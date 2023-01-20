Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230120/kilicdaroglundan-spkya-nihayet-bir-yasam-belirtisi-geldi-yeni-adimlari-da-duymak-istiyorum-1065991155.html
Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya: Nihayet bir yaşam belirtisi geldi, yeni adımları da duymak istiyorum
Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya: Nihayet bir yaşam belirtisi geldi, yeni adımları da duymak istiyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı (SPK) İbrahim Ömer Gönül'ün açıklamasının ardından, "Nihayet bir yaşam belirtisi, küçük... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T20:36+0300
2023-01-20T20:36+0300
politika
spk
sermaye piyasası kurulu (spk)
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
yolsuzluk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/12/1065890155_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_360e82636fd563fbf7e48a41369508fa.jpg
SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, borsa manipülasyonu iddialarıyla ilgili ‘şifreli mesajları’ incelediklerini söylemesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Nihayet bir yaşam belirtisi, küçük yatırımcıyı koruma hamlesi geldi. SPK Başkanı'nın demecini olumlu karşılıyorum. Bu adımları acilen atması gerek fakat beklentilerimin bundan daha yüksek olduğunu da hatırlatmak isterim. SPK görevini yapsın. Yeni adımları da duymak istiyorum."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/12/1065890155_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_020bdab10fef9f94063ddf5a6b88217f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
spk, sermaye piyasası kurulu (spk), kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yolsuzluk
spk, sermaye piyasası kurulu (spk), kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), yolsuzluk

Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya: Nihayet bir yaşam belirtisi geldi, yeni adımları da duymak istiyorum

20:36 20.01.2023
© CHp/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© CHp/ALP EREN KAYA
Abone olTelegram
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı (SPK) İbrahim Ömer Gönül'ün açıklamasının ardından, "Nihayet bir yaşam belirtisi, küçük yatırımcıyı koruma hamlesi geldi. SPK Başkanı'nın demecini olumlu karşılıyorum. Yeni adımları da duymak istiyorum" dedi.
SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, borsa manipülasyonu iddialarıyla ilgili ‘şifreli mesajları’ incelediklerini söylemesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Nihayet bir yaşam belirtisi, küçük yatırımcıyı koruma hamlesi geldi. SPK Başkanı'nın demecini olumlu karşılıyorum. Bu adımları acilen atması gerek fakat beklentilerimin bundan daha yüksek olduğunu da hatırlatmak isterim. SPK görevini yapsın. Yeni adımları da duymak istiyorum."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала