5-4 kazanan PSG takımı kupanın sahibi oldu. - Sputnik Türkiye
1/3
Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi Paris Saint-Germain FC (PSG) ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal karma takımı ile başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda karşılaştı. Maçı 5-4 kazanan PSG takımı kupanın sahibi oldu.
© AARiyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi Paris Saint-Germain FC (PSG) ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal karma takımı ile başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda PSG oyuncusu Lionel Messi (30), rakibi Al-Nassr oyuncusu Cristiano Ronaldo (7) ile mücadele etti.
Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi Paris Saint-Germain FC (PSG) ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal karma takımı ile başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda PSG oyuncusu Lionel Messi (30), rakibi Al-Nassr oyuncusu Cristiano Ronaldo (7) ile mücadele etti. - Sputnik Türkiye
2/3
© AA
Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi Paris Saint-Germain FC (PSG) ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal karma takımı ile başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda PSG oyuncusu Lionel Messi (30), rakibi Al-Nassr oyuncusu Cristiano Ronaldo (7) ile mücadele etti.
© AARiyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi Paris Saint-Germain FC (PSG) ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal karma takımı ile başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda PSG oyuncusu Lionel Messi (30), rakibi Al-Nassr oyuncusu Cristiano Ronaldo (7) ile mücadele etti.
Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi Paris Saint-Germain FC (PSG) ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal karma takımı ile başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda PSG oyuncusu Lionel Messi (30), rakibi Al-Nassr oyuncusu Cristiano Ronaldo (7) ile mücadele etti. - Sputnik Türkiye
3/3
© AA
Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi Paris Saint-Germain FC (PSG) ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal karma takımı ile başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda PSG oyuncusu Lionel Messi (30), rakibi Al-Nassr oyuncusu Cristiano Ronaldo (7) ile mücadele etti.
1/3
Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi Paris Saint-Germain FC (PSG) ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal karma takımı ile başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda karşılaştı. Maçı 5-4 kazanan PSG takımı kupanın sahibi oldu.
2/3
© AA
Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi Paris Saint-Germain FC (PSG) ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal karma takımı ile başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda PSG oyuncusu Lionel Messi (30), rakibi Al-Nassr oyuncusu Cristiano Ronaldo (7) ile mücadele etti.
3/3
© AA
Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi Paris Saint-Germain FC (PSG) ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal karma takımı ile başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda PSG oyuncusu Lionel Messi (30), rakibi Al-Nassr oyuncusu Cristiano Ronaldo (7) ile mücadele etti.
Sergio Ramos ve Hyun-Soo'nun karşılıklı golleriyle başlayan ikinci yarıda PSG, 60. dakikada Kylian Mbappe ve 78. dakikada Hugo Ekitike'nin golleriyle farkı ikiye çıkardı: 5-3.
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca'nın 90+4. dakikadaki golüyle fark bire inse de PSG kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 5-4 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın 61. dakikasında Ronaldo, 62. dakikasında ise Messi, Neymar ve Mbappe oyundan çıktı.
PSG forması giyen Juan Bernat, 39. dakikada kırmızı kart gördü.
Al Nassr, Cristiano Ronaldo için imza töreni düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
SPOR
Al Nassr, Cristiano Ronaldo için imza töreni düzenledi
3 Ocak, 21:04
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