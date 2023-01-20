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https://sputniknews.com.tr/20230120/ingilterede-ambulans-calisanlari-10-yeni-grev-duyurusunda-bulundu-1065983879.html
İngiltere'de ambulans çalışanlarından 10 yeni grev duyurusu
İngiltere'de ambulans çalışanlarından 10 yeni grev duyurusu
İngiltere'de devam eden maaş anlaşmazlıkları nedeniyle ambulans çalışanlarının 10 yeni greve gideceği bildirildi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T17:26+0300
2023-01-20T17:28+0300
dünya
ingiltere
ambulans
grev
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Ambulans çalışanlarını temsil eden Unite sendikası, üyeleri 23 Ocak'ta iş bırakmaya hazırlanırken yeni grevlerin duyurusunu yaptı.Sendika, üyelerinin gelecek haftalarda 10 grev daha düzenleyeceğini belirtirken maaş anlaşmazlıkları konusunda çözüme varılmadığı takdirde ek iş bırakma tehdidinde bulundu.Sendikanın Genel Sekreteri Sharon Graham, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) korumak için harekete geçmek ve anlaşmazlığa çözüm üretmek yerine "utanç verici biçimde ambulans çalışanlarını şeytanlaştırmayı seçtiğini" belirtti.Unite ulusal yetkilisi Onay Kasab ise maaş anlaşmazlığının çözümünün hükümetin elinde olduğunu kaydederek, anlaşmazlığın uygun müzakerelerle çözülebileceğini bildirdi.GMB isimli sendika da İngiltere ve Galler'deki 10 binden fazla üyesinin Unite ile aynı tarihlerde grev yapacağını açıklamıştı.Ayrıca, 6 Şubat'ta ambulans çalışanları, NHS tarihindeki en büyük grev olması beklenen grevde binlerce hemşireye eşlik edecek.Bu haftanın başlarında öğretmenler, tren makinistleri ve hemşireler de şubat ve mart aylarında düzenlenecek yeni grevlerin duyurusunu yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230111/ingiltere-ve-gallerde-binlerce-ambulans-calisani-ikinci-kez-greve-gitti--1065645607.html
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ingiltere, ambulans, grev
ingiltere, ambulans, grev

İngiltere'de ambulans çalışanlarından 10 yeni grev duyurusu

17:26 20.01.2023 (güncellendi: 17:28 20.01.2023)
© AFP 2023İngiltere - ambulans
İngiltere - ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023
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İngiltere'de devam eden maaş anlaşmazlıkları nedeniyle ambulans çalışanlarının 10 yeni greve gideceği bildirildi.
Ambulans çalışanlarını temsil eden Unite sendikası, üyeleri 23 Ocak'ta iş bırakmaya hazırlanırken yeni grevlerin duyurusunu yaptı.
Sendika, üyelerinin gelecek haftalarda 10 grev daha düzenleyeceğini belirtirken maaş anlaşmazlıkları konusunda çözüme varılmadığı takdirde ek iş bırakma tehdidinde bulundu.
Sendikanın Genel Sekreteri Sharon Graham, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) korumak için harekete geçmek ve anlaşmazlığa çözüm üretmek yerine "utanç verici biçimde ambulans çalışanlarını şeytanlaştırmayı seçtiğini" belirtti.
Unite ulusal yetkilisi Onay Kasab ise maaş anlaşmazlığının çözümünün hükümetin elinde olduğunu kaydederek, anlaşmazlığın uygun müzakerelerle çözülebileceğini bildirdi.
GMB isimli sendika da İngiltere ve Galler'deki 10 binden fazla üyesinin Unite ile aynı tarihlerde grev yapacağını açıklamıştı.
Ayrıca, 6 Şubat'ta ambulans çalışanları, NHS tarihindeki en büyük grev olması beklenen grevde binlerce hemşireye eşlik edecek.
Bu haftanın başlarında öğretmenler, tren makinistleri ve hemşireler de şubat ve mart aylarında düzenlenecek yeni grevlerin duyurusunu yapmıştı.
İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı ikinci kez greve gitti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
DÜNYA
İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı ikinci kez greve gitti
11 Ocak, 19:17
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