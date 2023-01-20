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Karayip açıklarında mahsur kaldı, ketçap yiyerek hayata tutundu
Karayip açıklarında mahsur kaldı, ketçap yiyerek hayata tutundu
Karayip Denizi'nde yelkenliyle sürüklenen bir Dominikli sadece bir şişe ketçap, sarımsak tozu ve et suyu tabletleriyle 24 gün boyunca hayatta kalmayı başardı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T07:17+0300
2023-01-20T07:21+0300
yaşam
kolombiya
karayip
karayip adaları
dominik cumhuriyeti
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Yelkenli tekneyle denizde yaklaşık 1 ay mahsur kaldı, ketçap yiyerek hayatta kaldı. NTV'nin haberine göre Dominikli Elvis Francois Karayip Adaları'ndan Saint Martin'deki adalara doğru Aralık ayında bir yelkenli ile açıldı. Havanın bozulmasıyla Elvis Francois sürüklenmeye başladı. Denizcilik bilgisi olmadığı için yönünü kaybeden Francois, tekneyi manevra ettirmeyi de başaramadı. Açık denizde sürüklenmeye başlayan adam, cep telefonunda sinyal olmadığı için yardım da isteyemedi. Günlerce denizde sürüklenen Francois, bu süre içerisinde ketçap yiyerek hayatta kaldığını şöyle anlattı:Francois, 15 Ocak'ta Kolombiya açıklarında sürüklendiği sırada bölgeden geçen bir uçak tarafından fark edildi. Uçağa aynayla güneş ışığını yansıtarak pilotun dikkatini çekmeyi başaran adam, pilotun Kolombiya Donanması'na haber vermesi sonucunda kurtuldu. Donanma, bölgedeki bir ticari gemiden yardım istedi ve Francois'nın denizden kurtarılmasını sağladı.Kolombiyalı yetkililer, Francois'i ülkesi Dominik Cumhuriyeti'ne iade etmek için süreci başlattı.
kolombiya
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karayip adaları
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kolombiya, karayip, karayip adaları, dominik cumhuriyeti
kolombiya, karayip, karayip adaları, dominik cumhuriyeti

Karayip açıklarında mahsur kaldı, ketçap yiyerek hayata tutundu

07:17 20.01.2023 (güncellendi: 07:21 20.01.2023)
© AP Photo / Kolombiya DonanmasıDominikli Elvis Francois
Dominikli Elvis Francois - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Kolombiya Donanması
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Karayip Denizi'nde yelkenliyle sürüklenen bir Dominikli sadece bir şişe ketçap, sarımsak tozu ve et suyu tabletleriyle 24 gün boyunca hayatta kalmayı başardı.
Yelkenli tekneyle denizde yaklaşık 1 ay mahsur kaldı, ketçap yiyerek hayatta kaldı. NTV'nin haberine göre Dominikli Elvis Francois Karayip Adaları'ndan Saint Martin'deki adalara doğru Aralık ayında bir yelkenli ile açıldı. Havanın bozulmasıyla Elvis Francois sürüklenmeye başladı.
Denizcilik bilgisi olmadığı için yönünü kaybeden Francois, tekneyi manevra ettirmeyi de başaramadı. Açık denizde sürüklenmeye başlayan adam, cep telefonunda sinyal olmadığı için yardım da isteyemedi. Günlerce denizde sürüklenen Francois, bu süre içerisinde ketçap yiyerek hayatta kaldığını şöyle anlattı:
"Yanımda yiyecek yoktu. Teknede sadece 1 şişe ketçap, sarımsak tozu ve et suyu tabletleri vardı. Et suyu tabletlerini suyla karıştırdım ve içtim. 24 gün boyunca bu sayede hayatta kalmayı başardım."
Francois, 15 Ocak'ta Kolombiya açıklarında sürüklendiği sırada bölgeden geçen bir uçak tarafından fark edildi. Uçağa aynayla güneş ışığını yansıtarak pilotun dikkatini çekmeyi başaran adam, pilotun Kolombiya Donanması'na haber vermesi sonucunda kurtuldu. Donanma, bölgedeki bir ticari gemiden yardım istedi ve Francois'nın denizden kurtarılmasını sağladı.
Kolombiyalı yetkililer, Francois'i ülkesi Dominik Cumhuriyeti'ne iade etmek için süreci başlattı.
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