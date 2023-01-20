https://sputniknews.com.tr/20230120/guney-korede-gelir-esitsizliginin-simgelerinden-birinde-yangin-1065966808.html

Güney Kore'de gelir eşitsizliğinin simgelerinden birinde yangın

Güney Kore'de gelir eşitsizliğinin simgelerinden birinde yangın

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan gecekondu yerleşimi Guryong'da çıkan yangında 60 ev kullanılamaz hale gelirken 500 kişi bölgeden tahliye edildi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T11:32+0300

2023-01-20T11:32+0300

2023-01-20T11:35+0300

dünya

seul

güney kore

gangnam style

gecekondu

yangın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/14/1065966662_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_5d83b02b7c64f58f0929befeec0477c0.jpg

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün gecekondu yerleşimlerinden biri olarak bilinen Guryong'da yerel saatle 06.27'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye 290 itfaiye görevlisi dahil 900'den fazla personel ve 10 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. İtfaiye yetkilisi Shin Yong-ho gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yaklaşık 2 bin 700 metrekarelik alanı sardığını aktardı. Alevler, ekiplerin 5 süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü. Çoğu kontrplak panellerden inşa edilen yaklaşık 660 yapıdan en az 60'ı kullanılamaz hale gelirken, 500 kişinin ise güvenli bölgelere tahliye edildiği açıklandı. İlk belirlemelere göre can kaybı ise yaşanmadı. Seul'ün son gecekondu yerleşimlerinden biri olarak bilinen Guryong, dev metropolün lüks semti Gangnam'a yakınlığı nedeniyle Güney Kore'deki gelir eşitsizliğinin simgelerinden biri olarak görülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220811/seuldeki-selde-3-kisinin-olumunden-sonra--parazit-dairelerine-yasak-geldi-1059793913.html

seul

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

seul, güney kore, gangnam style, gecekondu, yangın