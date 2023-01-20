https://sputniknews.com.tr/20230120/kilicdaroglundan-spkya-nihayet-bir-yasam-belirtisi-geldi-yeni-adimlari-da-duymak-istiyorum-1065991155.html
Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya: Nihayet bir yaşam belirtisi geldi, yeni adımları da duymak istiyorum
Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya: Nihayet bir yaşam belirtisi geldi, yeni adımları da duymak istiyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı (SPK) İbrahim Ömer Gönül'ün açıklamasının ardından, "Nihayet bir yaşam belirtisi, küçük... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T20:36+0300
2023-01-20T20:36+0300
2023-01-20T20:36+0300
politika
spk
sermaye piyasası kurulu (spk)
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
yolsuzluk
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SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, borsa manipülasyonu iddialarıyla ilgili ‘şifreli mesajları’ incelediklerini söylemesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Nihayet bir yaşam belirtisi, küçük yatırımcıyı koruma hamlesi geldi. SPK Başkanı'nın demecini olumlu karşılıyorum. Bu adımları acilen atması gerek fakat beklentilerimin bundan daha yüksek olduğunu da hatırlatmak isterim. SPK görevini yapsın. Yeni adımları da duymak istiyorum."
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spk, sermaye piyasası kurulu (spk), kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yolsuzluk
spk, sermaye piyasası kurulu (spk), kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yolsuzluk
Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya: Nihayet bir yaşam belirtisi geldi, yeni adımları da duymak istiyorum
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı (SPK) İbrahim Ömer Gönül'ün açıklamasının ardından, "Nihayet bir yaşam belirtisi, küçük yatırımcıyı koruma hamlesi geldi. SPK Başkanı'nın demecini olumlu karşılıyorum. Yeni adımları da duymak istiyorum" dedi.
SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, borsa manipülasyonu iddialarıyla ilgili ‘şifreli mesajları’ incelediklerini söylemesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Nihayet bir yaşam belirtisi, küçük yatırımcıyı koruma hamlesi geldi. SPK Başkanı'nın demecini olumlu karşılıyorum. Bu adımları acilen atması gerek fakat beklentilerimin bundan daha yüksek olduğunu da hatırlatmak isterim. SPK görevini yapsın. Yeni adımları da duymak istiyorum."