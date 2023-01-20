https://sputniknews.com.tr/20230120/iddia-abdnin-rusya-buyukelcisi-ocak-sonunda-gorevine-baslayacak-1065989253.html
İddia: ABD'nin Rusya Büyükelçisi ocak sonunda görevine başlayacak
İddia: ABD'nin Rusya Büyükelçisi ocak sonunda görevine başlayacak
ABD'nin Rusya Büyükelçiliği görevine getirilen Lynn Tracy’nin ocak ayının sonunda Moskova'da görevine başlayacağı öne sürüldü. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T19:17+0300
2023-01-20T19:17+0300
2023-01-20T19:17+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
büyükelçi
lynn tracy
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Rus RBK gazetesinin kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre, ABD'nin yeni Moskova Büyükelçisi Lynn Tracy, ocak ayının sonunda Moskova’da görevine başlayacak.ABD senatosu, Başkan Joe Biden'ın aday gösterdiği dışişleri bakanlığı çalışanı Lynn Tracy'nin ABD'nin yeni Moskova Büyükelçisi olarak atanmasına onay vermişti.Moskova’da 2014-2017 yılları arasında ABD Büyükelçi yardımcısı olarak görev yapan Tracy, iyi derecede Rusça biliyor.Rusya'nın eski ABD Büyükelçisi John Sullivan, eşinin ciddi hastalığı nedeniyle Eylül 2022'de görevinden ayrılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230120/pentagon-abd-ukraynanin-olasi-kirim-operasyonunu-destekleyecek-1065957176.html
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rusya, abd, büyükelçi, lynn tracy
İddia: ABD'nin Rusya Büyükelçisi ocak sonunda görevine başlayacak
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ABD'nin Rusya Büyükelçiliği görevine getirilen Lynn Tracy’nin ocak ayının sonunda Moskova'da görevine başlayacağı öne sürüldü.
Rus RBK gazetesinin kaynaklarına dayandırarak aktardığına göre, ABD'nin yeni Moskova Büyükelçisi Lynn Tracy, ocak ayının sonunda Moskova’da görevine başlayacak.
ABD senatosu, Başkan Joe Biden'ın aday gösterdiği dışişleri bakanlığı çalışanı Lynn Tracy'nin ABD'nin yeni Moskova Büyükelçisi olarak atanmasına onay vermişti.
Moskova’da 2014-2017 yılları arasında ABD Büyükelçi yardımcısı olarak görev yapan Tracy, iyi derecede Rusça biliyor.
Rusya'nın eski ABD Büyükelçisi John Sullivan, eşinin ciddi hastalığı nedeniyle Eylül 2022'de görevinden ayrılmıştı.