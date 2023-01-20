Mauro Icardi: Galatasaray'ı Barcelona için bile bırakmam

"Weghorst daha önce büyük bir takımda oynamamış. Onu bir noktada anlayabiliyorum. Ben İnter'de, PSG'de forma giydim. Şu an Galatasaray'dayım ve çok mutluyum. Herkes bana çok yakın ilgi gösteriyor. Galatasaray'ı şu anda Barcelona için bile bırakmam."