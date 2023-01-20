https://sputniknews.com.tr/20230120/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065962051.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18,80 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 20,37 TL’de yer alıyor. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T09:26+0300
2023-01-20T09:26+0300
2023-01-20T09:26+0300
ekonomi
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Serbest piyasada Dolar 18,80 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 20,37 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1924 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1163 liradan alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1954 lira, yarım altın 3907 lira, cumhuriyet altını 7785 liradan el değiştiriyor.Brent petrolün varil fiyatı 86.4 dolarBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86.4 dolardan işlem görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230119/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065908500.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 18,80 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 20,37 TL’de yer alıyor.
Serbest piyasada Dolar 18,80 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 20,37 TL’de yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı 1924 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1163 liradan alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1954 lira, yarım altın 3907 lira, cumhuriyet altını 7785 liradan el değiştiriyor.
Brent petrolün varil fiyatı 86.4 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86.4 dolardan işlem görüyor.