https://sputniknews.com.tr/20230120/galatasaray-domenec-torrente-26-milyon-euro-tazminat-odeyecek-1065982172.html

Galatasaray, Domenec Torrent'e 2.6 milyon euro tazminat ödeyecek

Galatasaray, Domenec Torrent'e 2.6 milyon euro tazminat ödeyecek

Eski Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, FIFA'da açtığı davayı kazandı. Buna göre Galatasaray Spor Kulübü, Domenec Torrent'e 2.6 milyon euro tazminat... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T17:10+0300

2023-01-20T17:10+0300

2023-01-20T17:11+0300

spor

domenec torrent

galatasaray

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/1f/1053325587_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f752e70ea8c91449fea7a67b3bf587f2.jpg

Burak Elmas döneninde Fatih Terim sonrası göreve getirilen İspanyol teknik adam Domenec Torrent'e 2.6 milyon euor ödeme yapılacağı açıklandı.Lig Radyo 'nun özel haberine göre, Galatasaray'ın dün gece Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği finansal raporun 22.sayfasında konu şu cümlelerle dile getiriliyor."Eski bir profesyonel antrenör ve 4 (dört) yardımcısının, sözleşmelerinin haksız şekilde feshedildiği iddiasıyla FIFA nezdinde açtıkları dava neticesinde FIFA, toplamda 2.634.000,00 Avro'nun, ilgili vadelerden itibaren işleyecek olan yıllık %5 faiz ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar Galatasaray Sportif tarafından CAS nezdinde temyiz edilmiş olup, CAS nezdinde yargılama devam etmektedir.Böylelikle sportif dava C.A.S nezdinde devam etmekle birlikte 60 yaşındaki hoca G.Saray'dan 1.5 yıllık kontrat karşılığında, çalıştığı dönemde aldığı maaşların sonrasında, (ekibiyle birlikte) işleyecek faiz hariç 2 milyon 634 bin euro ücret almış olacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

domenec torrent, galatasaray