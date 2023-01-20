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Japon Denizi'nde nadir görülen dev mürekkep balığı görüntülendi
Japon Denizi'nde nadir görülen dev mürekkep balığı görüntülendi
Japonya denizinin batı kıyısında tüplü dalış yapan bir çift, 2.5 metre uzunluğunda nadir görülen dev mürekkep balığını görüntüledi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T10:23+0300
2023-01-20T10:30+0300
yaşam
mürekkep balığı
japonya
dalış
serbest dalış
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Japonya'nın Hyogo bölgesindeki Toyooka kentinde tüplü dalış işletmesi sahibi Yosuke ve Miki Tanaka çifti, balıkçılık malzemeleri satan birinin koyda dev mürekkep balığını gördüğünü söylemesi üzerine yola çıktı. Dev mürekkep balığının bulunduğu yere ulaştıklarında onu gördüklerini aktaran Yosuke Tanata, normalde pek çok balık ve deniz canlısının sahip olduğu atik hareketleri onun sergilemediğini söyledi.AFP'ye konuşan Yosuke Tanata, "Dokunaçları ve yüzgeçleri çok yavaş hareket ediyordu" dedi. Gördükleri hayvanın devasa boyutu ve gözlerinin dikkat çekici olduğunu söyleyen Yosuke, dev mürekkep balığının dokunaçlarının yırtıcı balinaların saldırısı karşısında mücadele etmek için kullandığını gücü düşündüğünü aktardı.Dev mürekkep balığının balığının görüntülerini kayda alan Yosuke, "Dokunaçlarının hareket edişini görebiliyordum. Kolları tarafından sert bir şekilde yakalanıp götürülmenin tehlikeli olabileceğini düşündüm" ifadelerini kullandı. Dev mürekkep balıklarının Japonya çevresindeki sularda yaşadığı ve bazı dönemlerde sahile vurduğu biliniyor. Fakat onları vahşi doğada görmek oldukça nadir gerçekleşen bir olay. Dev mürekkep balığının zayıf göründüğü ve 'çok halsiz bir şekilde' hareket ettiğini belirten Yosuke, deri parçalarının gövdesinden soyulduğunu da aktardı. Gördüklerini çok heyecan verici bir deneyim olarak aktaran Yosuke, "Bence bundan daha nadir bir hayvan yok. Bu canlı hakkında çok fazla bir şey bilinmediğini duymuştum. Eğer bu, daha fazlasını öğrenmemize yardımcı olursa mutlu olurum" dedi.
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mürekkep balığı, japonya, dalış, serbest dalış
mürekkep balığı, japonya, dalış, serbest dalış

Japon Denizi'nde nadir görülen dev mürekkep balığı görüntülendi

10:23 20.01.2023 (güncellendi: 10:30 20.01.2023)
© AFP 2023Japon Denizi'nde nadir görülen dev mürekkep balığı görüntülendi
Japon Denizi'nde nadir görülen dev mürekkep balığı görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023
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Japonya denizinin batı kıyısında tüplü dalış yapan bir çift, 2.5 metre uzunluğunda nadir görülen dev mürekkep balığını görüntüledi.
Japonya'nın Hyogo bölgesindeki Toyooka kentinde tüplü dalış işletmesi sahibi Yosuke ve Miki Tanaka çifti, balıkçılık malzemeleri satan birinin koyda dev mürekkep balığını gördüğünü söylemesi üzerine yola çıktı.

Dev mürekkep balığının bulunduğu yere ulaştıklarında onu gördüklerini aktaran Yosuke Tanata, normalde pek çok balık ve deniz canlısının sahip olduğu atik hareketleri onun sergilemediğini söyledi.

AFP'ye konuşan Yosuke Tanata, "Dokunaçları ve yüzgeçleri çok yavaş hareket ediyordu" dedi.
Gördükleri hayvanın devasa boyutu ve gözlerinin dikkat çekici olduğunu söyleyen Yosuke, dev mürekkep balığının dokunaçlarının yırtıcı balinaların saldırısı karşısında mücadele etmek için kullandığını gücü düşündüğünü aktardı.

Dev mürekkep balığının balığının görüntülerini kayda alan Yosuke, "Dokunaçlarının hareket edişini görebiliyordum. Kolları tarafından sert bir şekilde yakalanıp götürülmenin tehlikeli olabileceğini düşündüm" ifadelerini kullandı.

Dev mürekkep balıklarının Japonya çevresindeki sularda yaşadığı ve bazı dönemlerde sahile vurduğu biliniyor. Fakat onları vahşi doğada görmek oldukça nadir gerçekleşen bir olay.

Dev mürekkep balığının zayıf göründüğü ve 'çok halsiz bir şekilde' hareket ettiğini belirten Yosuke, deri parçalarının gövdesinden soyulduğunu da aktardı.

Gördüklerini çok heyecan verici bir deneyim olarak aktaran Yosuke, "Bence bundan daha nadir bir hayvan yok. Bu canlı hakkında çok fazla bir şey bilinmediğini duymuştum. Eğer bu, daha fazlasını öğrenmemize yardımcı olursa mutlu olurum" dedi.
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