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İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda IŞİD, El Kaide-HAD terör örgütleri ile irtibatlı olarak Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirilen ve... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T10:27+0300
2023-01-20T10:27+0300
türkiye
istanbul
işid
el kaide
operasyon
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, IŞİD, El Kaide - HAD terör örgütleri ile çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak İstanbul'da faaliyet yürüten şüpheli ya da şüphelilerin son süreçte Türkiye'ye yönelik hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirildi.Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edilen 10 şüphelinin YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu belirlendi. Tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
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istanbul, işid, el kaide, operasyon
istanbul, işid, el kaide, operasyon

İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı

10:27 20.01.2023
© DHAİstanbul'un 12 ilçesinde IŞİD operasyonu: Gözaltılar var
İstanbul'un 12 ilçesinde IŞİD operasyonu: Gözaltılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© DHA
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İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda IŞİD, El Kaide-HAD terör örgütleri ile irtibatlı olarak Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirilen ve 'Yabancı Terörist Savaşçı' olduğu tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, IŞİD, El Kaide - HAD terör örgütleri ile çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak İstanbul'da faaliyet yürüten şüpheli ya da şüphelilerin son süreçte Türkiye'ye yönelik hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edilen 10 şüphelinin YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu belirlendi.
Tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
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