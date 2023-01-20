https://sputniknews.com.tr/20230120/istanbulda-vapur-seferlerine-lodos-engeli-1065989877.html
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T19:37+0300
2023-01-20T19:37+0300
2023-01-20T19:37+0300
yaşam
vapur
lodos
şehir hatları
istanbul şehir hatları aş
sefer
iptal
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İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması), Maltepe-Adalar ve Adalar-Beşiktaş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı ifade edildi.
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vapur, lodos, şehir hatları, istanbul şehir hatları aş, sefer, iptal
vapur, lodos, şehir hatları, istanbul şehir hatları aş, sefer, iptal
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
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İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması), Maltepe-Adalar ve Adalar-Beşiktaş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı ifade edildi.