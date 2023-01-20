Kosova’da sel: Sokaklar sular altında kaldı, mahsur kalanlar botlar ve askeri araçlarla kurtarıldı

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Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin birçok yerinde devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle hükümet olarak her türlü tedbiri aldıklarını ve olaya anında müdahale edildiğini söyledi.