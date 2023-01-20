https://sputniknews.com.tr/20230120/genelkurmay-eski-istihbarat-baskani-pekin-suriye-sorununun-cozumu-f-16-sorunundan-cok-daha-onemli-1065975633.html

Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin: Suriye sorununun çözümü, F-16 sorunundan çok daha önemli

Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin: Suriye sorununun çözümü, F-16 sorunundan çok daha önemli

Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Türkiye’ye F-16 verilmediği takdirde yol haritasının mevcut koşullara göre belirlenebileceğini söyledi... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T14:58+0300

2023-01-20T14:58+0300

2023-01-20T14:58+0300

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Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin: Suriye sorununun çözümü, F-16 sorunundan çok daha önemli Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin: Suriye sorununun çözümü, F-16 sorunundan çok daha önemli

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına, Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin konuk olarak katıldı. Pekin programda, F-16 ve Suriye sorunu ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD ziyaretini yorumladı.‘Türkiye 6-7 ayı iyi değerlendiremezse Suriye’de büyük sıkıntı ile karşılaşır’Suriye’de önümüzdeki 6-7 ayın kritik olduğunu kaydeden Pekin, Türkiye’nin bu konuda dikkatli olması ve hata yapmaması gerektiğini bildirdi. Pekin, Türkiye’ye F-16 verilmemesi durumunda ise Türkiye’nin savunma stratejisini mevcut duruma göre planlayabileceği görüşünde:‘Esad’ın güçlenmesi Türkiye’nin çıkarına’Suriye’de Esad’ın kontrolü kaybetmesi halinde Suriye’nin parçalanabileceğini, Türkiye’nin ise güneyinde uzun yıllar devam edecek bir kaosla yaşamak zorunda kalabileceğini iddia eden Pekin, şunları kaydetti:‘MSB’nin ‘Güçlü Türkiye, Güçlü NATO’ videosu gereksiz’Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) yayınladığı ‘Güçlü Türkiye, Güçlü NATO’ videosunu yorumlayan Pekin, 1. Dünya Savaşı’na da atıfta bulunarak şunları söyledi:‘Dışişleri Bakanı'nın önceliği ABD’ye vermesi yanlış’Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Suriye ve Rusya dışişleri bakanları ile görüşmeden ABD’ye gitmesinin yanlış olduğunu savunan Pekin, “Dışişleri Bakanı'nın Suriye ve Rusya dışişleri bakanlarıyla buluşma öncesinde Amerika’ya gidişini uygun karşılamadım. Gerekçesi de yanlış; başka bir programız vardı şeklinde. Bundan daha önemli bir program olamaz. Çünkü ben hep şunu söylüyorum; F-16 sorunu, Suriye sorununun yanında çok küçük bir sorun. Onun için bu konuda asıl halledilmesi gereken konu Suriye konusu ve bunu barışçıl yollarla halletmemiz gerekiyor. Bana göre Beştepe’de Amerika ile anlaşmayı savunan insanlar var. Bakıyorsunuz; İran geliyor görüşüyor. Dışişleri bakanınızı Washington’a yolluyorsunuz. Talimat alınmasa bile insanların akıllarına bunlar düşer. ABD bu konuyu ‘Biz Türkiye için olmazsa olmazız’ diye değerlendiriyor. Halbuki biz tam tersini söylüyoruz. ABD bize muhtaç diyoruz bu konularla ilgili” şeklinde konuştu.

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