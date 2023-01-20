https://sputniknews.com.tr/20230120/genelkurmay-eski-istihbarat-baskani-pekin-suriye-sorununun-cozumu-f-16-sorunundan-cok-daha-onemli-1065975633.html
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin: Suriye sorununun çözümü, F-16 sorunundan çok daha önemli
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin: Suriye sorununun çözümü, F-16 sorunundan çok daha önemli
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Türkiye’ye F-16 verilmediği takdirde yol haritasının mevcut koşullara göre belirlenebileceğini söyledi... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T14:58+0300
2023-01-20T14:58+0300
2023-01-20T14:58+0300
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Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin: Suriye sorununun çözümü, F-16 sorunundan çok daha önemli
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin: Suriye sorununun çözümü, F-16 sorunundan çok daha önemli
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına, Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin konuk olarak katıldı. Pekin programda, F-16 ve Suriye sorunu ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD ziyaretini yorumladı.‘Türkiye 6-7 ayı iyi değerlendiremezse Suriye’de büyük sıkıntı ile karşılaşır’Suriye’de önümüzdeki 6-7 ayın kritik olduğunu kaydeden Pekin, Türkiye’nin bu konuda dikkatli olması ve hata yapmaması gerektiğini bildirdi. Pekin, Türkiye’ye F-16 verilmemesi durumunda ise Türkiye’nin savunma stratejisini mevcut duruma göre planlayabileceği görüşünde:‘Esad’ın güçlenmesi Türkiye’nin çıkarına’Suriye’de Esad’ın kontrolü kaybetmesi halinde Suriye’nin parçalanabileceğini, Türkiye’nin ise güneyinde uzun yıllar devam edecek bir kaosla yaşamak zorunda kalabileceğini iddia eden Pekin, şunları kaydetti:‘MSB’nin ‘Güçlü Türkiye, Güçlü NATO’ videosu gereksiz’Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) yayınladığı ‘Güçlü Türkiye, Güçlü NATO’ videosunu yorumlayan Pekin, 1. Dünya Savaşı’na da atıfta bulunarak şunları söyledi:‘Dışişleri Bakanı'nın önceliği ABD’ye vermesi yanlış’Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Suriye ve Rusya dışişleri bakanları ile görüşmeden ABD’ye gitmesinin yanlış olduğunu savunan Pekin, “Dışişleri Bakanı'nın Suriye ve Rusya dışişleri bakanlarıyla buluşma öncesinde Amerika’ya gidişini uygun karşılamadım. Gerekçesi de yanlış; başka bir programız vardı şeklinde. Bundan daha önemli bir program olamaz. Çünkü ben hep şunu söylüyorum; F-16 sorunu, Suriye sorununun yanında çok küçük bir sorun. Onun için bu konuda asıl halledilmesi gereken konu Suriye konusu ve bunu barışçıl yollarla halletmemiz gerekiyor. Bana göre Beştepe’de Amerika ile anlaşmayı savunan insanlar var. Bakıyorsunuz; İran geliyor görüşüyor. Dışişleri bakanınızı Washington’a yolluyorsunuz. Talimat alınmasa bile insanların akıllarına bunlar düşer. ABD bu konuyu ‘Biz Türkiye için olmazsa olmazız’ diye değerlendiriyor. Halbuki biz tam tersini söylüyoruz. ABD bize muhtaç diyoruz bu konularla ilgili” şeklinde konuştu.
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ankara farkı, radyo, radyo sputnik, radyo, nato, mevlüt çavuşoğlu, f-16, rusya, suriye, amerika, küresel güç, ismail hakkı pekin, аудио, türkiye
ankara farkı, radyo, radyo sputnik, radyo, nato, mevlüt çavuşoğlu, f-16, rusya, suriye, amerika, küresel güç, ismail hakkı pekin, аудио, türkiye
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin: Suriye sorununun çözümü, F-16 sorunundan çok daha önemli
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Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Türkiye’ye F-16 verilmediği takdirde yol haritasının mevcut koşullara göre belirlenebileceğini söyledi. Suriye sorununun önemine vurgu yapan Pekin, Türkiye’nin küresel güçlere karşı tedbir alması gerektiğini savundu.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına, Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin konuk olarak katıldı. Pekin programda, F-16 ve Suriye sorunu ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD ziyaretini yorumladı.
‘Türkiye 6-7 ayı iyi değerlendiremezse Suriye’de büyük sıkıntı ile karşılaşır’
Suriye’de önümüzdeki 6-7 ayın kritik olduğunu kaydeden Pekin, Türkiye’nin bu konuda dikkatli olması ve hata yapmaması gerektiğini bildirdi. Pekin, Türkiye’ye F-16 verilmemesi durumunda ise Türkiye’nin savunma stratejisini mevcut duruma göre planlayabileceği görüşünde:
“Türkiye’nin tedbir alması gerekiyor. Geleceğe yönelik birtakım faaliyetlerde bulunması lazım. Küresel güçler, Amerika başta olmak üzere bu işler için hep uygun zamanı bekliyor. ‘Muharebe sahasını hazırlıyorlar’. Biz öyle deriz. Muharebe sahası hazırlanır. Fırsat uygun olduğu zaman adamlar düğmeye basarlar. Bunun için dikkat etmemiz şart. Bizim için önemli olan Suriye konusu. Suriye kaosun olduğu bir yer ve bir an evvel de bir anlaşmanın ya da bir görüşmenin masada olması gerekiyor. Aksi takdirde biraz daha gecikirsek, 6-7 ay sonra ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz. F-16 gelirse gelir, gelmezse gelmeyeceğine yönelik hareket edeceksiniz. O zaman biz elimizdeki mevcut silahlarla, geliştireceğimiz silahlarla savunma sistemimizi, stratejimizi ona göre ayarlarız ve bu işi öyle yaparız.”
‘Esad’ın güçlenmesi Türkiye’nin çıkarına’
Suriye’de Esad’ın kontrolü kaybetmesi halinde Suriye’nin parçalanabileceğini, Türkiye’nin ise güneyinde uzun yıllar devam edecek bir kaosla yaşamak zorunda kalabileceğini iddia eden Pekin, şunları kaydetti:
“Esad şu anda Suriye’yi birleştiren isim. Esad kaybederse Türkiye için büyük bir sorun olur. Suriye tam bir bataklık haline gelir. Dolayısıyla bu aşamada mutlaka Esad’ın güçlendirilmesi ve en azından Fırat’ın Doğusunda ve Batısında ve diğer yerlerde kontrolü ele geçirmesi, kaybetmemesi gerekir. Türkiye’nin çıkarı burada. Aksi takdirde biz bir daha Suriye’yi toparlayamayız, Suriye parçalanır. Yani Amerika’nın istediği gibi olur. Amerika parçalamaya yönelik faaliyet yapıyor. Asıl strateji dengeyi sağlamak. Dengeyi bozduğunuzda bir daha kolay kolay toparlayamazsanız. Bana göre Türkiye’nin son 6-7 aylık şansı var bu konuyla ilgili. Bunu açıkça söylemem gerekiyor. Eğer bu 6-7 ayı iyi değerlendiremezse ve bir an evvel gereken şartları sağlayamazsa Esad’ı güçlendirmek amacıyla biz güneyimizde çok uzun yıllar devam edecek bir kaosla yaşamak durumunda kalabiliriz.”
‘MSB’nin ‘Güçlü Türkiye, Güçlü NATO’ videosu gereksiz’
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) yayınladığı ‘Güçlü Türkiye, Güçlü NATO’ videosunu yorumlayan Pekin, 1. Dünya Savaşı’na da atıfta bulunarak şunları söyledi:
“Bence böyle bir şey gerekmezdi. Bunun yapılmasının sebebi büyük ihtimalle şu; ‘Biz bu silahları sadece Türkiye için istemiyoruz, NATO için istiyoruz. Bu silahları verirseniz NATO da güçlenir' Bunu karşı taraf biliyor zaten ve özellikle sizi sıkıştırmaya çalışıyor. Ben keşke yapılmasaydı diye değerlendiriyorum. Mesela bu olaylar olurken Sayın Milli Savunma Bakanı İngiltere’ye gitti. Oraya uçak için gittiyse İngilizlerin 1. Dünya Savaşı’nda bizim paramızla aldığımız gemileri vermediklerini herkesin iyi bilmeleri gerekiyor. Onlara Türkiye’nin Libya’daki faaliyetlerini anımsatmak istiyor Türkiye. Sayın Savunma Bakanı’nın İngiltere’ye gidişi de bana göre Amerika’ya bir mesaj. Yani ‘Siz vermezseniz biz buradan alırız’ gibi. Ama İngiltere demek Amerika demek. Güçlü NATO hiçbir işimize yaramaz. Oturup yeni baştan değerlendirme yapmamız lazım. Denklemi iyi kurmamız gerekiyor.“
‘Dışişleri Bakanı'nın önceliği ABD’ye vermesi yanlış’
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Suriye ve Rusya dışişleri bakanları ile görüşmeden ABD’ye gitmesinin yanlış olduğunu savunan Pekin, “Dışişleri Bakanı'nın Suriye ve Rusya dışişleri bakanlarıyla buluşma öncesinde Amerika’ya gidişini uygun karşılamadım. Gerekçesi de yanlış; başka bir programız vardı şeklinde. Bundan daha önemli bir program olamaz. Çünkü ben hep şunu söylüyorum; F-16 sorunu, Suriye sorununun yanında çok küçük bir sorun. Onun için bu konuda asıl halledilmesi gereken konu Suriye konusu ve bunu barışçıl yollarla halletmemiz gerekiyor. Bana göre Beştepe’de Amerika ile anlaşmayı savunan insanlar var. Bakıyorsunuz; İran geliyor görüşüyor. Dışişleri bakanınızı Washington’a yolluyorsunuz. Talimat alınmasa bile insanların akıllarına bunlar düşer. ABD bu konuyu ‘Biz Türkiye için olmazsa olmazız’ diye değerlendiriyor. Halbuki biz tam tersini söylüyoruz. ABD bize muhtaç diyoruz bu konularla ilgili” şeklinde konuştu.