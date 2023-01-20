https://sputniknews.com.tr/20230120/dunyanin-en-buyuk-kara-kurbagasi-avustralyada-bulundu-1065960878.html

Dünyanın en büyük kara kurbağası Avustralya'da bulundu

Dünyanın en büyük kara kurbağası Avustralya'da bulundu

Avustralya'nın kuzeyindeki bir yağmur ormanında bulunan kara kurbağası, 'kamış kurbağası' olarak da bilinen Rhinella marina türünün şimdiye kadar tespit edilen... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T07:40+0300

2023-01-20T07:40+0300

2023-01-20T07:41+0300

yaşam

avustralya

kurbağa

kurbağa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/02/1044638208_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_33e19f5085ef3bbf63fc002c8b1702d7.jpg

BBC'nin haberine göre ortalama bir kara kurbağasından altı kat daha ağır olan 'canavar kurbağa', 2,7 kilogram ağırlığında. Uzmanlar tarafından yakalanarak koruma altına alınan kurbağaya, Godzilla'dan esinlenerek 'Toadzilla' ismi verildi. "Toad", İngilizcede kara kurbağası demek.Doğal yaşam uzmanları kurbağanın büyüklüğüne ilk başta inanamayarak, kendilerine gösterilen fotoğrafların sahte olduğunu düşündü. Queensland'de doğal yaşam devriyesi Kylee Gray, dev kurbağayı ilk gördüğünde gözlerine inanamadı: Ekibiyle birlikte kurbağayı yakaladılar ve ağırlığını ölçtüler. Şimdiye kadarki en büyük kara kurbağası, İsveç'ten 1991'de Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 2,65 kilogramlık Prinsen adlı kurbağaydı. Toadzilla, 2,7 kilogram ile bu rekoru kırmaya aday. Latince ismi Rhinella marina olan dev kara kurbağaları, ilk olarak 1935'te adaya dışarıdan getirilip doğaya salındı.Queensland'deki şeker kamışı tarımını korumak amacıyla haşerelerle mücadele için getirilen 100 kurbağanın nüfusu, bugün 200 milyon civarında. Kamış kurbağası da denen tür, Avustralya'da bitkilere en çok zarar canlılar arasında başı çekiyor. Avustralya'da dev kara kurbağalarının doğal bir avcısı bulunmuyor.Kylee Gray, bu büyüklükteki bir kurbağanın "ağzına sığabilecek her şeyi yiyebileceğini" belirtiyor.Toadzilla'nın kaç yaşında olduğu bilinmese de bu türün 15 yıl kadar yaşayabildiği biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20210602/yeni-gine-yagmur-ormanlari-tatli-bir-surpriz-sundu-cikolata-kurbaga-1044638314.html

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avustralya, kurbağa, kurbağa