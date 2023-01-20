https://sputniknews.com.tr/20230120/kosovada-sel-sokaklar-sular-altinda-kaldi--1065981364.html
Kosova’da sel: Sokaklar sular altında kaldı, mahsur kalanlar botlar ve askeri araçlarla kurtarıldı
Kosova’da sel: Sokaklar sular altında kaldı, mahsur kalanlar botlar ve askeri araçlarla kurtarıldı
Kosova’da 3 gündür devam eden şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde sokaklar ve caddeler sular altında kaldı, en az 100 kişi de güvenli bölgelere tahliye... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T17:14+0300
2023-01-20T17:14+0300
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Kosova’da son 3 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle ülkenin özellikle İpek, Skenderay, Mitroviça ve Poduyeva bölgelerinde merkez caddeler sular altında kaldı.
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fotoğraf, kosova, sel, acil durum, balkan, фото
fotoğraf, kosova, sel, acil durum, balkan, фото
Kosova’da sel: Sokaklar sular altında kaldı, mahsur kalanlar botlar ve askeri araçlarla kurtarıldı Abone ol
Kosova’da 3 gündür devam eden şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde sokaklar ve caddeler sular altında kaldı, en az 100 kişi de güvenli bölgelere tahliye edildi.
Kosova’da son 3 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle ülkenin özellikle İpek, Skenderay, Mitroviça ve Poduyeva bölgelerinde merkez caddeler sular altında kaldı. © İHA / ENİS TABAK-AW808382
Birçok şehirde nehirlerin taşması sonucu evler, işyerlerinde su baskınları yaşanırken mahsur kalan Kosovalılar, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) botları ve askeri araçlarla kurtarıldı.
Birçok şehirde nehirlerin taşması sonucu evler, işyerlerinde su baskınları yaşanırken mahsur kalan Kosovalılar, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) botları ve askeri araçlarla kurtarıldı.
© İHA / ENİS TABAK-AW808382
Kurtarma çalışmaları gece botunca devam ederken vatandaşlar güvenli bölgelere yerleştirildi. Yetkililer en az 100 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
Kurtarma çalışmaları gece botunca devam ederken vatandaşlar güvenli bölgelere yerleştirildi. Yetkililer en az 100 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
© İHA / ENİS TABAK-AW808382
Ayrıca
Kosova Meteoroloji Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yağışların birkaç gün daha etkili olacağı uyarısı yapıldı.
Ayrıca
Kosova Meteoroloji Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yağışların birkaç gün daha etkili olacağı uyarısı yapıldı. © İHA / ENİS TABAK-AW808382 KosovaSavunma Bakanı Armend Mehaj yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin birçok yerinde devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle hükümet olarak her türlü tedbiri aldıklarını ve olaya anında müdahale edildiğini söyledi. KosovaSavunma Bakanı Armend Mehaj yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin birçok yerinde devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle hükümet olarak her türlü tedbiri aldıklarını ve olaya anında müdahale edildiğini söyledi. © İHA / ENİS TABAK-AW808382 © İHA / ENİS TABAK-AW808382 © AA © AA