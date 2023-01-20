https://sputniknews.com.tr/20230120/kilicdaroglundan-spkya-nihayet-bir-yasam-belirtisi-geldi-yeni-adimlari-da-duymak-istiyorum-1065991155.html

Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya: Nihayet bir yaşam belirtisi geldi, yeni adımları da duymak istiyorum

Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya: Nihayet bir yaşam belirtisi geldi, yeni adımları da duymak istiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı (SPK) İbrahim Ömer Gönül'ün açıklamasının ardından, "Nihayet bir yaşam belirtisi, küçük... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T20:36+0300

2023-01-20T20:36+0300

2023-01-20T20:36+0300

politika

spk

sermaye piyasası kurulu (spk)

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

yolsuzluk

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SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, borsa manipülasyonu iddialarıyla ilgili ‘şifreli mesajları’ incelediklerini söylemesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Nihayet bir yaşam belirtisi, küçük yatırımcıyı koruma hamlesi geldi. SPK Başkanı'nın demecini olumlu karşılıyorum. Bu adımları acilen atması gerek fakat beklentilerimin bundan daha yüksek olduğunu da hatırlatmak isterim. SPK görevini yapsın. Yeni adımları da duymak istiyorum."

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spk, sermaye piyasası kurulu (spk), kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yolsuzluk