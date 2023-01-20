https://sputniknews.com.tr/20230120/fed-baskan-yardimcisi-para-politikasinin-bir-sure-daha-kisitlayici-olacagini-soyledi-1065955075.html

Fed Başkan Yardımcısı, para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı olacağını söyledi

Fed Başkan Yardımcısı, para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı olacağını söyledi

Fed Başkan Yardımcısı Brainard, son ılımlılığa rağmen enflasyonun yüksek olmaya devam ettiğini belirterek, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T01:42+0300

2023-01-20T01:42+0300

2023-01-20T01:45+0300

ekonomi

lael brainard

fed

enflasyon

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, Chicago Booth İşletme Fakültesi'nde yaptığı konuşmada para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.'Yüksek enflasyonu yeniden yüzde 2'ye indirmek zaman ve kararlılık gerektiriyor'Son aylarda düşen enflasyonun Amerikan haneleri, işletmeleri ve tüketicileri için önemli olduğunu belirten Brainard, "Yüksek enflasyonu yeniden yüzde 2'ye indirmek zaman ve kararlılık gerektiriyor. Bunda kararlıyız" diye konuştu.Brainard, geçen yıl Fed ve diğer yabancı merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşmaya gittiğini anımsattı.Dün açıklanan sanayi üretimi verilerinin imalat sektöründe zayıflamaya işaret ettiğini dile getiren Brainard, ABD büyümesinin 2022 ve 2023'te potansiyelin altında olacağına dair beklentilerin de para politikasındaki önemli sıkılaşmayı yansıttığını anlattı.Brainard, üretim artışındaki yavaşlamanın aksine, iş gücü piyasasının 2022 boyunca sıkı durumda olduğunu, işten çıkarmaların Kovid-19 salgını öncesi seviyelerin altında kaldığını belirtti.Enflasyonun son aylarda yüksek seviyelerden gerilediğini hatırlatan Brainard, bu yavaşlamanın savaşla ilgili enerji şoklarıyla temel mal enflasyonundaki hafiflemeyi yansıttığını kaydetti.'Son ılımlılığa rağmen, enflasyon yüksek olmaya devam ediyor'Brainard, bu gelişmelere rağmen belirsizliğin önemli ölçüde sürdüğüne dikkati çekerek, savaş ve salgınla bağlantılı başka şokların da görülebileceğini dile getirdi.Fed'in fiyat istikrarını yeniden sağlamakta kararlı olduğunu vurgulayan Brainard, "Son ılımlılığa rağmen, enflasyon yüksek olmaya devam ediyor ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye dönmesini sağlamak için para politikasının bir süre daha 'yeterince kısıtlayıcı' olması gerekecek" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230110/fed-baskani-powelldan-enflasyonla-mucadelede-merkez-bankalarinin-bagimsizliginin-onemi-mesaji-1065603058.html

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lael brainard, fed, enflasyon