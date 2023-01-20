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https://sputniknews.com.tr/20230120/ingilteredeki-satoyla-ayni-fiyata-kadikoyde-bir-daire-1065966063.html
İngiltere'deki şatoyla aynı fiyata Kadıköy'de bir daire
İngiltere'deki şatoyla aynı fiyata Kadıköy'de bir daire
Kadıköy'de, İngiltere'deki bir şato fiyatına satılan daire sosyal medyada gündem oldu. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T11:11+0300
2023-01-20T11:11+0300
yaşam
türkiye
istanbul
kadıköy
ingiltere
daire
şato
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İngiltere'de 1 milyon 250 bin paund'a satılan bir şato ile Kadıköy'de aynı fiyata satılan apartman dairesi sosyal medyada gündem oldu.Sosyal medya kullanıcıları, "Bu ikisi nasıl aynı fiyata olabiliyor?" diye sordu.Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise paylaşıma şu yorumu yaptı:
istanbul
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türkiye, istanbul, kadıköy, ingiltere, daire, şato
türkiye, istanbul, kadıköy, ingiltere, daire, şato

İngiltere'deki şatoyla aynı fiyata Kadıköy'de bir daire

11:11 20.01.2023
© AFP 2023 / GUILLAUME SOUVANT Fransa-Şato5
Fransa-Şato5 - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023 / GUILLAUME SOUVANT
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Kadıköy'de, İngiltere'deki bir şato fiyatına satılan daire sosyal medyada gündem oldu.
İngiltere'de 1 milyon 250 bin paund'a satılan bir şato ile Kadıköy'de aynı fiyata satılan apartman dairesi sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, "Bu ikisi nasıl aynı fiyata olabiliyor?" diye sordu.
Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise paylaşıma şu yorumu yaptı:
"Bir kaç yıl önce çevirmenlik yaparken İrlandalı bir misafir yaşadığım yerdeki ev fiyatlarını sormuştu. O zaman 600.000 TL falandı. Dedi ki ‘İrlanda’da o fiyata kale alıyorsun siz manyak mısınız!’ O günden beri İrlanda’da kale bakıyorum."
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