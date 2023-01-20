https://sputniknews.com.tr/20230120/istanbulda-doktorun-parmagini-kirdigi-iddia-edilen-hasta-yakini-tutuklandi-1065967623.html
İstanbul'da doktorun parmağını kırdığı iddia edilen hasta yakını tutuklandı
İstanbul'da doktorun parmağını kırdığı iddia edilen hasta yakını tutuklandı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olayda Çağla Arukan adlı doktorun parmağını kırdığı iddia edilen hasta yakını tutuklandı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T12:04+0300
2023-01-20T12:04+0300
2023-01-20T12:04+0300
yaşam
istanbul
hastane
doktor
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Gaziosmanpaşa'da bir doktorun parmağının kırılmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını tutuklandı.Çocuğunu tedavi için götürdüğü Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor Çağla Arukan'ın parmağını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye götürülen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Çocuğuyla dün akşam Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden A.K, kendisini yanlış yönlendirdiğini öne sürdüğü doktor Çağla Arukan'ın elindeki evrakı şiddetle almak istemiş, bu sırada Arukan'ın sağ el ikinci parmağı kırılmıştı.Olayın ardından Arukan darp raporu alırken, A.K. gözaltına alınmıştı.
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istanbul, hastane, doktor
istanbul, hastane, doktor
İstanbul'da doktorun parmağını kırdığı iddia edilen hasta yakını tutuklandı
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olayda Çağla Arukan adlı doktorun parmağını kırdığı iddia edilen hasta yakını tutuklandı.
Gaziosmanpaşa'da bir doktorun parmağının kırılmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını tutuklandı.
Çocuğunu tedavi için götürdüğü Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor Çağla Arukan'ın parmağını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye götürülen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Çocuğuyla dün akşam Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden A.K, kendisini yanlış yönlendirdiğini öne sürdüğü doktor Çağla Arukan'ın elindeki evrakı şiddetle almak istemiş, bu sırada Arukan'ın sağ el ikinci parmağı kırılmıştı.
Olayın ardından Arukan darp raporu alırken, A.K. gözaltına alınmıştı.