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Google, 12 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor
Google, 12 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor
Google, Kovid-19 pandemisiyle birlikte başlayan hızlı büyümenin salgın sonrası düşüşe geçmesinin ardından 12 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T15:19+0300
2023-01-20T15:31+0300
ekonomi
google
teknoloji
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Google'ın ana şirketi Alphabet, küresel iş gücünün yüzde 6'sından fazlasına denk gelen 12 bin kişiyi işten çıkartacağını duyurdu. Şirketin CEO'su Sundar Pichai, cuma günü çalışanlara gönderdiği mailde, "Bu kararı almaya zorlayan şartların sorumluluğunu üstlendiğini" söyledi. Son iki yılda heyecanlı bir büyüme eğilimi gösterdiklerini belirten Pichai, "Bu büyümeyi yakalamak ve geliştirmek" adına o dönem çalışan sayılarında artışa gittiklerini ifade etti. Ancak bugün içinde bulundukları ekonomik koşulların farklı olduğunu söyleyen Pichai, kesintilerin küresel çapta ve tüm şirket genelindeki işleri etkileyeceğini söyledi.Yükselen enflasyon ve olası resesyon teknoloji sektöründe endişelere neden olurken, özellikle ABD'de birçok teknoloji şirketi geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı.Bu şirketler arasında Meta ve Amazon gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmalarının bulunması dikkati çekmişti.Son olarak ABD'li bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce, iş gücünü yüzde 10 azaltma kararı aldığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230118/microsoft-calisanlarinin-yaklasik-yuzde-5ini-isten-cikaracak-1065856741.html
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google, teknoloji
google, teknoloji

Google, 12 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor

15:19 20.01.2023 (güncellendi: 15:31 20.01.2023)
© REUTERS / Dado RuvicGoogle - logo
Google - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© REUTERS / Dado Ruvic
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Google, Kovid-19 pandemisiyle birlikte başlayan hızlı büyümenin salgın sonrası düşüşe geçmesinin ardından 12 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.
Google'ın ana şirketi Alphabet, küresel iş gücünün yüzde 6'sından fazlasına denk gelen 12 bin kişiyi işten çıkartacağını duyurdu.

Şirketin CEO'su Sundar Pichai, cuma günü çalışanlara gönderdiği mailde, "Bu kararı almaya zorlayan şartların sorumluluğunu üstlendiğini" söyledi.

Son iki yılda heyecanlı bir büyüme eğilimi gösterdiklerini belirten Pichai, "Bu büyümeyi yakalamak ve geliştirmek" adına o dönem çalışan sayılarında artışa gittiklerini ifade etti.

Ancak bugün içinde bulundukları ekonomik koşulların farklı olduğunu söyleyen Pichai, kesintilerin küresel çapta ve tüm şirket genelindeki işleri etkileyeceğini söyledi.

Microsoft - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
DÜNYA
Microsoft, çalışanlarının yaklaşık yüzde 5'ini işten çıkaracak
18 Ocak, 00:19
Yükselen enflasyon ve olası resesyon teknoloji sektöründe endişelere neden olurken, özellikle ABD'de birçok teknoloji şirketi geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı.

Bu şirketler arasında Meta ve Amazon gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmalarının bulunması dikkati çekmişti.
Son olarak ABD'li bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce, iş gücünü yüzde 10 azaltma kararı aldığını duyurmuştu.
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