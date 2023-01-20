https://sputniknews.com.tr/20230120/galatasaray-domenec-torrente-26-milyon-euro-tazminat-odeyecek-1065982172.html
Galatasaray, Domenec Torrent'e 2.6 milyon euro tazminat ödeyecek
Galatasaray, Domenec Torrent'e 2.6 milyon euro tazminat ödeyecek
Eski Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, FIFA'da açtığı davayı kazandı. Buna göre Galatasaray Spor Kulübü, Domenec Torrent'e 2.6 milyon euro tazminat... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T17:10+0300
2023-01-20T17:10+0300
2023-01-20T17:11+0300
spor
domenec torrent
galatasaray
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Burak Elmas döneninde Fatih Terim sonrası göreve getirilen İspanyol teknik adam Domenec Torrent'e 2.6 milyon euor ödeme yapılacağı açıklandı.Lig Radyo 'nun özel haberine göre, Galatasaray'ın dün gece Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği finansal raporun 22.sayfasında konu şu cümlelerle dile getiriliyor."Eski bir profesyonel antrenör ve 4 (dört) yardımcısının, sözleşmelerinin haksız şekilde feshedildiği iddiasıyla FIFA nezdinde açtıkları dava neticesinde FIFA, toplamda 2.634.000,00 Avro'nun, ilgili vadelerden itibaren işleyecek olan yıllık %5 faiz ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar Galatasaray Sportif tarafından CAS nezdinde temyiz edilmiş olup, CAS nezdinde yargılama devam etmektedir.Böylelikle sportif dava C.A.S nezdinde devam etmekle birlikte 60 yaşındaki hoca G.Saray'dan 1.5 yıllık kontrat karşılığında, çalıştığı dönemde aldığı maaşların sonrasında, (ekibiyle birlikte) işleyecek faiz hariç 2 milyon 634 bin euro ücret almış olacak.
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domenec torrent, galatasaray
domenec torrent, galatasaray
Galatasaray, Domenec Torrent'e 2.6 milyon euro tazminat ödeyecek
17:10 20.01.2023 (güncellendi: 17:11 20.01.2023) Abone ol
Eski Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, FIFA'da açtığı davayı kazandı. Buna göre Galatasaray Spor Kulübü, Domenec Torrent'e 2.6 milyon euro tazminat ödeyecek.
Burak Elmas döneninde Fatih Terim sonrası göreve getirilen İspanyol teknik adam Domenec Torrent'e 2.6 milyon euor ödeme yapılacağı açıklandı.
Lig Radyo 'nun özel haberine göre, Galatasaray'ın dün gece Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği finansal raporun 22.sayfasında konu şu cümlelerle dile getiriliyor.
"Eski bir profesyonel antrenör ve 4 (dört) yardımcısının, sözleşmelerinin haksız şekilde feshedildiği iddiasıyla FIFA nezdinde açtıkları dava neticesinde FIFA, toplamda 2.634.000,00 Avro'nun, ilgili vadelerden itibaren işleyecek olan yıllık %5 faiz ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar Galatasaray Sportif tarafından CAS nezdinde temyiz edilmiş olup, CAS nezdinde yargılama devam etmektedir.
Böylelikle sportif dava C.A.S nezdinde devam etmekle birlikte 60 yaşındaki hoca G.Saray'dan 1.5 yıllık kontrat karşılığında, çalıştığı dönemde aldığı maaşların sonrasında, (ekibiyle birlikte) işleyecek faiz hariç 2 milyon 634 bin euro ücret almış olacak.