https://sputniknews.com.tr/20230120/istanbulda-teror-operasyonu-10-gozalti-1065965409.html

İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda IŞİD, El Kaide-HAD terör örgütleri ile irtibatlı olarak Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirilen ve... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T10:27+0300

2023-01-20T10:27+0300

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türkiye

istanbul

işid

el kaide

operasyon

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, IŞİD, El Kaide - HAD terör örgütleri ile çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak İstanbul'da faaliyet yürüten şüpheli ya da şüphelilerin son süreçte Türkiye'ye yönelik hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirildi.Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edilen 10 şüphelinin YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu belirlendi. Tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

türkiye

istanbul

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istanbul, işid, el kaide, operasyon