https://sputniknews.com.tr/20230120/ingilteredeki-satoyla-ayni-fiyata-kadikoyde-bir-daire-1065966063.html

İngiltere'deki şatoyla aynı fiyata Kadıköy'de bir daire

İngiltere'deki şatoyla aynı fiyata Kadıköy'de bir daire

Kadıköy'de, İngiltere'deki bir şato fiyatına satılan daire sosyal medyada gündem oldu. 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T11:11+0300

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yaşam

türkiye

istanbul

kadıköy

ingiltere

daire

şato

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İngiltere'de 1 milyon 250 bin paund'a satılan bir şato ile Kadıköy'de aynı fiyata satılan apartman dairesi sosyal medyada gündem oldu.Sosyal medya kullanıcıları, "Bu ikisi nasıl aynı fiyata olabiliyor?" diye sordu.Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise paylaşıma şu yorumu yaptı:

istanbul

kadıköy

ingiltere

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2023

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türkiye, istanbul, kadıköy, ingiltere, daire, şato