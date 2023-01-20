https://sputniknews.com.tr/20230120/lopezden-yillar-sonra-gelen-itiraf-madonna-aslinda-o-gece-benimle-opusecekti-1065970194.html

Lopez'den yıllar sonra gelen itiraf: Madonna aslında o gece benimle öpüşecekti

Lopez'den yıllar sonra gelen itiraf: Madonna aslında o gece benimle öpüşecekti

Şarkıcı Jennifer Lopez, Madonna'nın Britney Spears ve Christina Aguilera'yla öpüştüğü tarihi anlar için yeni bir açıklama yaptı. Lopez iddiaları doğruladı ve... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T12:53+0300

2023-01-20T12:53+0300

2023-01-20T13:03+0300

yaşam

jennifer lopez

britney spears

madonna

christina aguilera

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Popun kraliçesi olarak anılan Madonna'nın, Britney Spears ve Christina Aguilera ile birlikte çıktığı MTV 2003 Video Müzik Ödülleri sahnesinde iki sanatçıyla öpüştüğü ikonik anlar hafızalardaki yerini hâlâ koruyor.O dönem yeni çıkan şarkısı 'Hollywood’u sahnede seslendirdiği sırada Madonna, önce Britney'i, ardından Aguilera'yı dudağından öpmüştü. Fakat aradan 20 yıl geçtikten sonra ünlü popçu Jennifer Lopez, o sahnede aslında kendisinin olacağını söyledi. Lopez, E News'a verdiği röportaj sırasında, uzun süredir konuşulan ve aslında o gece 'Aguilera yerine kendisinin sahneye çıkacağına' yönelik söylentilerle ilgili gelen soruya, "Evet, aslında doğru" dedi ve ekledi: "Ben ve Britney, Madonna'nın evinde provaları için buluşuyorduk." Ödül gecesinin gerçekleştiği gün film çekimleri için Kanada'da olduğunu söyleyen Lopez, "Filmden çıkamadım ve sanırım bunu yapması için Aguilera'yı aldılar" ifadelerini kullandı.Lopez'in tarihi geceyle ilgili yaptığı açıklama, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Birçok kullanıcı 20 yıl sonra gelen açıklamayı yersiz bulduğunu belirtti, bazı hesaplar da Christiana'nın kesinlikle daha iyi bir seçenek olduğu yorumunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20220128/madonnadan-ikonik-opucugu-yeniden-canlandirmak-icin-britney-spears-ile-turne-fikri-1053231381.html

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jennifer lopez, britney spears, madonna, christina aguilera