https://sputniknews.com.tr/20230120/hizbullahtan-lubnanin-mustakbel-cumhurbaskani-icin-abd-sarti-1065957426.html

Hizbullah'tan Lübnan'ın müstakbel cumhurbaşkanı için 'ABD' şartı

Hizbullah'tan Lübnan'ın müstakbel cumhurbaşkanı için 'ABD' şartı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan'ın müstakbel 14. Cumhurbaşkanı'nın 'ABD'nin tehditlerini dikkate almayacak birisi'... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T02:50+0300

2023-01-20T02:50+0300

2023-01-20T02:50+0300

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hizbullah lideri hasan nasrallah

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cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanlığı seçimi

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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, partisinin düzenlediği bir programa video-konferans aracılığıyla katılarak cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Hizbullah olarak Lübnan'da cumhurbaşkanı seçimi, hükümetin kurulması ve ülkenin kurtarılmasını istediklerini kaydeden Nasrallah, müstakbel cumhurbaşkanının ABD müttefiki olmaması gerektiği uyarısında bulundu.Nasrallah, "ABD'nin tehditlerini dikkate almayacak ve fedakârlık yapmaya hazır bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Bunun gibi örnekler var. Bu tipte bir hükümet ve bakanlara da bakmalıyız" dedi.Lübnan'daki cumhurbaşkanı seçimiLübnan'ın son ve 13. Cumhurbaşkanı olan Mişel Avn'ın görev süresi 31 Ekim 2022'de sona ermişti.Avn'ın görev süresinin dolduğu tarihten bugüne kadar 12 kez Meclis'te cumhurbaşkanı seçimi için oturum düzenledi.Meclis'te bugün düzenlenen 12. oturumda da herhangi bir aday seçilebilmek için yeterli oy sayısına ulaşamadı.

https://sputniknews.com.tr/20230118/hizbullah-lideri-nasrallah-direnisi-arkadan-hancerlemeyecek-bir-cumhurbaskani-istiyoruz-1065859777.html

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