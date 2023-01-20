https://sputniknews.com.tr/20230120/iron-maiden-uyelerinin-gitar-telleri-kanser-hastasi-cocuklara-yardim-icin-takilara-donusturuldu-1065953648.html

Iron Maiden üyelerinin gitar telleri kanser hastası çocuklara yardım için takılara dönüştürüldü

Iron Maiden üyelerinin gitar telleri kanser hastası çocuklara yardım için takılara dönüştürüldü

Dünyaca ünlü heavy metal grubu Iron Maiden'ın gitaristlerinin kullandığı eski gitar telleri, kanser hastası çocuklara yardım amaçlı bağış kampanyasında... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T00:44+0300

2023-01-20T00:44+0300

2023-01-20T00:46+0300

takı

bağış

iron maiden

yaşam

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İngiliz heavy metal grub Iron Maiden ile işbirliği yapan yardım kuruluşu The Guitarwrist, grubun gitaristleri Dave Murray, Adrian Smith ve Janick Gers ile bas gitaristi Steve Harris'in geçmiş turnelerde kullandığı gitarların eskiyen tellerinden bileklik, kolye, yüzük ve küpeler yaptı.Konuya ilişkin yazılı açıklamada, takı satışlarından elde edilen gelirin, kanser hastası çocukların tedavisine katkı sağlamak için kurulan Heavy Metal Truants'a aktarılacağı bildirildi.Theguitarwrist.co.uk sitesinde satışa çıkarılan ürünlerin fiyatı 90 (2 bin 93 lira) ile 200 İngiliz sterlini (4 bin 651 lira) arasında değişiyor.Ünlü grupların müzik aksesuarlarını takılara dönüştürerek satışlardan gelir elde eden The Guitarwrist, şimdiye kadar düzenlediği 50 bağış kampanyasında toplam 100 bin ABD dolarının (1,8 milyon TL) üzerinde kazanç sağladı.

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2023

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takı, bağış, iron maiden