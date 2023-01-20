Türkiye
SON DAKİKA | Almanya: Ukrayna'ya Leopard tankları tedariki konusunda tüm ortaklar hemfikir değil
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230120/mauro-icardi-galatasarayi-barcelona-icin-bile-birakmam-1065976564.html
Mauro Icardi: Galatasaray'ı Barcelona için bile bırakmam
Mauro Icardi: Galatasaray'ı Barcelona için bile bırakmam
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Barcelona'dan bile teklif gelse takımdan gitmeyeceğini açıkladı. Icardi, "Galatasaray'ı şu anda Barcelona için... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T15:27+0300
2023-01-20T15:27+0300
mauro icardi
galatasaray
barcelona
spor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0e/1065756777_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_d228c9840636d46e05732376fd24019a.jpg
Mauro Icardi'ye yurt dışından gelen teklifler sonrası Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst'ın Manchester United'a teklif alır almaz gitmesi Galatasaray yönetimini harekete geçirdi.Ortada net bir görüşme yok ama bir teklif gelirse ne yapacağını kestirebilmek için teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli oyuncuyla bir araya geldi.Fotomaç'ın haberine göre, takımdaki geleceği hakkında sarı-kırmızılarla görüşme yapan Icardi, iddialar hakkında konuştu.29 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: Son günlerde Suudi Arabistan basını Icardi için Al-Nassr, İtalyan basını ise Milan iddialarını gündeme getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221026/wanda-naraya-verilen-ceki-bloke-etti-haberine-galatasaraydan-yanit-gercegi-yansitmamaktadir-1062710919.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0e/1065756777_174:0:1074:675_1920x0_80_0_0_178e8f15272e72c866642dd7cc2e5132.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mauro icardi, galatasaray, barcelona
mauro icardi, galatasaray, barcelona

Mauro Icardi: Galatasaray'ı Barcelona için bile bırakmam

15:27 20.01.2023
© AAMauro Icardi
Mauro Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Barcelona'dan bile teklif gelse takımdan gitmeyeceğini açıkladı. Icardi, "Galatasaray'ı şu anda Barcelona için bile bırakmam" ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi'ye yurt dışından gelen teklifler sonrası Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst'ın Manchester United'a teklif alır almaz gitmesi Galatasaray yönetimini harekete geçirdi.
Ortada net bir görüşme yok ama bir teklif gelirse ne yapacağını kestirebilmek için teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli oyuncuyla bir araya geldi.
Fotomaç'ın haberine göre, takımdaki geleceği hakkında sarı-kırmızılarla görüşme yapan Icardi, iddialar hakkında konuştu.
29 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu:
"Weghorst daha önce büyük bir takımda oynamamış. Onu bir noktada anlayabiliyorum. Ben İnter'de, PSG'de forma giydim. Şu an Galatasaray'dayım ve çok mutluyum. Herkes bana çok yakın ilgi gösteriyor. Galatasaray'ı şu anda Barcelona için bile bırakmam."
Son günlerde Suudi Arabistan basını Icardi için Al-Nassr, İtalyan basını ise Milan iddialarını gündeme getirmişti.
Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferini gerçekleştirdikten sonra kendisinden ayrılan eşi ve menajeri Wanda Nara - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
SPOR
'Wanda Nara'ya verilen çeki bloke etti' haberine Galatasaray'dan yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır
26 Ekim 2022, 08:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала