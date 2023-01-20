https://sputniknews.com.tr/20230120/karayip-aciklarinda-mahsur-kaldi-ketcap-yiyerek-hayata-tutundu-1065960370.html

Karayip açıklarında mahsur kaldı, ketçap yiyerek hayata tutundu

Karayip açıklarında mahsur kaldı, ketçap yiyerek hayata tutundu

Karayip Denizi'nde yelkenliyle sürüklenen bir Dominikli sadece bir şişe ketçap, sarımsak tozu ve et suyu tabletleriyle 24 gün boyunca hayatta kalmayı başardı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T07:17+0300

2023-01-20T07:17+0300

2023-01-20T07:21+0300

yaşam

kolombiya

karayip

karayip adaları

dominik cumhuriyeti

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Yelkenli tekneyle denizde yaklaşık 1 ay mahsur kaldı, ketçap yiyerek hayatta kaldı. NTV'nin haberine göre Dominikli Elvis Francois Karayip Adaları'ndan Saint Martin'deki adalara doğru Aralık ayında bir yelkenli ile açıldı. Havanın bozulmasıyla Elvis Francois sürüklenmeye başladı. Denizcilik bilgisi olmadığı için yönünü kaybeden Francois, tekneyi manevra ettirmeyi de başaramadı. Açık denizde sürüklenmeye başlayan adam, cep telefonunda sinyal olmadığı için yardım da isteyemedi. Günlerce denizde sürüklenen Francois, bu süre içerisinde ketçap yiyerek hayatta kaldığını şöyle anlattı:Francois, 15 Ocak'ta Kolombiya açıklarında sürüklendiği sırada bölgeden geçen bir uçak tarafından fark edildi. Uçağa aynayla güneş ışığını yansıtarak pilotun dikkatini çekmeyi başaran adam, pilotun Kolombiya Donanması'na haber vermesi sonucunda kurtuldu. Donanma, bölgedeki bir ticari gemiden yardım istedi ve Francois'nın denizden kurtarılmasını sağladı.Kolombiyalı yetkililer, Francois'i ülkesi Dominik Cumhuriyeti'ne iade etmek için süreci başlattı.

kolombiya

karayip

karayip adaları

dominik cumhuriyeti

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kolombiya, karayip, karayip adaları, dominik cumhuriyeti