https://sputniknews.com.tr/20230120/iddia-abdnin-rusya-buyukelcisi-ocak-sonunda-gorevine-baslayacak-1065989253.html

İddia: ABD'nin Rusya Büyükelçisi ocak sonunda görevine başlayacak

İddia: ABD'nin Rusya Büyükelçisi ocak sonunda görevine başlayacak

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği görevine getirilen Lynn Tracy’nin ocak ayının sonunda Moskova'da görevine başlayacağı öne sürüldü. 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T19:17+0300

2023-01-20T19:17+0300

2023-01-20T19:17+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

büyükelçi

lynn tracy

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Rus RBK gazetesinin kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre, ABD'nin yeni Moskova Büyükelçisi Lynn Tracy, ocak ayının sonunda Moskova’da görevine başlayacak.ABD senatosu, Başkan Joe Biden'ın aday gösterdiği dışişleri bakanlığı çalışanı Lynn Tracy'nin ABD'nin yeni Moskova Büyükelçisi olarak atanmasına onay vermişti.Moskova’da 2014-2017 yılları arasında ABD Büyükelçi yardımcısı olarak görev yapan Tracy, iyi derecede Rusça biliyor.Rusya'nın eski ABD Büyükelçisi John Sullivan, eşinin ciddi hastalığı nedeniyle Eylül 2022'de görevinden ayrılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230120/pentagon-abd-ukraynanin-olasi-kirim-operasyonunu-destekleyecek-1065957176.html

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