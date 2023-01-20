https://sputniknews.com.tr/20230120/mauro-icardi-galatasarayi-barcelona-icin-bile-birakmam-1065976564.html
Mauro Icardi: Galatasaray'ı Barcelona için bile bırakmam
Mauro Icardi: Galatasaray'ı Barcelona için bile bırakmam
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Barcelona'dan bile teklif gelse takımdan gitmeyeceğini açıkladı. Icardi, "Galatasaray'ı şu anda Barcelona için... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T15:27+0300
2023-01-20T15:27+0300
2023-01-20T15:27+0300
mauro icardi
galatasaray
barcelona
spor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0e/1065756777_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_d228c9840636d46e05732376fd24019a.jpg
Mauro Icardi'ye yurt dışından gelen teklifler sonrası Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst'ın Manchester United'a teklif alır almaz gitmesi Galatasaray yönetimini harekete geçirdi.Ortada net bir görüşme yok ama bir teklif gelirse ne yapacağını kestirebilmek için teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli oyuncuyla bir araya geldi.Fotomaç'ın haberine göre, takımdaki geleceği hakkında sarı-kırmızılarla görüşme yapan Icardi, iddialar hakkında konuştu.29 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: Son günlerde Suudi Arabistan basını Icardi için Al-Nassr, İtalyan basını ise Milan iddialarını gündeme getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221026/wanda-naraya-verilen-ceki-bloke-etti-haberine-galatasaraydan-yanit-gercegi-yansitmamaktadir-1062710919.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0e/1065756777_174:0:1074:675_1920x0_80_0_0_178e8f15272e72c866642dd7cc2e5132.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mauro icardi, galatasaray, barcelona
mauro icardi, galatasaray, barcelona
Mauro Icardi: Galatasaray'ı Barcelona için bile bırakmam
Abone ol
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Barcelona'dan bile teklif gelse takımdan gitmeyeceğini açıkladı. Icardi, "Galatasaray'ı şu anda Barcelona için bile bırakmam" ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi'ye yurt dışından gelen teklifler sonrası Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst'ın Manchester United'a teklif alır almaz gitmesi Galatasaray yönetimini harekete geçirdi.
Ortada net bir görüşme yok ama bir teklif gelirse ne yapacağını kestirebilmek için teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli oyuncuyla bir araya geldi.
Fotomaç'ın haberine göre, takımdaki geleceği hakkında sarı-kırmızılarla görüşme yapan Icardi, iddialar hakkında konuştu.
29 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu:
"Weghorst daha önce büyük bir takımda oynamamış. Onu bir noktada anlayabiliyorum. Ben İnter'de, PSG'de forma giydim. Şu an Galatasaray'dayım ve çok mutluyum. Herkes bana çok yakın ilgi gösteriyor. Galatasaray'ı şu anda Barcelona için bile bırakmam."
Son günlerde Suudi Arabistan basını Icardi için Al-Nassr, İtalyan basını ise Milan iddialarını gündeme getirmişti.