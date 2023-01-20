Instagram'a yeni özellik: Kullanıcı istemediği saatlerde mesaj ve bildirimlerle uyarılmayacak
11:19 20.01.2023 (güncellendi: 11:37 20.01.2023)
Instagram, kullanıcıların uygulamayı kullanmak istemediği takdirde 'susturabileceği' yeni özelliğini duyurdu. 'Sessiz Mod' adı verilen özellik, mesaj gönderen diğer tarafa otomatik yanıt verecek ve bildirimlerin gelmesini engelleyecek.
Çevrimiçi video ve paylaşım uygulaması Instagram, uygulamaya eklediği yeni bir özelliği duyurdu.
Uygulamadaki yeniliklerden biri ‘Sessiz Mod’ adı verilen kullanıcının zaman yönetimini sağlayabileceği bir özellik.
Instagram kullanımına bir süre ara vermek isteyen kullanıcılar, 'Sessiz Mod' uygulamasını aktifleştirerek platformda geçirdiği vakti kısaltabilecek.
'Sessiz Mod'un aktifleştirildiği durumlarda mesaj atan bir diğer kullanıcıya otomatik mesaj gidecek ve uygulamadan gelen diğer bildirimler görülmeyecek.
Uygulamada durum 'Sessiz Mod'a alındığı takdirde karşı taraf da durumun aktif olmadığını görebilecek. Bununla birlikte sessiz modun aktif olacağı aralık yine kullanıcı tarafından belirlenebilme özelliği taşıyor.
Uygulamaya gelen bu özellik henüz ABD, İrlanda, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda'da aktif ancak yakın zamanda tüm kullanıcıların erişimine açılacağı belirtiliyor.
Uygulamadaki yeniliklerden biri ‘Sessiz Mod’ adı verilen kullanıcının zaman yönetimini sağlayabileceği bir özellik.
Instagram kullanımına bir süre ara vermek isteyen kullanıcılar, 'Sessiz Mod' uygulamasını aktifleştirerek platformda geçirdiği vakti kısaltabilecek.
'Sessiz Mod'un aktifleştirildiği durumlarda mesaj atan bir diğer kullanıcıya otomatik mesaj gidecek ve uygulamadan gelen diğer bildirimler görülmeyecek.
Uygulamada durum 'Sessiz Mod'a alındığı takdirde karşı taraf da durumun aktif olmadığını görebilecek. Bununla birlikte sessiz modun aktif olacağı aralık yine kullanıcı tarafından belirlenebilme özelliği taşıyor.
Uygulamaya gelen bu özellik henüz ABD, İrlanda, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda'da aktif ancak yakın zamanda tüm kullanıcıların erişimine açılacağı belirtiliyor.
Say hi to Quiet Mode 🤫💤— Instagram (@instagram) January 19, 2023
You can now mute notifications and change your activity status to “in quiet mode” for a certain time period (e.g., 11 pm to 7 am) — and when someone DMs you, they’ll get an auto-reply. pic.twitter.com/8enMPOWI6a
Bir diğer yeni özellik ise uygulamadaki 'keşfet' kısmına geldi.
Kullanıcılar keşfet kısmında görmek istemediği birden fazla içeriği ve kelimeyi aynı anda seçerek gizleyebilecek.
Bu sayede kullanıcı, ilerleyen zamanlarda ilgisini çekmeyen içeriklerle ilgili gönderileri görmeyecek.
Kullanıcılar keşfet kısmında görmek istemediği birden fazla içeriği ve kelimeyi aynı anda seçerek gizleyebilecek.
Bu sayede kullanıcı, ilerleyen zamanlarda ilgisini çekmeyen içeriklerle ilgili gönderileri görmeyecek.
22 Temmuz 2022, 14:23