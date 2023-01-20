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Instagram'a yeni özellik: Kullanıcı istemediği saatlerde mesaj ve bildirimlerle uyarılmayacak
Instagram'a yeni özellik: Kullanıcı istemediği saatlerde mesaj ve bildirimlerle uyarılmayacak
Instagram, kullanıcıların uygulamayı kullanmak istemediği takdirde 'susturabileceği' yeni özelliğini duyurdu. 'Sessiz Mod' adı verilen özellik, mesaj gönderen... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T11:19+0300
2023-01-20T11:37+0300
yaşam
instagram
aktif
sosyal medya
sessize almak
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Çevrimiçi video ve paylaşım uygulaması Instagram, uygulamaya eklediği yeni bir özelliği duyurdu. Uygulamadaki yeniliklerden biri ‘Sessiz Mod’ adı verilen kullanıcının zaman yönetimini sağlayabileceği bir özellik.Instagram kullanımına bir süre ara vermek isteyen kullanıcılar, 'Sessiz Mod' uygulamasını aktifleştirerek platformda geçirdiği vakti kısaltabilecek. 'Sessiz Mod'un aktifleştirildiği durumlarda mesaj atan bir diğer kullanıcıya otomatik mesaj gidecek ve uygulamadan gelen diğer bildirimler görülmeyecek. Uygulamada durum 'Sessiz Mod'a alındığı takdirde karşı taraf da durumun aktif olmadığını görebilecek. Bununla birlikte sessiz modun aktif olacağı aralık yine kullanıcı tarafından belirlenebilme özelliği taşıyor. Uygulamaya gelen bu özellik henüz ABD, İrlanda, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda'da aktif ancak yakın zamanda tüm kullanıcıların erişimine açılacağı belirtiliyor. Bir diğer yeni özellik ise uygulamadaki 'keşfet' kısmına geldi. Kullanıcılar keşfet kısmında görmek istemediği birden fazla içeriği ve kelimeyi aynı anda seçerek gizleyebilecek. Bu sayede kullanıcı, ilerleyen zamanlarda ilgisini çekmeyen içeriklerle ilgili gönderileri görmeyecek.
https://sputniknews.com.tr/20220722/instagramda-yeni-donem-15-dakikadan-kisa-videolar-reels-olacak-1059008550.html
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instagram, aktif, sosyal medya, sessize almak
instagram, aktif, sosyal medya, sessize almak

Instagram'a yeni özellik: Kullanıcı istemediği saatlerde mesaj ve bildirimlerle uyarılmayacak

11:19 20.01.2023 (güncellendi: 11:37 20.01.2023)
© REUTERS / Dado RuvicInstagram - logo
Instagram - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© REUTERS / Dado Ruvic
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Instagram, kullanıcıların uygulamayı kullanmak istemediği takdirde 'susturabileceği' yeni özelliğini duyurdu. 'Sessiz Mod' adı verilen özellik, mesaj gönderen diğer tarafa otomatik yanıt verecek ve bildirimlerin gelmesini engelleyecek.
Çevrimiçi video ve paylaşım uygulaması Instagram, uygulamaya eklediği yeni bir özelliği duyurdu.

Uygulamadaki yeniliklerden biri ‘Sessiz Mod’ adı verilen kullanıcının zaman yönetimini sağlayabileceği bir özellik.

Instagram kullanımına bir süre ara vermek isteyen kullanıcılar, 'Sessiz Mod' uygulamasını aktifleştirerek platformda geçirdiği vakti kısaltabilecek.

'Sessiz Mod'un aktifleştirildiği durumlarda mesaj atan bir diğer kullanıcıya otomatik mesaj gidecek ve uygulamadan gelen diğer bildirimler görülmeyecek.

Uygulamada durum 'Sessiz Mod'a alındığı takdirde karşı taraf da durumun aktif olmadığını görebilecek. Bununla birlikte sessiz modun aktif olacağı aralık yine kullanıcı tarafından belirlenebilme özelliği taşıyor.

Uygulamaya gelen bu özellik henüz ABD, İrlanda, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda'da aktif ancak yakın zamanda tüm kullanıcıların erişimine açılacağı belirtiliyor.
Bir diğer yeni özellik ise uygulamadaki 'keşfet' kısmına geldi.

Kullanıcılar keşfet kısmında görmek istemediği birden fazla içeriği ve kelimeyi aynı anda seçerek gizleyebilecek.

Bu sayede kullanıcı, ilerleyen zamanlarda ilgisini çekmeyen içeriklerle ilgili gönderileri görmeyecek.
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