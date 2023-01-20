Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230120/istanbulda-doktorun-parmagini-kirdigi-iddia-edilen-hasta-yakini-tutuklandi-1065967623.html
İstanbul'da doktorun parmağını kırdığı iddia edilen hasta yakını tutuklandı
İstanbul'da doktorun parmağını kırdığı iddia edilen hasta yakını tutuklandı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olayda Çağla Arukan adlı doktorun parmağını kırdığı iddia edilen hasta yakını tutuklandı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T12:04+0300
2023-01-20T12:04+0300
yaşam
istanbul
hastane
doktor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1a/1063854970_15:0:2667:1492_1920x0_80_0_0_da4e267ad23f9e6be07344c7d9eeada8.png
Gaziosmanpaşa'da bir doktorun parmağının kırılmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını tutuklandı.Çocuğunu tedavi için götürdüğü Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor Çağla Arukan'ın parmağını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye götürülen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Çocuğuyla dün akşam Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden A.K, kendisini yanlış yönlendirdiğini öne sürdüğü doktor Çağla Arukan'ın elindeki evrakı şiddetle almak istemiş, bu sırada Arukan'ın sağ el ikinci parmağı kırılmıştı.Olayın ardından Arukan darp raporu alırken, A.K. gözaltına alınmıştı.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1a/1063854970_346:0:2335:1492_1920x0_80_0_0_9428657bacb936895d04cc183eccc947.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, hastane, doktor
istanbul, hastane, doktor

İstanbul'da doktorun parmağını kırdığı iddia edilen hasta yakını tutuklandı

12:04 20.01.2023
© DHAHastane acil
Hastane acil - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© DHA
Abone olTelegram
İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olayda Çağla Arukan adlı doktorun parmağını kırdığı iddia edilen hasta yakını tutuklandı.
Gaziosmanpaşa'da bir doktorun parmağının kırılmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını tutuklandı.
Çocuğunu tedavi için götürdüğü Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor Çağla Arukan'ın parmağını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye götürülen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Çocuğuyla dün akşam Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden A.K, kendisini yanlış yönlendirdiğini öne sürdüğü doktor Çağla Arukan'ın elindeki evrakı şiddetle almak istemiş, bu sırada Arukan'ın sağ el ikinci parmağı kırılmıştı.
Olayın ardından Arukan darp raporu alırken, A.K. gözaltına alınmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала