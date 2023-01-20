https://sputniknews.com.tr/20230120/isvecin-ankara-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagrildi-1065991773.html

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesi kınandı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T20:52+0300

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Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, "İsveç’te, Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında yarın (21 Ocak) kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine, İsveç’in Ankara Büyükelçisi bugün Bakanlığımıza çağrılmıştır" denildi.Açıklamada, "Büyükelçiye, açıkça nefret suçu niteliğindeki sözkonusu provokatif eylemi en güçlü şekilde kınadığımız, İsveç’in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, eyleme müsaade edilmemesini beklediğimiz, kutsal değerlere hakaretin 'demokratik haklar' kisvesi altında savunulamayacağı vurgulanmıştır" ifadelerine yer verildi.PKK bağlantılı çevrelerin Stokholm merkezinde bir gösteri yapacaklarını duyurdukları anımsatılan açıklamada, "Terör örgütleri ve yandaşlarının propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin Üçlü Ahitname’nin açık ihlali olduğu belirtilmiştir" vurgusu yapıldı.

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isveç, türkiye, büyükelçi, dışişleri bakanlığı