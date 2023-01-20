https://sputniknews.com.tr/20230120/guney-korede-gelir-esitsizliginin-simgelerinden-birinde-yangin-1065966808.html
Güney Kore'de gelir eşitsizliğinin simgelerinden birinde yangın
Güney Kore'de gelir eşitsizliğinin simgelerinden birinde yangın
Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan gecekondu yerleşimi Guryong'da çıkan yangında 60 ev kullanılamaz hale gelirken 500 kişi bölgeden tahliye edildi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T11:32+0300
2023-01-20T11:32+0300
2023-01-20T11:35+0300
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güney kore
gangnam style
gecekondu
yangın
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Güney Kore'nin başkenti Seul'ün gecekondu yerleşimlerinden biri olarak bilinen Guryong'da yerel saatle 06.27'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye 290 itfaiye görevlisi dahil 900'den fazla personel ve 10 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. İtfaiye yetkilisi Shin Yong-ho gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yaklaşık 2 bin 700 metrekarelik alanı sardığını aktardı. Alevler, ekiplerin 5 süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü. Çoğu kontrplak panellerden inşa edilen yaklaşık 660 yapıdan en az 60'ı kullanılamaz hale gelirken, 500 kişinin ise güvenli bölgelere tahliye edildiği açıklandı. İlk belirlemelere göre can kaybı ise yaşanmadı. Seul'ün son gecekondu yerleşimlerinden biri olarak bilinen Guryong, dev metropolün lüks semti Gangnam'a yakınlığı nedeniyle Güney Kore'deki gelir eşitsizliğinin simgelerinden biri olarak görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220811/seuldeki-selde-3-kisinin-olumunden-sonra--parazit-dairelerine-yasak-geldi-1059793913.html
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seul, güney kore, gangnam style, gecekondu, yangın
seul, güney kore, gangnam style, gecekondu, yangın
Güney Kore'de gelir eşitsizliğinin simgelerinden birinde yangın
11:32 20.01.2023 (güncellendi: 11:35 20.01.2023) Abone ol
Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan gecekondu yerleşimi Guryong'da çıkan yangında 60 ev kullanılamaz hale gelirken 500 kişi bölgeden tahliye edildi.
Güney Kore'nin başkenti Seul'ün gecekondu yerleşimlerinden biri olarak bilinen Guryong'da yerel saatle 06.27'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeye 290 itfaiye görevlisi dahil 900'den fazla personel ve 10 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. İtfaiye yetkilisi Shin Yong-ho gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yaklaşık 2 bin 700 metrekarelik alanı sardığını aktardı. Alevler, ekiplerin 5 süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü.
Çoğu kontrplak panellerden inşa edilen yaklaşık 660 yapıdan en az 60'ı kullanılamaz hale gelirken, 500 kişinin ise güvenli bölgelere tahliye edildiği açıklandı.
İlk belirlemelere göre can kaybı ise yaşanmadı.
Seul'ün son gecekondu yerleşimlerinden biri olarak bilinen Guryong, dev metropolün lüks semti Gangnam'a yakınlığı nedeniyle Güney Kore'deki gelir eşitsizliğinin simgelerinden biri olarak görülüyor.