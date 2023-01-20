Türkiye
https://sputniknews.com.tr/20230120/erdogan-romanlar-basta-olmak-uzere-hic-kimseyi-disarida-birakmadik-1065990781.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefret ve ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefret ve ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da '2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz' programında konuştu. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T20:23+0300
2023-01-20T20:44+0300
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/14/1065991437_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_7dc994d3030abbb96f27e141976a9467.jpg
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/14/1065991437_172:0:1072:675_1920x0_80_0_0_a8b271b850f41a9b06a8c0201e860c50.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefret ve ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık

20:23 20.01.2023 (güncellendi: 20:44 20.01.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da '2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz' programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da '2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz' programında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da '2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz' programında konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
81 vilayetimizi ve 85 milyon vatandaşımızı kucaklarken, Romanlar başta olmak üzere hiç kimseyi dışarıda bırakmadık.
Nefret ve ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık.
(Roman Koordinasyon Merkezi) Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valilikleri bünyesinde sizlerden birer koordinatör görev yapacak.
Sizlere yönelik özel bir sosyal konut projesi başlatıyoruz.
Mustafa Kandıralı'nın ismini yaşatacak, sizlerin arasından yeni değerlerin yetişmesini temin edecek bir güzel sanatlar lisesi açıyoruz.
Hedefimiz, her Roman'a bir yuva. Sizleri, uygun ödeme imkanlarıyla modern, ferah, huzurlu bir eve kavuşturmak istiyoruz
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала