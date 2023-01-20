Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefret ve ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık
20:23 20.01.2023 (güncellendi: 20:44 20.01.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da '2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz' programında konuştu.
© AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da '2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz' programında konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında konuşuyor https://t.co/W6VqkdRUUp— AA Canlı (@AACanli) January 20, 2023
81 vilayetimizi ve 85 milyon vatandaşımızı kucaklarken, Romanlar başta olmak üzere hiç kimseyi dışarıda bırakmadık.
Nefret ve ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık.
(Roman Koordinasyon Merkezi) Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valilikleri bünyesinde sizlerden birer koordinatör görev yapacak.
Sizlere yönelik özel bir sosyal konut projesi başlatıyoruz.
Mustafa Kandıralı'nın ismini yaşatacak, sizlerin arasından yeni değerlerin yetişmesini temin edecek bir güzel sanatlar lisesi açıyoruz.
Hedefimiz, her Roman'a bir yuva. Sizleri, uygun ödeme imkanlarıyla modern, ferah, huzurlu bir eve kavuşturmak istiyoruz