https://sputniknews.com.tr/20230120/isvecin-ankara-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagrildi-1065991773.html
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesi kınandı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T20:52+0300
2023-01-20T20:52+0300
2023-01-20T20:56+0300
türkiye
isveç
türkiye
büyükelçi
dışişleri bakanlığı
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Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, "İsveç’te, Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında yarın (21 Ocak) kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine, İsveç’in Ankara Büyükelçisi bugün Bakanlığımıza çağrılmıştır" denildi.Açıklamada, "Büyükelçiye, açıkça nefret suçu niteliğindeki sözkonusu provokatif eylemi en güçlü şekilde kınadığımız, İsveç’in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, eyleme müsaade edilmemesini beklediğimiz, kutsal değerlere hakaretin 'demokratik haklar' kisvesi altında savunulamayacağı vurgulanmıştır" ifadelerine yer verildi.PKK bağlantılı çevrelerin Stokholm merkezinde bir gösteri yapacaklarını duyurdukları anımsatılan açıklamada, "Terör örgütleri ve yandaşlarının propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin Üçlü Ahitname’nin açık ihlali olduğu belirtilmiştir" vurgusu yapıldı.
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isveç, türkiye, büyükelçi, dışişleri bakanlığı
isveç, türkiye, büyükelçi, dışişleri bakanlığı
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
20:52 20.01.2023 (güncellendi: 20:56 20.01.2023) Abone ol
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesi kınandı.
Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, "İsveç’te, Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında yarın (21 Ocak) kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine, İsveç’in Ankara Büyükelçisi bugün Bakanlığımıza çağrılmıştır" denildi.
Açıklamada, "Büyükelçiye, açıkça nefret suçu niteliğindeki sözkonusu provokatif eylemi en güçlü şekilde kınadığımız, İsveç’in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, eyleme müsaade edilmemesini beklediğimiz, kutsal değerlere hakaretin 'demokratik haklar' kisvesi altında savunulamayacağı vurgulanmıştır" ifadelerine yer verildi.
PKK bağlantılı çevrelerin Stokholm merkezinde bir gösteri yapacaklarını duyurdukları anımsatılan açıklamada, "Terör örgütleri ve yandaşlarının propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin Üçlü Ahitname’nin açık ihlali olduğu belirtilmiştir" vurgusu yapıldı.